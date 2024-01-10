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На Чукотке начали собирать два энергоблока для Баимского ГОКа - РИА Новости, 10.01.2024
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16:21 10.01.2024 (обновлено: 16:54 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/chukotka-1920552397.html
На Чукотке начали собирать два энергоблока для Баимского ГОКа
На Чукотке начали собирать два энергоблока для Баимского ГОКа - РИА Новости, 10.01.2024
На Чукотке начали собирать два энергоблока для Баимского ГОКа
Два из четырех энергоблоков "Росатома" для проекта Баимского ГОКа на Чукотке уже находятся в сборке, сообщил губернатор Владислав Кузнецов президенту РФ... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T16:21
2024-01-10T16:54
экономика
чукотка
анадырь
россия
владислав кузнецов
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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АНАДЫРЬ, 10 янв – РИА Новости. Два из четырех энергоблоков "Росатома" для проекта Баимского ГОКа на Чукотке уже находятся в сборке, сообщил губернатор Владислав Кузнецов президенту РФ Владимиру Путину. В среду Путин впервые прибыл на Чукотку, в Анадыре он встретился с местными жителями, а после провел встречу с Кузнецовым. "В рамках реализации Баимского проекта по добыче меди четыре энергоблока по 50 мегаватт строит "Росатом", два из них уже находятся в сборке", - сказал Кузнецов Путину. В Билибинском районе Чукотского автономного округа реализуется крупнейший проект по строительству горно-обогатительного комбината на базе медно-порфирового месторождения Песчанка. Мощность ГОКа составит 70 миллионов тонн руды в год (1,4 миллиона тонн медного концентрата). Для обеспечения электроэнергией проекта Баимского ГОКа "Росатом" предложил использовать модернизированные плавучие энергоблоки с двумя новыми реакторными установками РИТМ-200С. Всего планируется построить четыре энергоблока: три основных и один резервный, который задействуют во время ремонта одного из основных. Баимская золотомедная площадь - одно из крупнейших в мире неосвоенных месторождений меди с потенциалом создания масштабного низкозатратного производства на базе открытого рудника.
https://ria.ru/20240110/ryba-1920546357.html
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экономика, чукотка, анадырь, россия, владислав кузнецов, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Чукотка, Анадырь, Россия, Владислав Кузнецов, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
На Чукотке начали собирать два энергоблока для Баимского ГОКа

Губернатор: два энергоблока для Баимского ГОКа на Чукотке уже собирают

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор - председатель правительства Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов во время встречи в Анадыре с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор - председатель правительства Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов во время встречи в Анадыре с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Губернатор - председатель правительства Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов во время встречи в Анадыре с президентом РФ Владимиром Путиным
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АНАДЫРЬ, 10 янв – РИА Новости. Два из четырех энергоблоков "Росатома" для проекта Баимского ГОКа на Чукотке уже находятся в сборке, сообщил губернатор Владислав Кузнецов президенту РФ Владимиру Путину.
В среду Путин впервые прибыл на Чукотку, в Анадыре он встретился с местными жителями, а после провел встречу с Кузнецовым.
«
"В рамках реализации Баимского проекта по добыче меди четыре энергоблока по 50 мегаватт строит "Росатом", два из них уже находятся в сборке", - сказал Кузнецов Путину.
В Билибинском районе Чукотского автономного округа реализуется крупнейший проект по строительству горно-обогатительного комбината на базе медно-порфирового месторождения Песчанка. Мощность ГОКа составит 70 миллионов тонн руды в год (1,4 миллиона тонн медного концентрата). Для обеспечения электроэнергией проекта Баимского ГОКа "Росатом" предложил использовать модернизированные плавучие энергоблоки с двумя новыми реакторными установками РИТМ-200С. Всего планируется построить четыре энергоблока: три основных и один резервный, который задействуют во время ремонта одного из основных.
Баимская золотомедная площадь - одно из крупнейших в мире неосвоенных месторождений меди с потенциалом создания масштабного низкозатратного производства на базе открытого рудника.
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ЭкономикаЧукоткаАнадырьРоссияВладислав КузнецовВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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