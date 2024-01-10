На Ставрополье три фуры и легковушка столкнулись на трассе
Три фуры и легковушка столкнулись на автодороге Кавказ, один человек пострадал
© Фото : Госавтоинспекция Ставрополья/TelegramМесто ДТП с участием трех грузовых автомобилей в Ставропольском крае
Место ДТП с участием трех грузовых автомобилей в Ставропольском крае
ПЯТИГОРСК, 10 янв – РИА Новости. Три грузовика и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Андроповском округе Ставропольского края, пострадал один человек, сообщает региональная госавтоинспекция в Telegram-канале.
По данным ведомства, ДТП произошло в среду в 8.10 мск на 279-м километре автодороги Кавказ.
© Фото : Госавтоинспекция Ставрополья/TelegramМесто ДТП с участием трех грузовых автомобилей в Ставропольском крае
Место ДТП с участием трех грузовых автомобилей в Ставропольском крае
"Водитель грузовой фуры Renault не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди грузовым "Камазом". От удара прицеп "Камаза" разворачивает поперек дороги. В это время позади двигающийся водитель легкового автомобиля Renault применяет экстренное торможение. Однако движущийся позади водитель грузового транспорта МАЗ не успевает среагировать и допускает наезд сначала на автомобиль Renault, а затем наезд на автомобиль "Камаз". Травмы в автоаварии получил водитель МАЗа, его пришлось вызволять из поврежденной кабины спасателям, он доставлен в больницу", – информирует ведомство.
Установлено, что пострадавшим оказался житель Михайловска.
"За рулём Renault находился 28-летний житель Краснодарского края, который был трезв, злостным нарушителем ПДД не является. Не исключено, что причиной столкновения могла стать усталость от дальней дороги", – отметили в ведомстве.
В региональном УГИБДД добавили, что на месте происшествия движение в направлении Минеральных Вод затруднено и организовано по одной полосе.