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На Курилах автобус с 15 школьниками попал в ДТП
На Курилах автобус с 15 школьниками попал в ДТП - РИА Новости, 10.01.2024
На Курилах автобус с 15 школьниками попал в ДТП
Школьный автобус с 15 детьми столкнулся в среду с иномаркой в поселке Южно-Курильск на острове Кунашир, пострадавших нет, сообщает управление ГИБДД по... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T09:38
2024-01-10T09:38
2024-01-10T09:55
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 дек - РИА Новости. Школьный автобус с 15 детьми столкнулся в среду с иномаркой в поселке Южно-Курильск на острове Кунашир, пострадавших нет, сообщает управление ГИБДД по Сахалинской области в Telegram-канале. "В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. На момент аварии в автобусе находились 15 детей, никто не пострадал", - говорится в сообщении УГИБДД. По информации пресс-службы, авария произошла днем 10 января. Водитель автомобиля Honda Fit не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом, который вез школьников к образовательному учреждению.
https://ria.ru/20240109/dtp-1920292056.html
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происшествия, южно-курильск, кунашир (остров), сахалинская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Южно-Курильск, Кунашир (остров), Сахалинская область, ГИБДД МВД РФ
На Курилах автобус с 15 школьниками попал в ДТП
ГИБДД: автобус с 15 детьми попал в ДТП на острове Кунашир, никто не пострадал