https://ria.ru/20240110/fitso-1920548041.html
Премьер Словакии объяснил покупку квартиры за полмиллиона евро
Премьер Словакии объяснил покупку квартиры за полмиллиона евро - РИА Новости, 10.01.2024
Премьер Словакии объяснил покупку квартиры за полмиллиона евро
Премьер Словакии Роберт Фицо объяснил покупку квартиры за полмиллиона евро в элитном жилом комплексе в Братиславе, заявив, что этим приобретением не нарушил... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T16:05
2024-01-10T16:05
2024-01-10T16:07
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БРАТИСЛАВА, 10 янв - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо объяснил покупку квартиры за полмиллиона евро в элитном жилом комплексе в Братиславе, заявив, что этим приобретением не нарушил закон. Несколько дней назад в словацких СМИ появилась информация о том, что Фицо, который ранее собственного жилья не имел, купил в элитном жилом комплексе в Братиславе квартиру, которую несколько лет до этого арендовал. Покупка, как писали местные издания, обошлась премьеру в 509 тысяч евро. Некоторые СМИ выразили сомнение, что официальных доходов Фицо хватило бы на такую квартиру. "Я могу подтвердить, это никакая не тайна, я купил квартиру в Братиславе, это трехкомнатная квартира в доме, где 32 квартиры", - сказал Фицо в среду в ходе пресс-конференции после заседания правительства. Премьер-министр Словакии рассказал, что половину стоимости квартиры он покрыл из средств, которые получил в качестве компенсации, выиграв в суде целый ряд споров с медиа. "СМИ заплатили мне 250 тысяч евро (в качестве компенсации - ред.) за ложную информацию, которую обо мне распространяли", - сказал Фицо, добавив, что он "никакого закона не нарушил". В 2017 году вокруг Фицо разгорелся скандал, который был связан с другой квартирой, которую политик арендовал. Оппозиция критиковала Фицо за то, что он снимает жилье в элитном жилом комплексе у бизнесмена Ладислава Баштернака, который подозревался в налоговом мошенничестве. После того, как предприниматель был приговорен к пяти годам тюрьмы, Фицо съехал с квартиры.
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в мире, словакия, братислава, роберт фицо, жилье
В мире, Словакия, Братислава, Роберт Фицо, Жилье
Премьер Словакии объяснил покупку квартиры за полмиллиона евро
Премьер Словакии подтвердил покупку квартиры за полмиллиона евро в элитном ЖК
БРАТИСЛАВА, 10 янв - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо объяснил покупку квартиры за полмиллиона евро в элитном жилом комплексе в Братиславе, заявив, что этим приобретением не нарушил закон.
Несколько дней назад в словацких СМИ появилась информация о том, что Фицо, который ранее собственного жилья не имел, купил в элитном жилом комплексе в Братиславе квартиру, которую несколько лет до этого арендовал. Покупка, как писали местные издания, обошлась премьеру в 509 тысяч евро. Некоторые СМИ выразили сомнение, что официальных доходов Фицо хватило бы на такую квартиру.
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"Я могу подтвердить, это никакая не тайна, я купил квартиру в Братиславе, это трехкомнатная квартира в доме, где 32 квартиры", - сказал Фицо в среду в ходе пресс-конференции после заседания правительства.
Премьер-министр Словакии рассказал, что половину стоимости квартиры он покрыл из средств, которые получил в качестве компенсации, выиграв в суде целый ряд споров с медиа.
"СМИ заплатили мне 250 тысяч евро (в качестве компенсации - ред.) за ложную информацию, которую обо мне распространяли", - сказал Фицо, добавив, что он "никакого закона не нарушил".
В 2017 году вокруг Фицо разгорелся скандал, который был связан с другой квартирой, которую политик арендовал. Оппозиция критиковала Фицо за то, что он снимает жилье в элитном жилом комплексе у бизнесмена Ладислава Баштернака, который подозревался в налоговом мошенничестве. После того, как предприниматель был приговорен к пяти годам тюрьмы, Фицо съехал с квартиры.
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