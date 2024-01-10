https://ria.ru/20240110/ekvador-1920609589.html

Эквадор депортирует тысячи заключенных иностранцев

Эквадор депортирует тысячи заключенных иностранцев - РИА Новости, 10.01.2024

Эквадор депортирует тысячи заключенных иностранцев

Правительство Эквадора планирует депортацию заключенных граждан других стран, имеющих длительные тюремные сроки, в основном это колумбийцы, перуанцы и... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T20:17

2024-01-10T20:17

2024-01-10T20:20

в мире

эквадор

колумбия

перу

беспорядки в эквадоре

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920458570_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_1784454bd9524c8f785c735a6d7fc9ab.jpg

МЕХИКО, 10 янв - РИА Новости. Правительство Эквадора планирует депортацию заключенных граждан других стран, имеющих длительные тюремные сроки, в основном это колумбийцы, перуанцы и венесуэльцы, заявил президент республики Даниэль Нобоа. "Согласно закону Эквадора и международным договоренностям, мы можем выставить эти полторы тысячи заключенных, оставить их на границе - спасибо большое, оставайтесь там", - заявил политик в интервью радиостанции Canela. По словам Нобоа, более 90% заключенных в Эквадоре иностранцев - граждане Колумбии, Перу и Венесуэлы. Полторы тысячи человек, которых он упомянул - это колумбийцы, приговоренные к тюремным срокам свыше пяти лет, их планируется депортировать в первую очередь. В правительстве Колумбии подтвердили намерения Эквадора депортировать заключенных с гражданством этой страны - министр юстиции Нестор Осуна сообщил СМИ, что провел переговоры об этом с главами МИД Эквадора и Колумбии. Тем не менее, по словам Осуны, "массовой репатриации не будет" - местные законы требуют отдельно рассматривать каждый конкретный случай. Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой, 139 сотрудников которой оказались в заложниках. После этого в ряде городов начались беспорядки - в ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле произошли взрывы самодельных бомб. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семь правоохранителей в столице Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы удалось освободить живыми. Кроме того, 9 января неизвестные в масках с холодным оружием ворвались в студию телеканала TC в Гуаякиле, их смогли задержать. После этого Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Хайме Вела Эрасо объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет. Нынешний глава Эквадора пришел к власти с лозунгами борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только в ходе последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес. Российское посольство в Эквадоре на фоне ухудшения криминогенной обстановки и объявления внутреннего вооруженного конфликта в заявлении настоятельно рекомендовало воздержаться от посещения страны. По информации МИД РФ, на данный момент в Эквадоре не зафиксировано происшествий с россиянами.

эквадор

колумбия

перу

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выстрелы и крики: беспорядки в Эквадоре В Эквадоре в начале года произошла серия бунтов в тюрьмах, из заключения сбежали лидеры крупнейших банд. Президент Нобоа установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля. Он объявил, что в стране происходит внутренний вооруженный конфликт и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Действия правительства вызвали волну беспорядков. В ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле произошли взрывы. 2024-01-10T20:17 true PT0M55S

Захват заложников и беспорядки в Эквадоре В Эквадоре в начале 2024 года произошла серия бунтов в тюрьмах, из заключения сбежали лидеры крупнейших банд. Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC. Силовикам удалось освободить всех заложников. Преступников задержали. В стране введен режим "внутреннего вооруженного конфликта". 2024-01-10T20:17 true PT0M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эквадор, колумбия, перу, беспорядки в эквадоре