В Приморском крае будут судить мужчин, ограбивших банк с помощью подкопа
СК: двух жителей Лесозаводска в Приморье будут судить за ограбление банка
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 10 янв - РИА Новости. Двух жителей Лесозаводска в Приморье будут судить за ограбление банка на сумму свыше 12 миллионов рублей, один из фигурантов также обвиняется в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю в Telegram.
Отмечается, что мужчины 45 и 47 лет обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, в особо крупном размере).
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"По версии следствия, ночью в один из дней августа 2022 года фигуранты проникли через ранее приготовленное в подвале дома по улице Пушкинская в городе Лесозаводск отверстие в кассовое помещение банка, где тайно похитили денежные средства в общей сумме свыше 12 миллионов рублей и счетчик монет. После чего обвиняемые скрылись с места происшествия и распорядились имуществом по своему усмотрению", - говорится в сообщении приморского Следкома.
Отмечается, что 45-летнему фигуранту также предъявлены обвинения в нескольких преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних: по версии следствия, осенью 2022 года он изнасиловал двух школьниц.
"Работая по преступлениям против детей, следователи-криминалисты СК получили образцы для сравнительного исследования и в кратчайшие сроки направили их для проведения молекулярно-генетической судебной экспертизы, по результатам которой выявлен мужской генотип. В ходе проверки установлено, что он принадлежит жителю края, который за короткий промежуток времени приобрел три дорогостоящие машины и перемещался на них по региону. В гараже у фигуранта следователи провели обыск и обнаружили предметы, которые он использовал при совершении кражи из банка, а в машинах нашли маскировочною одежду, в которой он нападал на детей", - отмечается в сообщении СУСК по Приморскому краю.