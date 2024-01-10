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Путин: все люди, с оружием защищающие Россию, должны иметь гарантии

Путин: все люди, с оружием защищающие Россию, должны иметь гарантии - РИА Новости, 10.01.2024

Путин: все люди, с оружием защищающие Россию, должны иметь гарантии

Все люди, которые с оружием в руках защищают Россию, должны иметь равные гарантии и поддержку от государства, это касается и первых двух корпусов ЛНР и ДНР,... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T13:16

2024-01-10T13:16

2024-01-10T13:46

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

владимир путин

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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Все люди, которые с оружием в руках защищают Россию, должны иметь равные гарантии и поддержку от государства, это касается и первых двух корпусов ЛНР и ДНР, сказал президент РФ Владимир Путин.В ходе встречи с жителями Анадыря один из участников, который принимал участие в специальной военной операции, сказал президенту, что у него есть боевые товарищи, которые не могут получить статус ветерана боевых действий, в частности, один из них - потому что он ушел воевать добровольцем до начала СВО."Потому что он получил травмы до начала СВО, это первое, и второе, он не был военнослужащим вооруженных сил, он был добровольцем, и не попадает в эти категории. Они все должны быть приравнены к тем людям, которые защищают интересы родины с оружием в руках и сейчас. Я уже такое поручение министерству обороны давал, они должны доработать. Если не доработали, то доработают обязательно", - сказал Путин.Президент также попросил предоставить ему информацию о конкретных случаях и пообещал разобраться в ситуации."Все люди, которые с оружием в руках защищают Россию, должны быть поставлены в равные условия, мы доработаем это обязательно. Это касается и первых двух корпусов ЛНР и ДНР, ребята воевали, я знаю, я только недавно с их руководством разговаривал", - подчеркнул Путин.

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир путин