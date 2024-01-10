https://ria.ru/20240110/chukotka-1920452579.html

Путин передвигается по Чукотке на снегоболотоходе

Путин передвигается по Чукотке на снегоболотоходе - РИА Новости, 10.01.2024

Путин передвигается по Чукотке на снегоболотоходе

В поездке по Чукотке президент Владимир Путин передвигается на снегоболотоходе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T10:21

2024-01-10T10:21

2024-01-10T15:47

авто

чукотка

владимир путин

политика

чукотский автономный округ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587612517_0:195:3076:1925_1920x0_80_0_0_03f656b7511460695effe3539a77df1f.jpg

АНАДЫРЬ, 10 янв — РИА Новости. В поездке по Чукотке президент Владимир Путин передвигается на снегоболотоходе, передает корреспондент РИА Новости. Это вездеход на огромных колесах сверхнизкого давления — они в разы больше шин для стандартного внедорожника. Благодаря этому создается минимальное давление на грунт и машина уверенно двигается по снегу. В регионе в силу арктического расположения есть проблемы с транспортной доступностью, из-за сурового климата дороги с покрытием есть только в городах и прилегающих поселках. На остальной территории ездят по зимникам — дорогам без покрытия, передвигаться по которым можно только зимой по укатанному снегу. На Чукотке эксплуатируют несколько марок снегоболотоходов, в том числе "Трэкол" и "Хищник". "Трэкол" — первый серийный производитель внедорожников на бескамерных шинах, компания выпускает их с 1988 года. "Хищник" разработан специально для эксплуатации в сложных условиях. Грузоподъемность каждой машины около полутора тонн, в нем могут разместиться до 12 пассажиров. За счет шин сверхнизкого давления вездеход может двигаться, не повреждая почву, и, не проваливаясь, пересекать снежную целину.

https://ria.ru/20231108/chukotka-1908271569.html

https://ria.ru/20230318/putin-1858806399.html

чукотка

чукотский автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

авто, чукотка, владимир путин, политика, чукотский автономный округ