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Захарова: Россия рассчитывает на восстановление правопорядка в Эквадоре - РИА Новости, 10.01.2024
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11:45 10.01.2024 (обновлено: 13:49 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/ekvador-1920475894.html
Захарова: Россия рассчитывает на восстановление правопорядка в Эквадоре
Захарова: Россия рассчитывает на восстановление правопорядка в Эквадоре - РИА Новости, 10.01.2024
Захарова: Россия рассчитывает на восстановление правопорядка в Эквадоре
Россия рассчитывает, что власти Эквадора смогут собственными силами вернуть контроль над ситуацией в стране после возникших беспорядков, говорится в заявлении... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T11:45
2024-01-10T13:49
в мире
москва
эквадор
беспорядки в эквадоре
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Россия рассчитывает, что власти Эквадора смогут собственными силами вернуть контроль над ситуацией в стране после возникших беспорядков, говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства."Рассчитываем, что эквадорские власти смогут поставить эффективный заслон разгулу преступных элементов. Собственными силами, без вмешательства извне, вернут контроль над ситуацией, восстановят спокойствие и правопорядок", — отметила она.Дипломат осудила используемые вооруженными группировками террористические методы, включая захват заложников, а также выразила соболезнования семьям погибших при беспорядках в Эквадоре.Кроме того, в МИД призвали находящихся в этой латиноамериканской стране россиян избегать посещения общественных мест.Вооруженный конфликт в ЭквадореВ Эквадоре в начале года произошла серия бунтов в тюрьмах, из заключения сбежали лидеры крупнейших банд. Президент Даниэль Нобоа установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать Вооруженные силы в восстановлении контроля. Он объявил, что в стране происходит внутренний вооруженный конфликт и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников.Действия правительства вызвали волну беспорядков. В ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле произошли взрывы. Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC. В прямом эфире бандиты, размахивающие оружием и гранатами, засунули ведущему динамитную шашку в карман пиджака под крики "пусть полиция убирается". Тем не менее силовикам удалось освободить всех заложников, преступников задержали.По последним данным, в ходе беспорядков в Гуаякиле и соседнем городе Ноболь погибли не менее десяти человек, в том числе двое полицейских.Глава объединенного командования Вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо по итогам заседания Совета безопасности объявил преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет.Как сообщили в Министерстве иностранных дел России, происшествий с соотечественниками в Эквадоре не зафиксировано. Посольство рекомендовало воздержаться от посещения страны.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Обстановка на улицах во время беспорядков в Эквадоре
Обстановка на улицах во время беспорядков в Эквадоре
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Штурм захваченной телестудии в Эквадоре и арест вооруженной группировки
Штурм захваченной телестудии в Эквадоре и арест вооруженной группировки
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в мире, москва, эквадор, беспорядки в эквадоре, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия
В мире, Москва, Эквадор, Беспорядки в Эквадоре, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Россия
Захарова: Россия рассчитывает на восстановление правопорядка в Эквадоре

Захарова: РФ осуждает методы группировок в Эквадоре, включая захват заложников

© AP Photo / Dolores OchoaСолдаты патрулируют район около тюрьмы Эль-Инка в Эквадоре, где произошли массовые беспорядки
Солдаты патрулируют район около тюрьмы Эль-Инка в Эквадоре, где произошли массовые беспорядки - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / Dolores Ochoa
Солдаты патрулируют район около тюрьмы Эль-Инка в Эквадоре, где произошли массовые беспорядки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Россия рассчитывает, что власти Эквадора смогут собственными силами вернуть контроль над ситуацией в стране после возникших беспорядков, говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства.
"Рассчитываем, что эквадорские власти смогут поставить эффективный заслон разгулу преступных элементов. Собственными силами, без вмешательства извне, вернут контроль над ситуацией, восстановят спокойствие и правопорядок", — отметила она.
Дипломат осудила используемые вооруженными группировками террористические методы, включая захват заложников, а также выразила соболезнования семьям погибших при беспорядках в Эквадоре.
Кроме того, в МИД призвали находящихся в этой латиноамериканской стране россиян избегать посещения общественных мест.

Вооруженный конфликт в Эквадоре

В Эквадоре в начале года произошла серия бунтов в тюрьмах, из заключения сбежали лидеры крупнейших банд. Президент Даниэль Нобоа установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать Вооруженные силы в восстановлении контроля. Он объявил, что в стране происходит внутренний вооруженный конфликт и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников.
Действия правительства вызвали волну беспорядков. В ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле произошли взрывы. Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC. В прямом эфире бандиты, размахивающие оружием и гранатами, засунули ведущему динамитную шашку в карман пиджака под крики "пусть полиция убирается". Тем не менее силовикам удалось освободить всех заложников, преступников задержали.
По последним данным, в ходе беспорядков в Гуаякиле и соседнем городе Ноболь погибли не менее десяти человек, в том числе двое полицейских.
Глава объединенного командования Вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо по итогам заседания Совета безопасности объявил преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет.
Как сообщили в Министерстве иностранных дел России, происшествий с соотечественниками в Эквадоре не зафиксировано. Посольство рекомендовало воздержаться от посещения страны.
Вооруженный конфликт в Эквадоре
© AP Photo / Cesar Munoz

В Эквадоре в начале 2024 года произошли бунты в тюрьмах. Из заключения сбежали лидеры крупнейших банд.

