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Путин передвигается по Чукотке на снегоболотоходе - РИА Новости, 10.01.2024
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10:21 10.01.2024 (обновлено: 15:47 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/chukotka-1920452579.html
Путин передвигается по Чукотке на снегоболотоходе
Путин передвигается по Чукотке на снегоболотоходе - РИА Новости, 10.01.2024
Путин передвигается по Чукотке на снегоболотоходе
В поездке по Чукотке президент Владимир Путин передвигается на снегоболотоходе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T10:21
2024-01-10T15:47
авто
чукотка
владимир путин
политика
чукотский автономный округ
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АНАДЫРЬ, 10 янв — РИА Новости. В поездке по Чукотке президент Владимир Путин передвигается на снегоболотоходе, передает корреспондент РИА Новости. Это вездеход на огромных колесах сверхнизкого давления — они в разы больше шин для стандартного внедорожника. Благодаря этому создается минимальное давление на грунт и машина уверенно двигается по снегу. В регионе в силу арктического расположения есть проблемы с транспортной доступностью, из-за сурового климата дороги с покрытием есть только в городах и прилегающих поселках. На остальной территории ездят по зимникам — дорогам без покрытия, передвигаться по которым можно только зимой по укатанному снегу. На Чукотке эксплуатируют несколько марок снегоболотоходов, в том числе "Трэкол" и "Хищник". "Трэкол" — первый серийный производитель внедорожников на бескамерных шинах, компания выпускает их с 1988 года. "Хищник" разработан специально для эксплуатации в сложных условиях. Грузоподъемность каждой машины около полутора тонн, в нем могут разместиться до 12 пассажиров. За счет шин сверхнизкого давления вездеход может двигаться, не повреждая почву, и, не проваливаясь, пересекать снежную целину.
https://ria.ru/20231108/chukotka-1908271569.html
https://ria.ru/20230318/putin-1858806399.html
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авто, чукотка, владимир путин, политика, чукотский автономный округ
Авто, Чукотка, Владимир Путин, Политика, Чукотский автономный округ
Путин передвигается по Чукотке на снегоболотоходе

Президент Путин передвигается по Чукотке на снегоболотоходе

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкВид на жилые дома в городе Анадырь
Вид на жилые дома в городе Анадырь - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Вид на жилые дома в городе Анадырь. Архивное фото
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АНАДЫРЬ, 10 янв — РИА Новости. В поездке по Чукотке президент Владимир Путин передвигается на снегоболотоходе, передает корреспондент РИА Новости.
Это вездеход на огромных колесах сверхнизкого давления — они в разы больше шин для стандартного внедорожника. Благодаря этому создается минимальное давление на грунт и машина уверенно двигается по снегу.
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В регионе в силу арктического расположения есть проблемы с транспортной доступностью, из-за сурового климата дороги с покрытием есть только в городах и прилегающих поселках. На остальной территории ездят по зимникам — дорогам без покрытия, передвигаться по которым можно только зимой по укатанному снегу.
На Чукотке эксплуатируют несколько марок снегоболотоходов, в том числе "Трэкол" и "Хищник".
"Трэкол" — первый серийный производитель внедорожников на бескамерных шинах, компания выпускает их с 1988 года. "Хищник" разработан специально для эксплуатации в сложных условиях. Грузоподъемность каждой машины около полутора тонн, в нем могут разместиться до 12 пассажиров. За счет шин сверхнизкого давления вездеход может двигаться, не повреждая почву, и, не проваливаясь, пересекать снежную целину.
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