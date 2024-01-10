Рейтинг@Mail.ru
На Курилах автобус с 15 школьниками попал в ДТП - РИА Новости, 10.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:38 10.01.2024 (обновлено: 09:55 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/gibdd-1920440326.html
На Курилах автобус с 15 школьниками попал в ДТП
На Курилах автобус с 15 школьниками попал в ДТП - РИА Новости, 10.01.2024
На Курилах автобус с 15 школьниками попал в ДТП
Школьный автобус с 15 детьми столкнулся в среду с иномаркой в поселке Южно-Курильск на острове Кунашир, пострадавших нет, сообщает управление ГИБДД по... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T09:38
2024-01-10T09:55
происшествия
южно-курильск
кунашир (остров)
сахалинская область
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920443033_0:130:1178:793_1920x0_80_0_0_20a993ed08cb1d4a997917ccb4731090.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 дек - РИА Новости. Школьный автобус с 15 детьми столкнулся в среду с иномаркой в поселке Южно-Курильск на острове Кунашир, пострадавших нет, сообщает управление ГИБДД по Сахалинской области в Telegram-канале. "В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. На момент аварии в автобусе находились 15 детей, никто не пострадал", - говорится в сообщении УГИБДД. По информации пресс-службы, авария произошла днем 10 января. Водитель автомобиля Honda Fit не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом, который вез школьников к образовательному учреждению.
https://ria.ru/20240109/dtp-1920292056.html
южно-курильск
кунашир (остров)
сахалинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920443033_0:0:1176:881_1920x0_80_0_0_7901dfd4323a2adf638b1efa04ba219f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, южно-курильск, кунашир (остров), сахалинская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Южно-Курильск, Кунашир (остров), Сахалинская область, ГИБДД МВД РФ
На Курилах автобус с 15 школьниками попал в ДТП

ГИБДД: автобус с 15 детьми попал в ДТП на острове Кунашир, никто не пострадал

© Фото : УГИБДД Сахалинской области/TelegramМесто ДТП со школьным автобусом в Сахалинской области. 10 января 2024
Место ДТП со школьным автобусом в Сахалинской области. 10 января 2024 - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© Фото : УГИБДД Сахалинской области/Telegram
Место ДТП со школьным автобусом в Сахалинской области. 10 января 2024
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 дек - РИА Новости. Школьный автобус с 15 детьми столкнулся в среду с иномаркой в поселке Южно-Курильск на острове Кунашир, пострадавших нет, сообщает управление ГИБДД по Сахалинской области в Telegram-канале.
«
"В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. На момент аварии в автобусе находились 15 детей, никто не пострадал", - говорится в сообщении УГИБДД.
По информации пресс-службы, авария произошла днем 10 января. Водитель автомобиля Honda Fit не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом, который вез школьников к образовательному учреждению.
Авария на трассе М-11 в Новгородской области
СК назвал возможную причину массового ДТП в Новгородской области
9 января, 13:19
 
ПроисшествияЮжно-КурильскКунашир (остров)Сахалинская областьГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала