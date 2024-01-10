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Умер актер Канто, сыгравший в фильме "Люди Икс"
Умер актер Канто, сыгравший в фильме "Люди Икс" - РИА Новости, 10.01.2024
Умер актер Канто, сыгравший в фильме "Люди Икс"
Мексиканский актер Адан Канто, сыгравший в фильме "Люди Икс: Дни минувшего будущего" и сериале "Нарко", умер в возрасте 42 лет, сообщает издание Variety. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T14:11
2024-01-10T14:11
2024-01-10T14:41
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Мексиканский актер Адан Канто, сыгравший в фильме "Люди Икс: Дни минувшего будущего" и сериале "Нарко", умер в возрасте 42 лет, сообщает издание Variety. "Адан Канто... умер в понедельник", - говорится в сообщении издания. Как отмечается, причиной смерти стал рак аппендикса. Канто известен по ролям в таких сериалах, как "Последователи", "Последний кандидат" и "Уборщица".
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в мире, новости культуры
В мире, Культура, Новости культуры
Умер актер Канто, сыгравший в фильме "Люди Икс"
Мексиканский актер Канто, сыгравший в фильме "Люди Икс", умер в 42 года