https://ria.ru/20240110/davydov-1920516733.html

ФТС России: Руслан Давыдов назначен председателем Таможенного комитета СГ

ФТС России: Руслан Давыдов назначен председателем Таможенного комитета СГ - РИА Новости, 10.01.2024

ФТС России: Руслан Давыдов назначен председателем Таможенного комитета СГ

Временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов назначен председателем Таможенного комитета Союзного... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T14:25

2024-01-10T14:25

2024-01-10T14:25

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

руслан давыдов

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов назначен председателем Таможенного комитета Союзного государства России и Белоруссии, сообщила ФТС. "Руслан Давыдов назначен председателем Таможенного комитета Союзного государства. Постановление об этом подписал 29 декабря 2023 года председатель Высшего Государственного совета Союзного государства Александр Лукашенко", - говорится в сообщении службы. Ранее эту должность занимал экс-глава ФТС Владимир Булавин. Таможенный комитет - отраслевой орган Союзного государства. В его задачи входит унификация таможенного законодательства двух стран, создание единого порядка и условий перемещения товаров и транспортных средств.

https://ria.ru/20240106/avtoperevozki-1919886056.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, руслан давыдов, федеральная таможенная служба (фтс россии)