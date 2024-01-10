На Чукотке начали собирать два энергоблока для Баимского ГОКа
Губернатор: два энергоблока для Баимского ГОКа на Чукотке уже собирают
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор - председатель правительства Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов во время встречи в Анадыре с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор - председатель правительства Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов во время встречи в Анадыре с президентом РФ Владимиром Путиным
АНАДЫРЬ, 10 янв – РИА Новости. Два из четырех энергоблоков "Росатома" для проекта Баимского ГОКа на Чукотке уже находятся в сборке, сообщил губернатор Владислав Кузнецов президенту РФ Владимиру Путину.
В среду Путин впервые прибыл на Чукотку, в Анадыре он встретился с местными жителями, а после провел встречу с Кузнецовым.
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"В рамках реализации Баимского проекта по добыче меди четыре энергоблока по 50 мегаватт строит "Росатом", два из них уже находятся в сборке", - сказал Кузнецов Путину.
В Билибинском районе Чукотского автономного округа реализуется крупнейший проект по строительству горно-обогатительного комбината на базе медно-порфирового месторождения Песчанка. Мощность ГОКа составит 70 миллионов тонн руды в год (1,4 миллиона тонн медного концентрата). Для обеспечения электроэнергией проекта Баимского ГОКа "Росатом" предложил использовать модернизированные плавучие энергоблоки с двумя новыми реакторными установками РИТМ-200С. Всего планируется построить четыре энергоблока: три основных и один резервный, который задействуют во время ремонта одного из основных.
Баимская золотомедная площадь - одно из крупнейших в мире неосвоенных месторождений меди с потенциалом создания масштабного низкозатратного производства на базе открытого рудника.