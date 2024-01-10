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Власти Испании призвали граждан в Эквадоре быть крайне осторожными

Власти Испании призвали граждан в Эквадоре быть крайне осторожными - РИА Новости, 10.01.2024

Власти Испании призвали граждан в Эквадоре быть крайне осторожными

Посольство Испании в Эквадоре призвало своих граждан проявить крайнюю осторожность на фоне беспорядков после побега из тюрьмы главаря крупнейшей в стране банды, РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T16:15

2024-01-10T16:15

2024-01-10T16:17

в мире

эквадор

испания

гуаякиль

беспорядки в эквадоре

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МАДРИД, 10 янв – РИА Новости. Посольство Испании в Эквадоре призвало своих граждан проявить крайнюю осторожность на фоне беспорядков после побега из тюрьмы главаря крупнейшей в стране банды, которого называют самым опасным преступником Эквадора. "В этой ситуации посольство Испании рекомендует испанским гражданам: 1) Проявлять крайнюю осторожность, максимально ограничить передвижение. 2) Внимательно следить за новостями и рекомендациями властей по безопасности. 3) Помнить о комендантском часе с 23 до 5 часов", — говорится в сообщении посольства, опубликованном в среду в социальной сети X. Кроме того, посольство заявило, что осуждает акты насилия, совершенные преступными группировками в последние несколько дней, и поддерживает демократические институты Эквадора в восстановлении нормальной жизни. Беспорядки в Эквадоре начались после побега из тюрьмы Гуаякиля в начале января заключенного Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу "Фито" - главаря крупнейшей в стране банды "Лос-Чонерос", которого называют самым опасным преступником Эквадора. "Фито" отбывал 34-летний срок за торговлю наркотиками, убийства и организованную преступность. После сообщения о побеге "Фито" в шести тюрьмах Эквадора начались беспорядки. Позже из тюрьмы также сбежал Фабрисио Колон Пико, возглавляющий вторую по величине банду Эквадора "Лос-Лобос". Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой, 139 сотрудников оказались в заложниках. После этого в ряде городов начались беспорядки - в ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле произошли взрывы самодельных бомб. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семь правоохранителей в столице Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы удалось освободить живыми. Кроме того, 9 января неизвестные в масках с холодным оружием ворвались в студию телеканала TC в Гуаякиле, их смогли задержать. После этого Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Хайме Вела Эрасо объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет.

эквадор

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Захват заложников и беспорядки в Эквадоре В Эквадоре в начале 2024 года произошла серия бунтов в тюрьмах, из заключения сбежали лидеры крупнейших банд. Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC. Силовикам удалось освободить всех заложников. Преступников задержали. В стране введен режим "внутреннего вооруженного конфликта". 2024-01-10T16:15 true PT0M35S

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в мире, эквадор, испания, гуаякиль, беспорядки в эквадоре