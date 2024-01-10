https://ria.ru/20240110/epstin-1920418393.html

СМИ: "Центр Клинтона" удалил публикацию из-за комментариев про Эпстина

СМИ: "Центр Клинтона" удалил публикацию из-за комментариев про Эпстина - РИА Новости, 10.01.2024

СМИ: "Центр Клинтона" удалил публикацию из-за комментариев про Эпстина

Президентская библиотека "Центр Клинтона" в США удалила публикацию с фотографией экс-президента США Билла Клинтона в соцсети после множества комментариев... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T02:55

2024-01-10T02:55

2024-01-10T02:55

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нью-йорк (город)

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джон гленн

моника левински

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президентская библиотека "Центр Клинтона" в США удалила публикацию с фотографией экс-президента США Билла Клинтона в соцсети после множества комментариев пользователей о его связях с финансистом Джеффри Эпстином, обвиненным в торговле несовершеннолетними, сообщает телеканал Fox News. По сообщению телеканала, по случаю дня печати библиотека опубликовала архивную фотографию Клинтона за портативным компьютером, оставив подпись с вопросом, могут ли пользователи догадаться, кому экс-президент мог адресовать свое первое электронное письмо в 1998 году. Отмечается, что вскоре появилось множество комментариев, в которых подавляющее большинство пользователей отвечали - "Джеффри Эпстин". Телеканал сообщает, что изначально центр ограничил комментарии к публикации, а затем и вовсе удалил ее. При этом представитель Клинтона сообщил Fox News, что экс-президент на фотографии отвечал на электронное письмо из космоса, отправленное астронавтом Джоном Гленном. Ранее суд в США опубликовал судебный документ с перечнем лиц, фигурирующих в деле Эпстина. Согласно ему, про бывшего американского лидера свидетель говорила, что тот "любит молоденьких девушек". Подруга Эпстина Гилейн Максвелл, которую осудили за пособничество в принуждении к проституции, "упоминала тесные личные связи Клинтона и Эпстина", экс-президент назван "ключевым человеком, который может предоставить информацию о своих тесных взаимоотношениях с Эпстином". Пребывание Клинтона на посту президента США (1993 - 2001 годы) ознаменовалось громким скандалом в 1998 году, когда был обнародован факт сексуальных отношений с ним 22-летней сотрудницы Белого дома Моники Левински. Эпстину в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю - до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав показания Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, позже он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.

https://ria.ru/20240110/tramp-1920417759.html

https://ria.ru/20240106/prints_endryu-1919885625.html

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в мире, сша, манхэттен, нью-йорк (город), билл клинтон, джон гленн, моника левински