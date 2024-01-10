МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Эквадоре задержали 70 человек на фоне беспорядков в стране, говорится в отчете полиции в соцсети X."Семьдесят задержанных", — указано в публикации.В ведомстве уточнили, что удалось освободить трех сотрудников правоохранительных органов, 17 заключенных поймали и повторно заключили под стражу.В Эквадоре в начале года произошла серия бунтов в тюрьмах, из заключения сбежали лидеры крупнейших банд. Президент Даниэль Нобоа установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать Вооруженные силы в восстановлении контроля. Он объявил, что в стране происходит внутренний вооруженный конфликт и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников.Действия правительства вызвали волну беспорядков. В ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле произошли взрывы. Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC. В прямом эфире бандиты, размахивающие оружием и гранатами, засунули ведущему динамитную шашку в карман пиджака под крики "пусть полиция убирается". Тем не менее силовикам удалось освободить всех заложников, преступников задержали.По последним данным, в ходе беспорядков в Гуаякиле и соседнем городе Ноболь погибли не менее десяти человек, в том числе двое полицейских.Глава объединенного командования Вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо по итогам заседания Совета безопасности объявил преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет.Как сообщили в МИД России, происшествий с соотечественниками в Эквадоре не зафиксировано. Посольство рекомендовало воздержаться от посещения страны.
https://ria.ru/20240110/ekvador-1920431219.html
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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Обстановка на улицах во время беспорядков в Эквадоре
Обстановка на улицах во время беспорядков в Эквадоре
2024-01-10T12:49
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Захват заложников и беспорядки в Эквадоре
В Эквадоре в начале 2024 года произошла серия бунтов в тюрьмах, из заключения сбежали лидеры крупнейших банд.
Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC. Силовикам удалось освободить всех заложников. Преступников задержали.
В стране введен режим "внутреннего вооруженного конфликта".
эквадор, в мире, гуаякиль, кито, беспорядки в эквадоре, россия
Эквадор, В мире, Гуаякиль, Кито, Беспорядки в Эквадоре, Россия
В Эквадоре задержали 70 человек на фоне беспорядков в стране
Полиция Эквадора сообщила о задержании 70 человек на фоне беспорядков в стране
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Эквадоре задержали 70 человек на фоне беспорядков в стране, говорится в отчете полиции в соцсети X.
"Семьдесят задержанных", — указано в публикации.
В ведомстве уточнили, что удалось освободить трех сотрудников правоохранительных органов, 17 заключенных поймали и повторно заключили под стражу.
В Эквадоре в начале года произошла серия бунтов в тюрьмах, из заключения сбежали лидеры крупнейших банд. Президент Даниэль Нобоа установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать Вооруженные силы в восстановлении контроля. Он объявил, что в стране происходит внутренний вооруженный конфликт и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников.
Действия правительства вызвали волну беспорядков. В ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле произошли взрывы. Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC. В прямом эфире бандиты, размахивающие оружием и гранатами, засунули ведущему динамитную шашку в карман пиджака под крики "пусть полиция убирается". Тем не менее силовикам удалось освободить всех заложников, преступников задержали.
По последним данным, в ходе беспорядков в Гуаякиле и соседнем городе Ноболь погибли не менее десяти человек, в том числе двое полицейских.
В столицу Эквадора стянули военную технику
Вчера, 08:51
Глава объединенного командования Вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо по итогам заседания Совета безопасности объявил преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет.
Как сообщили в МИД России, происшествий с соотечественниками в Эквадоре не зафиксировано. Посольство рекомендовало воздержаться от посещения страны.
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