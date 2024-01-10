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В болгарском Пловдиве депутаты предложили демонтировать памятник "Алеша" - РИА Новости, 10.01.2024
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17:02 10.01.2024 (обновлено: 22:15 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/bolgariya-1920569485.html
В болгарском Пловдиве депутаты предложили демонтировать памятник "Алеша"
В болгарском Пловдиве депутаты предложили демонтировать памятник "Алеша" - РИА Новости, 10.01.2024
В болгарском Пловдиве депутаты предложили демонтировать памятник "Алеша"
В муниципальный совет болгарского Пловдива внесли предложение о демонтаже и переносе памятника советскому солдату-освободителю "Алеша", сообщила партия... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T17:02
2024-01-10T22:15
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В муниципальный совет болгарского Пловдива внесли предложение о демонтаже и переносе памятника советскому солдату-освободителю "Алеша", сообщила партия "Демократы за сильную Болгарию" (ДСБ). "Муниципальные советники от ДСБ — Пловдив Владимир Славенски и Йоно Чепилски, входящие в коалицию "Продолжаем перемены — Демократическая Болгария" (ПП-ДБ), внесли в городской совет Пловдива предложение о переносе памятника Советской армии "Алеша" до конца 2024 года", — говорится в заявлении партии, размещенном в социальных сетях. Ожидается, что эта инициатива будет включена в повестку дня сессии городского совета Пловдива 17 января, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). Если она будет принята, мэр Костадин Димитров распорядится демонтировать памятник до конца года. Согласно проекту, "Алешу" предлагается перенести в Музей коммунистического искусства. Газета "24 часа" скептически относится к перспективам инициативы двух депутатов. Консультации с другими группами в местном парламенте показывают, что "Алеша" не стоит на повестке дня и не является самым актуальным вопросом для города, отмечает издание. Памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" был открыт 60 лет назад в болгарском Пловдиве. Он представляет собой 11-метровую скульптуру советского солдата, смотрящего на восток. В его руке ППШ (пистолет-пулемет Шпагина), направленный к земле. К монументу, стоящему посреди большой смотровой площадки, ведет широкая лестница из 100 ступеней. Благодаря удачному расположению памятника его можно увидеть почти из любой точки города.
https://ria.ru/20240110/pamyatnik-1920551361.html
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в мире, пловдив
В мире, Пловдив
В болгарском Пловдиве депутаты предложили демонтировать памятник "Алеша"

Партия ДСБ: в Пловдиве депутаты внесли предложение о демонтаже памятника "Алеша"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПамятник советскому солдату "Алеша" в болгарском городе Пловдив
Памятник советскому солдату Алеша в болгарском городе Пловдив - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Памятник советскому солдату "Алеша" в болгарском городе Пловдив. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В муниципальный совет болгарского Пловдива внесли предложение о демонтаже и переносе памятника советскому солдату-освободителю "Алеша", сообщила партия "Демократы за сильную Болгарию" (ДСБ).
"Муниципальные советники от ДСБ — Пловдив Владимир Славенски и Йоно Чепилски, входящие в коалицию "Продолжаем перемены — Демократическая Болгария" (ПП-ДБ), внесли в городской совет Пловдива предложение о переносе памятника Советской армии "Алеша" до конца 2024 года", — говорится в заявлении партии, размещенном в социальных сетях.
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Ожидается, что эта инициатива будет включена в повестку дня сессии городского совета Пловдива 17 января, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). Если она будет принята, мэр Костадин Димитров распорядится демонтировать памятник до конца года. Согласно проекту, "Алешу" предлагается перенести в Музей коммунистического искусства.
Газета "24 часа" скептически относится к перспективам инициативы двух депутатов. Консультации с другими группами в местном парламенте показывают, что "Алеша" не стоит на повестке дня и не является самым актуальным вопросом для города, отмечает издание.
Памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" был открыт 60 лет назад в болгарском Пловдиве. Он представляет собой 11-метровую скульптуру советского солдата, смотрящего на восток. В его руке ППШ (пистолет-пулемет Шпагина), направленный к земле. К монументу, стоящему посреди большой смотровой площадки, ведет широкая лестница из 100 ступеней. Благодаря удачному расположению памятника его можно увидеть почти из любой точки города.
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