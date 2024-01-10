https://ria.ru/20240110/germanii-1920333549.html

Еще один союзник Кремля. Киев теряет ключевого партнера в Европе

Еще один союзник Кремля. Киев теряет ключевого партнера в Европе - РИА Новости, 10.01.2024

Еще один союзник Кремля. Киев теряет ключевого партнера в Европе

"Союз Сары Вагенкнехт" в Германии добивается переговоров по украинскому конфликту, требуя включить Россию в архитектуру европейской безопасности. По рейтингу... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T08:00

2024-01-10T08:00

2024-01-10T08:02

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Михаил Катков, Виктор Жданов. "Союз Сары Вагенкнехт" в Германии добивается переговоров по украинскому конфликту, требуя включить Россию в архитектуру европейской безопасности. По рейтингу эта новая партия уже не уступает СДПГ, в которой состоит канцлер Олаф Шольц. О том, как меняется политический ландшафт в ФРГ, — в материале РИА Новости.Пора за столДепутат бундестага Сара Вагенкнехт и ее единомышленники против дальнейшего вооружения Украины и за немедленное начало диалога между Москвой и Киевом. Напомнив о стамбульских переговорах в марте 2022-го, она указала, что еще тогда все можно было решить миром.Ее соратник Фабио де Маси считает необходимым прямо обратиться к Путину и восстановить общение с Россией. В "Союзе Сары Вагенкнехт" жестко критикуют США и НАТО. Там подсчитали: коллективный Запад вторгся в пять стран за последние несколько лет, от американской агрессии погибло больше миллиона человек.Что касается внутренней политики, то тут акцент на ограничении притока беженцев. "Мы имеем дело с бесконтрольной миграцией, приезжих слишком много", — подчеркивает Вагенкнехт.Также она не согласна с климатической повесткой правительства. По ее мнению, сворачивать производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания к 2035 году неразумно. Логичнее больше выпускать экономичных и экологичных машин. "Это наше ноу-хау, мы тут лидируем, — поясняет политик. — Что бы ни провозглашали в ЕС, мир не послушается, а мы бы могли резко нарастить экспорт".Примечательно, что "Союз Сары Вагенкнехт" к моменту регистрации собрал в партийную кассу 1,4 миллиона евро — все это частные пожертвования.В конце января в Берлине состоится первый съезд. В июне выборы в Европарламент — партия рассчитывает получить минимум десять процентов. Осенью голосуют в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге. Это восточные земли, там особенно недовольны нынешними федеральными властями. Вагенкнехт полагает, что ее соратники попадут в региональные правительства.Падение канцлераУ Шольца же дела плохи. По данным соцопроса института Insa, на выборах в бундестаг СДПГ с его кандидатурой в канцлеры поддержат только 19 процентов немцев. Он — самый непопулярный глава правительства ФРГ всех времен. Почти 65 процентов хотели бы, чтобы Шольца заменил министр обороны Борис Писториус, который недавно отказался назвать Украину союзником.Итальянская газета La Repubblica допускает досрочную отставку немецкого канцлера. В Bild напомнили о коррупционном скандале вокруг компании Wirecard в 2020-м, когда Шольц занимал пост министра экономики и "не заметил величайшей мошеннической схемы в истории Германии со Второй мировой".В пятницу, 5 января, фермеры, возмущенные тем, что им отменяют субсидии на топливо и льготы на транспортные налоги, помешали вице-канцлеру Роберту Хабеку сойти на берег с парома, на котором он прибыл. Более ста человек требовали переговоров, но получили в ответ слезоточивый газ и полицейские дубинки. Это возмутило очень многих. С понедельника Германия бастует. Фермерские союзы блокируют автобаны, проводят демонстрации в городах.Пророссийское возрождениеПолитолог Олег Бондаренко считает, что у Вагенкнехт есть шансы на успех. В 2009-м она уже привела в бундестаг партию "Левые", но затем разошлась с ними."Скорее всего, в следующем созыве их уже не будет. Союз Вагенкнехт попытается занять освободившиеся места. Десять процентов вполне реальны, — рассуждает эксперт. — У них общий электорат с "Альтернативой для Германии". Но АдГ пока в застое, им получить голоса непросто".По мнению Бондаренко, Вагенкнехт — классический левый политик, воспринимающий Россию как альтернативный США центр силы. Уже несколько месяцев она призывает не вооружать больше Киев, так как это не отвечает интересам Берлина.В свою очередь, директор ИНИОН РАН Алексей Кузнецов не видит особых перспектив для Вагенкнехт. "Немецкая политическая система очень хорошо справляется с нейтрализацией любых новых сил. В стране постоянно проходят выборы в тех или иных землях. В ходе дебатов и неудач в каких-то регионах легко потерять популярность. Даже там, где новичкам сопутствует успех, их могут не взять в коалиционное правительство", — предупреждает он.Вместе с тем эксперт отмечает относительную популярность несистемной "Альтернативы для Германии". Теоретически "Союз Сары Вагенкнехт" может повторить ее путь. Но говорить об этом пока рано.

https://ria.ru/20231106/politika-1907187067.html

https://ria.ru/20240109/ukraina-1918771713.html

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