https://ria.ru/20240110/fsb-1920459613.html

Жителя Алтайского края задержали за госизмену

Жителя Алтайского края задержали за госизмену - РИА Новости, 10.01.2024

Жителя Алтайского края задержали за госизмену

Жителя Алтайского края, рвавшегося воевать на стороне Украины и собиравшего сведения о военнослужащих региона, задержали за госизмену, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T10:45

2024-01-10T10:45

2024-01-10T13:02

специальная военная операция на украине

безопасность

алтайский край

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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БАРНАУЛ, 10 янв - РИА Новости. Жителя Алтайского края, рвавшегося воевать на стороне Украины и собиравшего сведения о военнослужащих региона, задержали за госизмену, сообщает пресс-служба управления ФСБ по краю. "УФСБ России по Алтайскому краю вскрыта и пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 1991 года рождения, действовавшего в интересах украинского военизированного объединения, признанного террористическим и запрещенного на территории России", - говорится в сообщении. Речь о жителе Новоалтайска, который через интернет установил контакт с представителем террористической организации, чтобы участвовать в вооруженном конфликте на стороне Украины. Для подтверждения своих намерений мужчина направил человеку, с которым он переписывался, видеозапись со своей присягой. "После этого в ходе общения житель Алтая неоднократно заявлял о своем желании выехать из России для оказания помощи противнику в составе террористической организации. Исполняя задания "куратора", мужчина собрал сведения в отношении военнослужащих региона, а также о местах дислокации воинских частей и отправил их на электронную почту, используемую представителями запрещенного объединения", - отмечают в УФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Задержанному предъявлено обвинение, он заключен в СИЗО.

https://ria.ru/20240108/shpionazh-1920129102.html

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание в Алтайском крае мужчины по подозрению в госизмене Жителя Алтайского края, рвавшегося воевать на стороне Украины и собиравшего сведения о военнослужащих региона, задержали за госизмену, сообщает пресс-служба управления ФСБ по краю. 2024-01-10T10:45 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, алтайский край, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)