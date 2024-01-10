https://ria.ru/20240110/byust-1920522015.html

В Болгарии свалили с постамента бюст русского дипломата графа Игнатьева

В Болгарии свалили с постамента бюст русского дипломата графа Игнатьева - РИА Новости, 10.01.2024

В Болгарии свалили с постамента бюст русского дипломата графа Игнатьева

Неизвестные вандалы в болгарской Варне свалили с постамента бюст графа Игнатьева, который был установлен в начале ХХ века в знак признания заслуг русского... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T14:44

2024-01-10T14:44

2024-01-10T14:54

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Неизвестные вандалы в болгарской Варне свалили с постамента бюст графа Игнатьева, который был установлен в начале ХХ века в знак признания заслуг русского дипломата во время освободительной борьбы за независимость Болгарии, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). В среду утром об инциденте с памятником сообщил в мэрию один из жителей Варны. На место происшествия немедленно выехали директор городского управления культуры и духовного развития Антония Йовчева и начальник муниципальной полиции Георгий Ковачев. Они обнаружили, что металлические пластины в основании бюста были погнуты, вероятно, ломом, края оторваны, а винты вырваны. Как сообщает БНТ, памятник был демонтирован и будет убран на хранение до устранения повреждений. Затем он будет восстановлен. Муниципалитет призывает граждан воздержаться от хулиганских действий и посягательств на памятники культурного наследия Варны. Городские власти намерены усилить контроль и видеонаблюдение и рассчитывают на совместную защиту общественного имущества гражданами. В честь графа Игнатьева в Болгарии названо село Граф-Игнатиево в Пловдивской области и село Игнатиево в Варненской области. В 1902 году общинный совет Варны избрал графа Игнатьева почетным гражданином и принял решение воздвигнуть ему бюст-памятник. Прижизненный памятник был установлен на гранитном постаменте в 1906 году в центре Варны, в парке у Народного театра.

https://ria.ru/20231117/pamyatnik-1910110729.html

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варна, болгария, пловдивская область, в мире