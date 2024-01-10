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МИД России прокомментировал ситуацию в Эквадоре
МИД России прокомментировал ситуацию в Эквадоре - РИА Новости, 10.01.2024
МИД России прокомментировал ситуацию в Эквадоре
На данный момент в Эквадоре не зафиксировано никаких происшествий с россиянами, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T08:26
2024-01-10T08:26
2024-01-10T10:27
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. На данный момент в Эквадоре не зафиксировано никаких происшествий с россиянами, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.Она напомнила о комментарии, который был сделан посольством РФ в Эквадоре с предупреждением об опасности посещения сейчас страны. "Следят также они (посольство) за ситуацией с российскими гражданами. Слава Богу, на данный момент не было зафиксировано никаких происшествий с нашими соотечественниками", - сказала она.На фоне бунтов заключенных в Эквадоре резко активизировались организованные преступные группировки. Президент заявил, что страна находится в состоянии внутреннего вооруженного конфликта. По данным национальной полиции, по меньшей мере 10 человек, включая двух сотрудников полиции, погибли в ходе беспорядков в эквадорском Гуаякиле и соседнем с ним городе Ноболь.
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Россия, Эквадор, В мире, Беспорядки в Эквадоре, Мария Захарова, Туризм, Новости - Туризм
МИД России прокомментировал ситуацию в Эквадоре
Захарова заявила об отсутствии пострадавших в Эквадоре из-за беспорядков россиян