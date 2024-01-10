https://ria.ru/20240110/chukotka-1920552397.html

На Чукотке начали собирать два энергоблока для Баимского ГОКа

На Чукотке начали собирать два энергоблока для Баимского ГОКа - РИА Новости, 10.01.2024

На Чукотке начали собирать два энергоблока для Баимского ГОКа

Два из четырех энергоблоков "Росатома" для проекта Баимского ГОКа на Чукотке уже находятся в сборке, сообщил губернатор Владислав Кузнецов президенту РФ... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T16:21

2024-01-10T16:21

2024-01-10T16:54

экономика

чукотка

анадырь

россия

владислав кузнецов

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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АНАДЫРЬ, 10 янв – РИА Новости. Два из четырех энергоблоков "Росатома" для проекта Баимского ГОКа на Чукотке уже находятся в сборке, сообщил губернатор Владислав Кузнецов президенту РФ Владимиру Путину. В среду Путин впервые прибыл на Чукотку, в Анадыре он встретился с местными жителями, а после провел встречу с Кузнецовым. "В рамках реализации Баимского проекта по добыче меди четыре энергоблока по 50 мегаватт строит "Росатом", два из них уже находятся в сборке", - сказал Кузнецов Путину. В Билибинском районе Чукотского автономного округа реализуется крупнейший проект по строительству горно-обогатительного комбината на базе медно-порфирового месторождения Песчанка. Мощность ГОКа составит 70 миллионов тонн руды в год (1,4 миллиона тонн медного концентрата). Для обеспечения электроэнергией проекта Баимского ГОКа "Росатом" предложил использовать модернизированные плавучие энергоблоки с двумя новыми реакторными установками РИТМ-200С. Всего планируется построить четыре энергоблока: три основных и один резервный, который задействуют во время ремонта одного из основных. Баимская золотомедная площадь - одно из крупнейших в мире неосвоенных месторождений меди с потенциалом создания масштабного низкозатратного производства на базе открытого рудника.

https://ria.ru/20240110/ryba-1920546357.html

чукотка

анадырь

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экономика, чукотка, анадырь, россия, владислав кузнецов, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"