Полиция эвакуирует сотрудников общественного телеканала TC Television после того, как группа вооруженных людей ворвалась на съемочную площадку во время прямого эфира в Гуаякиле, Эквадор

В Эквадоре в начале 2024 года произошли бунты в тюрьмах. Из заключения сбежали лидеры крупнейших банд.

© AP Photo / Cesar Munoz
1 из 10
© AFP 2024 / RODRIGO BUENDIA

Президент Нобоа установил на 60 дней режим ЧС.

Эквадорские силы безопасности патрулируют территорию вокруг главной площади и президентского дворца во время чрезвычайного положения в Кито, Эквадор

Президент Нобоа установил на 60 дней режим ЧС.

© AFP 2024 / RODRIGO BUENDIA
2 из 10
© AFP 2024 / GALO PAGUAY

Это было необходимо, чтобы задействовать вооруженные силы для восстановления контроля.

Женщина покупает товар через маленькое окошко в металлической занавеске во время чрезвычайного положения в Кито, Эквадор

Это было необходимо, чтобы задействовать вооруженные силы для восстановления контроля.

© AFP 2024 / GALO PAGUAY
3 из 10
© AFP 2024 / MARCOS PIN

Глава государства заявил, что в стране происходит внутренний вооруженный конфликт.

Вертолет эквадорской полиции пролетает над зданием телеканала TC Television после того, как неизвестные вооруженные люди ворвались на съемочную площадку во время прямого эфира в Гуаякиле, Эквадор

Глава государства заявил, что в стране происходит внутренний вооруженный конфликт.

© AFP 2024 / MARCOS PIN
4 из 10
© AP Photo / Dolores Ochoa

Действия правительства вызвали волну беспорядков.

Солдаты патрулируют периметр тюрьмы Эль-Инка в Эквадоре во время чрезвычайного положения в Кито

Действия правительства вызвали волну беспорядков.

© AP Photo / Dolores Ochoa
5 из 10
© AFP 2024 / STR

Преступники начали жечь автомобили и автобусы. В Гуаякиле прогремели взрывы.

Силы безопасности оцепили главную площадь и президентский дворец во время чрезвычайного положения в Кито, Эквадор

Преступники начали жечь автомобили и автобусы. В Гуаякиле прогремели взрывы.

© AFP 2024 / STR
6 из 10
© AFP 2024 / STRINGER

Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC.

Сотрудники эквадорской полиции охраняют арестованных подозреваемых у здания эквадорского телеканала TC Television после того, как неизвестные вооруженные люди ворвались на съемочную площадку во время прямого эфира в Гуаякиле, Эквадор

Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC.

© AFP 2024 / STRINGER
7 из 10
© AFP 2024 / MARCOS PIN

Силовикам удалось освободить всех заложников. Преступников задержали.

Снайпер занял позицию у здания эквадорского телеканала TC Television после того, как неизвестные вооруженные люди ворвались на съемочную площадку во время прямого эфира в Гуаякиле, Эквадор

Силовикам удалось освободить всех заложников. Преступников задержали.

© AFP 2024 / MARCOS PIN
8 из 10
© AP Photo / Cesar Munoz

Глава объединенного командования Вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо объявил группировки военными целями.

Полиция эвакуирует сотрудников общественного телеканала TC Television после того, как группа вооруженных людей ворвалась на съемочную площадку во время прямого эфира в Гуаякиле, Эквадор

Глава объединенного командования Вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо объявил группировки военными целями.

© AP Photo / Cesar Munoz
9 из 10
© AFP 2024 / RODRIGO BUENDIA

Армия Эквадора стянула военную технику в центр Кито.

Эквадорские силы безопасности патрулируют территорию вокруг главной площади и президентского дворца во время чрезвычайного положения в Кито, Эквадор

Армия Эквадора стянула военную технику в центр Кито.

© AFP 2024 / RODRIGO BUENDIA
10 из 10

В Эквадоре в начале 2024 года произошли бунты в тюрьмах. Из заключения сбежали лидеры крупнейших банд.

© AP Photo / Cesar Munoz
1 из 10

Президент Нобоа установил на 60 дней режим ЧС.

© AFP 2024 / RODRIGO BUENDIA
2 из 10

Это было необходимо, чтобы задействовать вооруженные силы для восстановления контроля.

© AFP 2024 / GALO PAGUAY
3 из 10

Глава государства заявил, что в стране происходит внутренний вооруженный конфликт.

© AFP 2024 / MARCOS PIN
4 из 10

Действия правительства вызвали волну беспорядков.

© AP Photo / Dolores Ochoa
5 из 10

Преступники начали жечь автомобили и автобусы. В Гуаякиле прогремели взрывы.

© AFP 2024 / STR
6 из 10

Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC.

© AFP 2024 / STRINGER
7 из 10

Силовикам удалось освободить всех заложников. Преступников задержали.

© AFP 2024 / MARCOS PIN
8 из 10

Глава объединенного командования Вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо объявил группировки военными целями.

© AP Photo / Cesar Munoz
9 из 10

Армия Эквадора стянула военную технику в центр Кито.

© AFP 2024 / RODRIGO BUENDIA
10 из 10
 
В миреМоскваЭквадорБеспорядки в ЭквадореМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваРоссия
 
 
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