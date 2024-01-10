Эквадор депортирует тысячи заключенных иностранцев

МЕХИКО, 10 янв - РИА Новости. Правительство Эквадора планирует депортацию заключенных граждан других стран, имеющих длительные тюремные сроки, в основном это колумбийцы, перуанцы и венесуэльцы, заявил президент республики Даниэль Нобоа. "Согласно закону Эквадора и международным договоренностям, мы можем выставить эти полторы тысячи заключенных, оставить их на границе - спасибо большое, оставайтесь там", - заявил политик в интервью радиостанции Canela. По словам Нобоа, более 90% заключенных в Эквадоре иностранцев - граждане Колумбии, Перу и Венесуэлы. Полторы тысячи человек, которых он упомянул - это колумбийцы, приговоренные к тюремным срокам свыше пяти лет, их планируется депортировать в первую очередь. В правительстве Колумбии подтвердили намерения Эквадора депортировать заключенных с гражданством этой страны - министр юстиции Нестор Осуна сообщил СМИ, что провел переговоры об этом с главами МИД Эквадора и Колумбии. Тем не менее, по словам Осуны, "массовой репатриации не будет" - местные законы требуют отдельно рассматривать каждый конкретный случай. Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой, 139 сотрудников которой оказались в заложниках. После этого в ряде городов начались беспорядки - в ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле произошли взрывы самодельных бомб. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семь правоохранителей в столице Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы удалось освободить живыми. Кроме того, 9 января неизвестные в масках с холодным оружием ворвались в студию телеканала TC в Гуаякиле, их смогли задержать. После этого Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Хайме Вела Эрасо объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет. Нынешний глава Эквадора пришел к власти с лозунгами борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только в ходе последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес. Российское посольство в Эквадоре на фоне ухудшения криминогенной обстановки и объявления внутреннего вооруженного конфликта в заявлении настоятельно рекомендовало воздержаться от посещения страны. По информации МИД РФ, на данный момент в Эквадоре не зафиксировано происшествий с россиянами.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
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Выстрелы и крики: беспорядки в Эквадоре
В Эквадоре в начале года произошла серия бунтов в тюрьмах, из заключения сбежали лидеры крупнейших банд. Президент Нобоа установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля. Он объявил, что в стране происходит внутренний вооруженный конфликт и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Действия правительства вызвали волну беспорядков. В ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле произошли взрывы.
2024-01-10T20:17
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PT0M55S
Захват заложников и беспорядки в Эквадоре
В Эквадоре в начале 2024 года произошла серия бунтов в тюрьмах, из заключения сбежали лидеры крупнейших банд.
Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC. Силовикам удалось освободить всех заложников. Преступников задержали.
В стране введен режим "внутреннего вооруженного конфликта".
Солдаты патрулируют район около тюрьмы Эль-Инка в Эквадоре, где произошли массовые беспорядки
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МЕХИКО, 10 янв - РИА Новости. Правительство Эквадора планирует депортацию заключенных граждан других стран, имеющих длительные тюремные сроки, в основном это колумбийцы, перуанцы и венесуэльцы, заявил президент республики Даниэль Нобоа.
"Согласно закону Эквадора и международным договоренностям, мы можем выставить эти полторы тысячи заключенных, оставить их на границе - спасибо большое, оставайтесь там", - заявил политик в интервью радиостанции Canela.
По словам Нобоа, более 90% заключенных в Эквадоре иностранцев - граждане Колумбии, Перу и Венесуэлы. Полторы тысячи человек, которых он упомянул - это колумбийцы, приговоренные к тюремным срокам свыше пяти лет, их планируется депортировать в первую очередь.
В правительстве Колумбии подтвердили намерения Эквадора депортировать заключенных с гражданством этой страны - министр юстиции Нестор Осуна сообщил СМИ, что провел переговоры об этом с главами МИД Эквадора и Колумбии. Тем не менее, по словам Осуны, "массовой репатриации не будет" - местные законы требуют отдельно рассматривать каждый конкретный случай.
Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой, 139 сотрудников которой оказались в заложниках. После этого в ряде городов начались беспорядки - в ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле произошли взрывы самодельных бомб. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семь правоохранителей в столице Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы удалось освободить живыми.
Кроме того, 9 января неизвестные в масках с холодным оружием ворвались в студию телеканала TC в Гуаякиле, их смогли задержать. После этого Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Хайме Вела Эрасо объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет.
Нынешний глава Эквадора пришел к власти с лозунгами борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только в ходе последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес.
Российское посольство в Эквадоре на фоне ухудшения криминогенной обстановки и объявления внутреннего вооруженного конфликта в заявлении настоятельно рекомендовало воздержаться от посещения страны. По информации МИД РФ, на данный момент в Эквадоре не зафиксировано происшествий с россиянами.
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