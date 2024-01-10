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Путин: все люди, с оружием защищающие Россию, должны иметь гарантии
Путин: все люди, с оружием защищающие Россию, должны иметь гарантии - РИА Новости, 10.01.2024
Путин: все люди, с оружием защищающие Россию, должны иметь гарантии
Все люди, которые с оружием в руках защищают Россию, должны иметь равные гарантии и поддержку от государства, это касается и первых двух корпусов ЛНР и ДНР,... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T13:16
2024-01-10T13:16
2024-01-10T13:46
специальная военная операция на украине
безопасность
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донецкая народная республика
владимир путин
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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Все люди, которые с оружием в руках защищают Россию, должны иметь равные гарантии и поддержку от государства, это касается и первых двух корпусов ЛНР и ДНР, сказал президент РФ Владимир Путин.В ходе встречи с жителями Анадыря один из участников, который принимал участие в специальной военной операции, сказал президенту, что у него есть боевые товарищи, которые не могут получить статус ветерана боевых действий, в частности, один из них - потому что он ушел воевать добровольцем до начала СВО."Потому что он получил травмы до начала СВО, это первое, и второе, он не был военнослужащим вооруженных сил, он был добровольцем, и не попадает в эти категории. Они все должны быть приравнены к тем людям, которые защищают интересы родины с оружием в руках и сейчас. Я уже такое поручение министерству обороны давал, они должны доработать. Если не доработали, то доработают обязательно", - сказал Путин.Президент также попросил предоставить ему информацию о конкретных случаях и пообещал разобраться в ситуации."Все люди, которые с оружием в руках защищают Россию, должны быть поставлены в равные условия, мы доработаем это обязательно. Это касается и первых двух корпусов ЛНР и ДНР, ребята воевали, я знаю, я только недавно с их руководством разговаривал", - подчеркнул Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин
Путин: все люди, с оружием защищающие Россию, должны иметь гарантии
Путин: все люди, с оружием защищающие РФ, должны иметь ее гарантии и поддержку