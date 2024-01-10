Рейтинг@Mail.ru
Завтра все рухнет. В Киеве рассказали о реакции США на просьбу Зеленского - РИА Новости, 10.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:46 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/dengi-1920416167.html
Завтра все рухнет. В Киеве рассказали о реакции США на просьбу Зеленского
Завтра все рухнет. В Киеве рассказали о реакции США на просьбу Зеленского - РИА Новости, 10.01.2024
Завтра все рухнет. В Киеве рассказали о реакции США на просьбу Зеленского
Офис президента Украины ошибочно пытается добиться финансирования Украины с помощью пиар-акций, заявил директор социологической службы "Украинский барометр"... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T01:46
2024-01-10T01:46
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915466668_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_c884c130e0ece3179dcdfd418fa1be0d.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Офис президента Украины ошибочно пытается добиться финансирования Украины с помощью пиар-акций, заявил директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко в интервью YouTube-каналу Politeka.&quot;Украина должна здесь прилагать не пиар-усилия, как до этого делал Офис (президента Украины. — Прим. ред.), когда приезжали в Соединенные Штаты и говорили: «Если вы не дадите нам деньги, то мир завтра рухнет»&quot;, — считает эксперт.По словам аналитика, украинское руководство ошибочно пытается презентовать свои запросы как "нечто уникальное". Политтехнолог заметил, что различные главы государств регулярно приезжают в Вашингтон, чтобы "клянчить деньги", и Владимир Зеленский не кажется американцам кем-то исключительным.Как ранее заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, США больше не располагают средствами для дальнейшей поддержки Украины, новые пакеты помощи потребуют одобрения финансирования со стороны конгресса. По словам Кирби, президент 27 декабря Джо Байден подписал последний пакет помощи в сфере безопасности, который еще не доставили Киеву в полном объеме, на это могут уйти "недели".Республиканская оппозиция в конгрессе тормозит согласование запроса Белого дома о новой помощи Киеву, настаивая на ужесточении подходов администрации США к борьбе с нелегальной миграцией.
https://ria.ru/20231230/ssha-1919071519.html
https://ria.ru/20240104/usloviya-1919668104.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915466668_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_61782dac564f48ccf3e475aac64132aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский
Завтра все рухнет. В Киеве рассказали о реакции США на просьбу Зеленского

Политтехнолог Небоженко: Зеленский не умеет правильно просить деньги у Штатов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден в Белом доме - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Офис президента Украины ошибочно пытается добиться финансирования Украины с помощью пиар-акций, заявил директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко в интервью YouTube-каналу Politeka.
«

"Украина должна здесь прилагать не пиар-усилия, как до этого делал Офис (президента Украины. — Прим. ред.), когда приезжали в Соединенные Штаты и говорили: «Если вы не дадите нам деньги, то мир завтра рухнет»", — считает эксперт.

155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Эксперты спрогнозировали судьбу дальнейшей помощи США Украине
30 декабря 2023, 00:28
По словам аналитика, украинское руководство ошибочно пытается презентовать свои запросы как "нечто уникальное". Политтехнолог заметил, что различные главы государств регулярно приезжают в Вашингтон, чтобы "клянчить деньги", и Владимир Зеленский не кажется американцам кем-то исключительным.
Как ранее заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, США больше не располагают средствами для дальнейшей поддержки Украины, новые пакеты помощи потребуют одобрения финансирования со стороны конгресса. По словам Кирби, президент 27 декабря Джо Байден подписал последний пакет помощи в сфере безопасности, который еще не доставили Киеву в полном объеме, на это могут уйти "недели".
Республиканская оппозиция в конгрессе тормозит согласование запроса Белого дома о новой помощи Киеву, настаивая на ужесточении подходов администрации США к борьбе с нелегальной миграцией.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
"Будет хуже": в США послали неутешительный сигнал Зеленскому
4 января, 10:19
 
В миреУкраинаСШАКиевВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала