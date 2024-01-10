https://ria.ru/20240110/ekvador-1920492949.html

В Эквадоре задержали 70 человек на фоне беспорядков в стране

В Эквадоре задержали 70 человек на фоне беспорядков в стране - РИА Новости, 10.01.2024

В Эквадоре задержали 70 человек на фоне беспорядков в стране

В Эквадоре задержали 70 человек на фоне беспорядков в стране, говорится в отчете полиции в соцсети X. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T12:49

2024-01-10T12:49

2024-01-10T13:24

эквадор

в мире

гуаякиль

кито

беспорядки в эквадоре

россия

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Эквадоре задержали 70 человек на фоне беспорядков в стране, говорится в отчете полиции в соцсети X."Семьдесят задержанных", — указано в публикации.В ведомстве уточнили, что удалось освободить трех сотрудников правоохранительных органов, 17 заключенных поймали и повторно заключили под стражу.В Эквадоре в начале года произошла серия бунтов в тюрьмах, из заключения сбежали лидеры крупнейших банд. Президент Даниэль Нобоа установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать Вооруженные силы в восстановлении контроля. Он объявил, что в стране происходит внутренний вооруженный конфликт и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников.Действия правительства вызвали волну беспорядков. В ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле произошли взрывы. Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC. В прямом эфире бандиты, размахивающие оружием и гранатами, засунули ведущему динамитную шашку в карман пиджака под крики "пусть полиция убирается". Тем не менее силовикам удалось освободить всех заложников, преступников задержали.По последним данным, в ходе беспорядков в Гуаякиле и соседнем городе Ноболь погибли не менее десяти человек, в том числе двое полицейских.Глава объединенного командования Вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо по итогам заседания Совета безопасности объявил преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет.Как сообщили в МИД России, происшествий с соотечественниками в Эквадоре не зафиксировано. Посольство рекомендовало воздержаться от посещения страны.

https://ria.ru/20240110/ekvador-1920431219.html

эквадор

гуаякиль

кито

россия

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Обстановка на улицах во время беспорядков в Эквадоре Обстановка на улицах во время беспорядков в Эквадоре 2024-01-10T12:49 true PT0M57S

Захват заложников и беспорядки в Эквадоре В Эквадоре в начале 2024 года произошла серия бунтов в тюрьмах, из заключения сбежали лидеры крупнейших банд. Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC. Силовикам удалось освободить всех заложников. Преступников задержали. В стране введен режим "внутреннего вооруженного конфликта". 2024-01-10T12:49 true PT0M35S

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эквадор, в мире, гуаякиль, кито, беспорядки в эквадоре, россия