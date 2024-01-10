https://ria.ru/20240110/fsb-1920459613.html
Жителя Алтайского края задержали за госизмену
Жителя Алтайского края задержали за госизмену - РИА Новости, 10.01.2024
Жителя Алтайского края задержали за госизмену
Жителя Алтайского края, рвавшегося воевать на стороне Украины и собиравшего сведения о военнослужащих региона, задержали за госизмену, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T10:45
2024-01-10T10:45
2024-01-10T13:02
специальная военная операция на украине
безопасность
алтайский край
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920469828_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5ce9b79bc8f51e122883cf79a37cdcb5.jpg
БАРНАУЛ, 10 янв - РИА Новости. Жителя Алтайского края, рвавшегося воевать на стороне Украины и собиравшего сведения о военнослужащих региона, задержали за госизмену, сообщает пресс-служба управления ФСБ по краю. "УФСБ России по Алтайскому краю вскрыта и пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 1991 года рождения, действовавшего в интересах украинского военизированного объединения, признанного террористическим и запрещенного на территории России", - говорится в сообщении. Речь о жителе Новоалтайска, который через интернет установил контакт с представителем террористической организации, чтобы участвовать в вооруженном конфликте на стороне Украины. Для подтверждения своих намерений мужчина направил человеку, с которым он переписывался, видеозапись со своей присягой. "После этого в ходе общения житель Алтая неоднократно заявлял о своем желании выехать из России для оказания помощи противнику в составе террористической организации. Исполняя задания "куратора", мужчина собрал сведения в отношении военнослужащих региона, а также о местах дислокации воинских частей и отправил их на электронную почту, используемую представителями запрещенного объединения", - отмечают в УФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Задержанному предъявлено обвинение, он заключен в СИЗО.
https://ria.ru/20240108/shpionazh-1920129102.html
алтайский край
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920469828_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c83ce59b9cf5c911ef50b98b2acb0055.jpg
Задержание в Алтайском крае мужчины по подозрению в госизмене
Жителя Алтайского края, рвавшегося воевать на стороне Украины и собиравшего сведения о военнослужащих региона, задержали за госизмену, сообщает пресс-служба управления ФСБ по краю.
2024-01-10T10:45
true
PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, алтайский край, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Алтайский край, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Алтайского края задержали за госизмену
ФСБ: жителя Алтайского края, желавшего воевать за ВСУ, арестовали за госизмену