https://ria.ru/20240110/ekvador-1920632298.html

На пешеходном мосту в столице Эквадора взорвали бомбу

На пешеходном мосту в столице Эквадора взорвали бомбу - РИА Новости, 10.01.2024

На пешеходном мосту в столице Эквадора взорвали бомбу

Неизвестные подорвали взрывное устройство на пешеходном мосту в столице Эквадора Кито, по данным городской полиции, теракт обошелся без жертв. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T23:48

2024-01-10T23:48

2024-01-10T23:49

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МЕХИКО, 10 янв - РИА Новости. Неизвестные подорвали взрывное устройство на пешеходном мосту в столице Эквадора Кито, по данным городской полиции, теракт обошелся без жертв. "После сообщения о детонации взрывного устройства на пешеходном мосту через проспект Панамерикана Норте патруль подтвердил материальный ущерб. Жертв нет. Продолжаются оперативные действия по поиску виновных в этом теракте", - говорится в блоге полиции Кито в соцсети Х. На видео с камер наблюдения, которые распространяются в социальных сетях, видно, как над оживленной дорогой взрывом разбрасывает куски кровли пешеходного моста. По информации местных СМИ, другой аналогичный инцидент был зафиксирован ранее на пешеходном переходе через шоссе Генерала Руминьяуи на выезде из Кито. Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой, 139 сотрудников которой оказались в заложниках. После этого в ряде городов начались беспорядки - в ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле взрывали самодельные бомбы, бандиты на время захватили студию местного телеканала. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семь правоохранителей в столице Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы удалось освободить живыми. Задержаны по состоянию на 10 января более 70 человек, погибли по меньшей мере десять человек, включая двоих полицейских. После этого Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Хайме Вела Эрасо объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет. Нынешний глава Эквадора пришел к власти с лозунгами борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только в ходе последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес. Российское посольство в Эквадоре на фоне ухудшения криминогенной обстановки и объявления внутреннего вооруженного конфликта в заявлении настоятельно рекомендовало воздержаться от посещения страны. По информации МИД РФ, на данный момент в Эквадоре не зафиксировано происшествий с россиянами.

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Захват заложников и беспорядки в Эквадоре В Эквадоре в начале 2024 года произошла серия бунтов в тюрьмах, из заключения сбежали лидеры крупнейших банд. Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC. Силовикам удалось освободить всех заложников. Преступников задержали. В стране введен режим "внутреннего вооруженного конфликта". 2024-01-10T23:48 true PT0M35S

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