https://ria.ru/20240110/gibdd-1920440326.html

На Курилах автобус с 15 школьниками попал в ДТП

На Курилах автобус с 15 школьниками попал в ДТП - РИА Новости, 10.01.2024

На Курилах автобус с 15 школьниками попал в ДТП

Школьный автобус с 15 детьми столкнулся в среду с иномаркой в поселке Южно-Курильск на острове Кунашир, пострадавших нет, сообщает управление ГИБДД по... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T09:38

2024-01-10T09:38

2024-01-10T09:55

происшествия

южно-курильск

кунашир (остров)

сахалинская область

гибдд мвд рф

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 дек - РИА Новости. Школьный автобус с 15 детьми столкнулся в среду с иномаркой в поселке Южно-Курильск на острове Кунашир, пострадавших нет, сообщает управление ГИБДД по Сахалинской области в Telegram-канале. "В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. На момент аварии в автобусе находились 15 детей, никто не пострадал", - говорится в сообщении УГИБДД. По информации пресс-службы, авария произошла днем 10 января. Водитель автомобиля Honda Fit не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом, который вез школьников к образовательному учреждению.

https://ria.ru/20240109/dtp-1920292056.html

южно-курильск

кунашир (остров)

сахалинская область

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происшествия, южно-курильск, кунашир (остров), сахалинская область, гибдд мвд рф