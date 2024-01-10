Завтра все рухнет. В Киеве рассказали о реакции США на просьбу Зеленского
Политтехнолог Небоженко: Зеленский не умеет правильно просить деньги у Штатов
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Офис президента Украины ошибочно пытается добиться финансирования Украины с помощью пиар-акций, заявил директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко в интервью YouTube-каналу Politeka.
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"Украина должна здесь прилагать не пиар-усилия, как до этого делал Офис (президента Украины. — Прим. ред.), когда приезжали в Соединенные Штаты и говорили: «Если вы не дадите нам деньги, то мир завтра рухнет»", — считает эксперт.
По словам аналитика, украинское руководство ошибочно пытается презентовать свои запросы как "нечто уникальное". Политтехнолог заметил, что различные главы государств регулярно приезжают в Вашингтон, чтобы "клянчить деньги", и Владимир Зеленский не кажется американцам кем-то исключительным.
Как ранее заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, США больше не располагают средствами для дальнейшей поддержки Украины, новые пакеты помощи потребуют одобрения финансирования со стороны конгресса. По словам Кирби, президент 27 декабря Джо Байден подписал последний пакет помощи в сфере безопасности, который еще не доставили Киеву в полном объеме, на это могут уйти "недели".
Республиканская оппозиция в конгрессе тормозит согласование запроса Белого дома о новой помощи Киеву, настаивая на ужесточении подходов администрации США к борьбе с нелегальной миграцией.