https://ria.ru/20240110/canto-1920512935.html

Умер актер Канто, сыгравший в фильме "Люди Икс"

Умер актер Канто, сыгравший в фильме "Люди Икс" - РИА Новости, 10.01.2024

Умер актер Канто, сыгравший в фильме "Люди Икс"

Мексиканский актер Адан Канто, сыгравший в фильме "Люди Икс: Дни минувшего будущего" и сериале "Нарко", умер в возрасте 42 лет, сообщает издание Variety. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T14:11

2024-01-10T14:11

2024-01-10T14:41

в мире

культура

новости культуры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920512136_0:0:2651:1491_1920x0_80_0_0_4c01596fa6a39227f9b84ad41f244311.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Мексиканский актер Адан Канто, сыгравший в фильме "Люди Икс: Дни минувшего будущего" и сериале "Нарко", умер в возрасте 42 лет, сообщает издание Variety. "Адан Канто... умер в понедельник", - говорится в сообщении издания. Как отмечается, причиной смерти стал рак аппендикса. Канто известен по ролям в таких сериалах, как "Последователи", "Последний кандидат" и "Уборщица".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, новости культуры