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В Пензе завели уголовное дело после гибели двух человек при пожаре - РИА Новости, 10.01.2024
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18:27 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/delo-1920588978.html
В Пензе завели уголовное дело после гибели двух человек при пожаре
В Пензе завели уголовное дело после гибели двух человек при пожаре - РИА Новости, 10.01.2024
В Пензе завели уголовное дело после гибели двух человек при пожаре
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели двух человек при пожаре в бытовках на стройплощадке в Пензе, сообщило РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T18:27
2024-01-10T18:27
происшествия
пенза
россия
октябрьский район
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 10 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели двух человек при пожаре в бытовках на стройплощадке в Пензе, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. Ранее в главке МЧС по региону информировали, что во вторник на улице Побочинская в Пензе на территории строительной площадки жилого комплекса "Лугометрия" горели бытовки на площади 300 квадратных метров. Спустя чуть менее трех часов пожар потушили. По данным ведомства, при разборе конструкций обнаружены двое погибших. "По факту смерти двух человек при пожаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам", - говорится в сообщении. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают до четырех лет лишения свободы. По данным следствия, во вторник вечером после тушения пожара на территории строящегося жилого комплекса в Октябрьском районе Пензы обнаружены тела 43-летнего мужчины и 50-летней женщины. При осмотре тел каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, следователи не обнаружили. Прокуратура области сообщила в Telegram-канале, что после пожара начала проверку исполнения законодательства, регулирующего обеспечение безопасности жизни и здоровья работников. "В рамках проверки будут установлены обстоятельства и условия произошедшего, дана оценка соблюдению законодательства, в том числе в сфере пожарной безопасности и охраны труда. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении.
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происшествия, пенза, россия, октябрьский район, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пенза, Россия, Октябрьский район, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пензе завели уголовное дело после гибели двух человек при пожаре

СК в Пензе завел уголовное дело после гибели двух человек при пожаре в бытовках

© МЧС России/TelegramМесто пожара в Пензе
Место пожара в Пензе
© МЧС России/Telegram
Место пожара в Пензе
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САРАТОВ, 10 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели двух человек при пожаре в бытовках на стройплощадке в Пензе, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале.
Ранее в главке МЧС по региону информировали, что во вторник на улице Побочинская в Пензе на территории строительной площадки жилого комплекса "Лугометрия" горели бытовки на площади 300 квадратных метров. Спустя чуть менее трех часов пожар потушили. По данным ведомства, при разборе конструкций обнаружены двое погибших.
"По факту смерти двух человек при пожаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам", - говорится в сообщении. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают до четырех лет лишения свободы.
По данным следствия, во вторник вечером после тушения пожара на территории строящегося жилого комплекса в Октябрьском районе Пензы обнаружены тела 43-летнего мужчины и 50-летней женщины. При осмотре тел каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, следователи не обнаружили.
Прокуратура области сообщила в Telegram-канале, что после пожара начала проверку исполнения законодательства, регулирующего обеспечение безопасности жизни и здоровья работников. "В рамках проверки будут установлены обстоятельства и условия произошедшего, дана оценка соблюдению законодательства, в том числе в сфере пожарной безопасности и охраны труда. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении.
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ПроисшествияПензаРоссияОктябрьский районСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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