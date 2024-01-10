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На Ставрополье три фуры и легковушка столкнулись на трассе - РИА Новости, 10.01.2024
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10:37 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/dtp-1920457241.html
На Ставрополье три фуры и легковушка столкнулись на трассе
На Ставрополье три фуры и легковушка столкнулись на трассе - РИА Новости, 10.01.2024
На Ставрополье три фуры и легковушка столкнулись на трассе
Три грузовика и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Андроповском округе Ставропольского края, пострадал один человек, сообщает региональная... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T10:37
2024-01-10T10:37
происшествия
ставропольский край
краснодарский край
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ПЯТИГОРСК, 10 янв – РИА Новости. Три грузовика и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Андроповском округе Ставропольского края, пострадал один человек, сообщает региональная госавтоинспекция в Telegram-канале. По данным ведомства, ДТП произошло в среду в 8.10 мск на 279-м километре автодороги Кавказ. "Водитель грузовой фуры Renault не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди грузовым "Камазом". От удара прицеп "Камаза" разворачивает поперек дороги. В это время позади двигающийся водитель легкового автомобиля Renault применяет экстренное торможение. Однако движущийся позади водитель грузового транспорта МАЗ не успевает среагировать и допускает наезд сначала на автомобиль Renault, а затем наезд на автомобиль "Камаз". Травмы в автоаварии получил водитель МАЗа, его пришлось вызволять из поврежденной кабины спасателям, он доставлен в больницу", – информирует ведомство. Установлено, что пострадавшим оказался житель Михайловска. "За рулём Renault находился 28-летний житель Краснодарского края, который был трезв, злостным нарушителем ПДД не является. Не исключено, что причиной столкновения могла стать усталость от дальней дороги", – отметили в ведомстве. В региональном УГИБДД добавили, что на месте происшествия движение в направлении Минеральных Вод затруднено и организовано по одной полосе.
https://ria.ru/20240109/dtp-1920262194.html
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происшествия, ставропольский край, краснодарский край
Происшествия, Ставропольский край, Краснодарский край
На Ставрополье три фуры и легковушка столкнулись на трассе

Три фуры и легковушка столкнулись на автодороге Кавказ, один человек пострадал

© Фото : Госавтоинспекция Ставрополья/TelegramМесто ДТП с участием трех грузовых автомобилей в Ставропольском крае
Место ДТП с участием трех грузовых автомобилей в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© Фото : Госавтоинспекция Ставрополья/Telegram
Место ДТП с участием трех грузовых автомобилей в Ставропольском крае
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 10 янв – РИА Новости. Три грузовика и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Андроповском округе Ставропольского края, пострадал один человек, сообщает региональная госавтоинспекция в Telegram-канале.
По данным ведомства, ДТП произошло в среду в 8.10 мск на 279-м километре автодороги Кавказ.
© Фото : Госавтоинспекция Ставрополья/TelegramМесто ДТП с участием трех грузовых автомобилей в Ставропольском крае
Место ДТП с участием трех грузовых автомобилей в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© Фото : Госавтоинспекция Ставрополья/Telegram
Место ДТП с участием трех грузовых автомобилей в Ставропольском крае
"Водитель грузовой фуры Renault не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди грузовым "Камазом". От удара прицеп "Камаза" разворачивает поперек дороги. В это время позади двигающийся водитель легкового автомобиля Renault применяет экстренное торможение. Однако движущийся позади водитель грузового транспорта МАЗ не успевает среагировать и допускает наезд сначала на автомобиль Renault, а затем наезд на автомобиль "Камаз". Травмы в автоаварии получил водитель МАЗа, его пришлось вызволять из поврежденной кабины спасателям, он доставлен в больницу", – информирует ведомство.
Установлено, что пострадавшим оказался житель Михайловска.
"За рулём Renault находился 28-летний житель Краснодарского края, который был трезв, злостным нарушителем ПДД не является. Не исключено, что причиной столкновения могла стать усталость от дальней дороги", – отметили в ведомстве.
В региональном УГИБДД добавили, что на месте происшествия движение в направлении Минеральных Вод затруднено и организовано по одной полосе.
Место ДТП, где водитель автобуса допустил опрокидывание транспортного средства в Калмыкии. 9 января 2024 - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
В Калмыкии автобус опрокинулся на трассе, есть пострадавшие
9 января, 11:47
 
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