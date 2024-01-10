https://ria.ru/20240110/ekvador-1920431219.html

В столицу Эквадора стянули военную технику

В столицу Эквадора стянули военную технику - РИА Новости, 10.01.2024

В столицу Эквадора стянули военную технику

Армия Эквадора стянула военную технику в центр столицы Кито на фоне беспорядков, сообщает Ecuavisa. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T08:51

2024-01-10T08:51

2024-01-10T12:09

в мире

эквадор

кито

беспорядки в эквадоре

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920459123_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1ffa5bb5166df77f2c469264d5353f68.jpg

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Армия Эквадора стянула военную технику в центр столицы Кито на фоне беспорядков, сообщает Ecuavisa."Цель состоит в том, чтобы техника находилась в стратегически важных местах", — информирует телеканал.Военным приказали провести операции по нейтрализации незаконных вооруженных формирований. Президент страны Даниэль Нобоа распорядился усилить охрану высокопоставленных чиновников и их семей.По последним данным, в ходе беспорядков в Гуаякиле и соседнем городе Ноболь погибли не менее десяти человек, в том числе двое полицейских.Как сообщили в МИД России, происшествий с россиянами в Эквадоре не зафиксировано.В Эквадоре в начале года произошла серия бунтов в тюрьмах, из заключения сбежали лидеры крупнейших банд.Президент Нобоа установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля. Он объявил, что в стране происходит внутренний вооруженный конфликт и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников.Действия правительства вызвали волну беспорядков.В ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле произошли взрывы.Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC.В прямом эфире бандиты, размахивающие оружием и гранатами, засунули ведущему динамитную шашку в карман пиджака под крики "пусть полиция убирается".Тем не менее силовикам удалось освободить всех заложников, преступников задержали.Глава объединенного командования Вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо по итогам заседания Совета безопасности объявил преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет.

https://ria.ru/20240110/ekvador-1920437875.html

эквадор

кито

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка на улицах во время беспорядков в Эквадоре Обстановка на улицах во время беспорядков в Эквадоре 2024-01-10T08:51 true PT0M57S

Захват заложников и беспорядки в Эквадоре В Эквадоре в начале 2024 года произошла серия бунтов в тюрьмах, из заключения сбежали лидеры крупнейших банд. Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC. Силовикам удалось освободить всех заложников. Преступников задержали. В стране введен режим "внутреннего вооруженного конфликта". 2024-01-10T08:51 true PT0M35S

Штурм захваченной телестудии в Эквадоре и арест вооруженной группировки Штурм захваченной телестудии в Эквадоре и арест вооруженной группировки 2024-01-10T08:51 true PT2M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эквадор, кито, беспорядки в эквадоре