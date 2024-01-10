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Сенатор назвала предложение наказывать за серийные доносы интересным - РИА Новости, 10.01.2024
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15:07 10.01.2024 (обновлено: 15:08 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/donosy-1920533453.html
Сенатор назвала предложение наказывать за серийные доносы интересным
Сенатор назвала предложение наказывать за серийные доносы интересным - РИА Новости, 10.01.2024
Сенатор назвала предложение наказывать за серийные доносы интересным
Злоупотребление со стороны активных "доносчиков" существует, но грань между защитой прав граждан и помехой обществу в этом вопросе очень тонка, необходимо... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T15:07
2024-01-10T15:08
общество
маргарита павлова (политик)
владислав даванков
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Злоупотребление со стороны активных "доносчиков" существует, но грань между защитой прав граждан и помехой обществу в этом вопросе очень тонка, необходимо тщательно проработать механизм определения тех, кто составляет обращения ради пиара, заявила РИА Новости сенатор Маргарита Павлова. Вице-спикер ГД от "Новых людей" и кандидат в президенты РФ Владислав Даванков рассказал РИА Новости, что фракция подготовила законопроект о наказании "серийных доносчиков", которые ради пиара постоянно пишут запросы в правоохранительные органы по сенсационным темам, при этом часто правоохранители никаких нарушений не находят. Также он добавил, что УК можно разбить на две части: наказания за реальные преступления, к которым относятся убийства, насилие, мошенничество, воровство, и вторая - наказания за слова или поведение, которое может дискредитировать человека. "Понятно, что есть злоупотребление со стороны особо активных, для которых это становится даже не средством защиты прав граждан. Граждане не все обладают правовой грамотностью, не всегда могут правильно составить обращения в компетентные органы. Есть организации, которые, действительно, защищают права граждан, а есть профессиональные жалобщики, которые, так скажем, мешают во многих случаях и целью которых является не защита прав граждан", - сказала Павлова. Сенатор отметила, что сама инициатива "интересная, но, в любом случае, требует проработки". "Здесь очень сложная тонкая грань, и если партия "Новые люди" этот механизм предлагают, они должны, конечно, его очень тщательно проработать и продумать, потому что, с одной стороны, мы не можем ограничивать права граждан в плане собственной защиты. Действительно, некоторые организации вполне добросовестные и действительно помогают. Очень тонкий вопрос, я бы так сказала. Главное, чтобы это не превратилось в кампанейщину, в то, чтобы люди потом были ущемлены", - добавила она.
https://ria.ru/20240110/donos-1920526915.html
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общество, маргарита павлова (политик), владислав даванков
Общество, Маргарита Павлова (политик), Владислав Даванков
Сенатор назвала предложение наказывать за серийные доносы интересным

Павлова: идея наказывать за серийные доносы интересная, но требует проработки

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииЧлен комитета Совфеда России по обороне и безопасности, член комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по информполитике Маргарита Павлова
Член комитета Совфеда России по обороне и безопасности, член комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по информполитике Маргарита Павлова - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Член комитета Совфеда России по обороне и безопасности, член комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по информполитике Маргарита Павлова. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Злоупотребление со стороны активных "доносчиков" существует, но грань между защитой прав граждан и помехой обществу в этом вопросе очень тонка, необходимо тщательно проработать механизм определения тех, кто составляет обращения ради пиара, заявила РИА Новости сенатор Маргарита Павлова.
Вице-спикер ГД от "Новых людей" и кандидат в президенты РФ Владислав Даванков рассказал РИА Новости, что фракция подготовила законопроект о наказании "серийных доносчиков", которые ради пиара постоянно пишут запросы в правоохранительные органы по сенсационным темам, при этом часто правоохранители никаких нарушений не находят. Также он добавил, что УК можно разбить на две части: наказания за реальные преступления, к которым относятся убийства, насилие, мошенничество, воровство, и вторая - наказания за слова или поведение, которое может дискредитировать человека.
«
"Понятно, что есть злоупотребление со стороны особо активных, для которых это становится даже не средством защиты прав граждан. Граждане не все обладают правовой грамотностью, не всегда могут правильно составить обращения в компетентные органы. Есть организации, которые, действительно, защищают права граждан, а есть профессиональные жалобщики, которые, так скажем, мешают во многих случаях и целью которых является не защита прав граждан", - сказала Павлова.
Сенатор отметила, что сама инициатива "интересная, но, в любом случае, требует проработки".
"Здесь очень сложная тонкая грань, и если партия "Новые люди" этот механизм предлагают, они должны, конечно, его очень тщательно проработать и продумать, потому что, с одной стороны, мы не можем ограничивать права граждан в плане собственной защиты. Действительно, некоторые организации вполне добросовестные и действительно помогают. Очень тонкий вопрос, я бы так сказала. Главное, чтобы это не превратилось в кампанейщину, в то, чтобы люди потом были ущемлены", - добавила она.
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