https://ria.ru/20240110/ekvador-1920475894.html

Захарова: Россия рассчитывает на восстановление правопорядка в Эквадоре

Захарова: Россия рассчитывает на восстановление правопорядка в Эквадоре - РИА Новости, 10.01.2024

Захарова: Россия рассчитывает на восстановление правопорядка в Эквадоре

Россия рассчитывает, что власти Эквадора смогут собственными силами вернуть контроль над ситуацией в стране после возникших беспорядков, говорится в заявлении... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T11:45

2024-01-10T11:45

2024-01-10T13:49

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беспорядки в эквадоре

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Россия рассчитывает, что власти Эквадора смогут собственными силами вернуть контроль над ситуацией в стране после возникших беспорядков, говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства."Рассчитываем, что эквадорские власти смогут поставить эффективный заслон разгулу преступных элементов. Собственными силами, без вмешательства извне, вернут контроль над ситуацией, восстановят спокойствие и правопорядок", — отметила она.Дипломат осудила используемые вооруженными группировками террористические методы, включая захват заложников, а также выразила соболезнования семьям погибших при беспорядках в Эквадоре.Кроме того, в МИД призвали находящихся в этой латиноамериканской стране россиян избегать посещения общественных мест.Вооруженный конфликт в ЭквадореВ Эквадоре в начале года произошла серия бунтов в тюрьмах, из заключения сбежали лидеры крупнейших банд. Президент Даниэль Нобоа установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать Вооруженные силы в восстановлении контроля. Он объявил, что в стране происходит внутренний вооруженный конфликт и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников.Действия правительства вызвали волну беспорядков. В ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле произошли взрывы. Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC. В прямом эфире бандиты, размахивающие оружием и гранатами, засунули ведущему динамитную шашку в карман пиджака под крики "пусть полиция убирается". Тем не менее силовикам удалось освободить всех заложников, преступников задержали.По последним данным, в ходе беспорядков в Гуаякиле и соседнем городе Ноболь погибли не менее десяти человек, в том числе двое полицейских.Глава объединенного командования Вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо по итогам заседания Совета безопасности объявил преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет.Как сообщили в Министерстве иностранных дел России, происшествий с соотечественниками в Эквадоре не зафиксировано. Посольство рекомендовало воздержаться от посещения страны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, москва, эквадор, беспорядки в эквадоре, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия