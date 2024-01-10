https://ria.ru/20240110/dtp-1920457241.html

На Ставрополье три фуры и легковушка столкнулись на трассе

На Ставрополье три фуры и легковушка столкнулись на трассе - РИА Новости, 10.01.2024

На Ставрополье три фуры и легковушка столкнулись на трассе

Три грузовика и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Андроповском округе Ставропольского края, пострадал один человек, сообщает региональная... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T10:37

2024-01-10T10:37

2024-01-10T10:37

происшествия

ставропольский край

краснодарский край

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ПЯТИГОРСК, 10 янв – РИА Новости. Три грузовика и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Андроповском округе Ставропольского края, пострадал один человек, сообщает региональная госавтоинспекция в Telegram-канале. По данным ведомства, ДТП произошло в среду в 8.10 мск на 279-м километре автодороги Кавказ. "Водитель грузовой фуры Renault не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди грузовым "Камазом". От удара прицеп "Камаза" разворачивает поперек дороги. В это время позади двигающийся водитель легкового автомобиля Renault применяет экстренное торможение. Однако движущийся позади водитель грузового транспорта МАЗ не успевает среагировать и допускает наезд сначала на автомобиль Renault, а затем наезд на автомобиль "Камаз". Травмы в автоаварии получил водитель МАЗа, его пришлось вызволять из поврежденной кабины спасателям, он доставлен в больницу", – информирует ведомство. Установлено, что пострадавшим оказался житель Михайловска. "За рулём Renault находился 28-летний житель Краснодарского края, который был трезв, злостным нарушителем ПДД не является. Не исключено, что причиной столкновения могла стать усталость от дальней дороги", – отметили в ведомстве. В региональном УГИБДД добавили, что на месте происшествия движение в направлении Минеральных Вод затруднено и организовано по одной полосе.

https://ria.ru/20240109/dtp-1920262194.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ставропольский край, краснодарский край