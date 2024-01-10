https://ria.ru/20240110/germaniya-1920582036.html

Протестующие заблокировали въезды на автобаны, ведущие в Берлин

Протестующие заблокировали въезды на автобаны, ведущие в Берлин - РИА Новости, 10.01.2024

Протестующие заблокировали въезды на автобаны, ведущие в Берлин

Немецкие фермеры перекрыли 70 въездов на окружающие Берлин автобаны в федеральной земле Бранденбург, пишет Berliner Zeitung со ссылкой на пресс-службу полиции. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T18:06

2024-01-10T18:06

2024-01-10T18:32

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бранденбург

берлин (город)

роберт хабек

йоахим руквид

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БЕРЛИН, 10 янв — РИА Новости. Немецкие фермеры перекрыли 70 въездов на окружающие Берлин автобаны в федеральной земле Бранденбург, пишет Berliner Zeitung со ссылкой на пресс-службу полиции. "В среду продолжаются протесты фермеров в Берлине и Бранденбурге. Сегодня утром фермеры заблокировали более 70 въездов на автобаны в Бранденбурге", — говорится в публикации.Протесты затронули окольцовывающие немецкую столицу автобаны A9, A10, A12 и A24. По соображениям безопасности фермеров допускают лишь на въезды, а съезды не блокируют.Между тем в Берлине возле Бранденбургских ворот уже третий раз подряд в цепочке из 14 тракторов, того же количества грузовиков и четырех легковых автомобилей переночевали 25 человек.Фермеры намерены оставаться на улице до 15 января, когда состоится завершающая семидневную забастовку демонстрация. На нее зарегистрировано десять тысяч участников. Ожидается, что многие фермеры на тракторах снова пополнят цепочку. Акции протеста начались после того, как немецкое правительство объявило в декабре о мерах по экономии бюджета. Предполагается отменить субсидии на дизельное топливо, что принесло бы казне 440 миллионов евро, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве (это сэкономит еще 480 миллионов).На прошлой неделе пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо эти расходы будут сокращаться постепенно, а льготы по налогу на транспортные средства для лесного и сельского хозяйства и вовсе останутся в силе. Тем не менее глава союза фермеров Йоахим Руквид анонсировал недельную забастовку. В тот же день разгневанная толпа фермеров попыталась заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер Роберт Хабек.

https://ria.ru/20240109/protest-1920337697.html

https://ria.ru/20240108/medvedev-1920207181.html

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в мире, бранденбург, берлин (город), роберт хабек, йоахим руквид