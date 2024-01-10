https://ria.ru/20240110/davydov-1920516733.html
ФТС России: Руслан Давыдов назначен председателем Таможенного комитета СГ
ФТС России: Руслан Давыдов назначен председателем Таможенного комитета СГ - РИА Новости, 10.01.2024
ФТС России: Руслан Давыдов назначен председателем Таможенного комитета СГ
Временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов назначен председателем Таможенного комитета Союзного... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T14:25
2024-01-10T14:25
2024-01-10T14:25
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
руслан давыдов
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов назначен председателем Таможенного комитета Союзного государства России и Белоруссии, сообщила ФТС. "Руслан Давыдов назначен председателем Таможенного комитета Союзного государства. Постановление об этом подписал 29 декабря 2023 года председатель Высшего Государственного совета Союзного государства Александр Лукашенко", - говорится в сообщении службы. Ранее эту должность занимал экс-глава ФТС Владимир Булавин. Таможенный комитет - отраслевой орган Союзного государства. В его задачи входит унификация таможенного законодательства двух стран, создание единого порядка и условий перемещения товаров и транспортных средств.
https://ria.ru/20240106/avtoperevozki-1919886056.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, руслан давыдов, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Руслан Давыдов, Федеральная таможенная служба (ФТС России)