Блинкен пригрозил последствиями хуситам за атаки в Красном море
Блинкен пригрозил йеменским хуситам последствиями за атаки в Красном море
© AP Photo / Andrew HarnikЭнтони Блинкен
© AP Photo / Andrew Harnik
Энтони Блинкен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь пригрозил йеменским хуситам "последствиями" за продолжение атак на суда в Красном море, об этом он заявил журналистам по завершении визита в Бахрейн.
"Мы собрали вместе около 20 стран, чтобы ясно заявить о том, что, если эти атаки продолжатся, как это было вчера, у этого будут последствия", - сказал госсекретарь США. Он подчеркнул, что продолжающиеся атаки "представляют реальную угрозу интересам стран по всему миру".
"С ноября были осуществлены сотни атак в Красном море, это затронуло более 40 стран, и самая крупная из них с участием БПЛА и ракет произошла вчера", - указал он, вновь обвинив Тегеран в содействии, в том числе по части технологий и оборудования, разведданных и информации, йеменским хуситам. "Крайне важно реагировать на агрессию, которая исходит от хуситов в отношении судоходства в Красном море", - подчеркнул госсекретарь США.
В среду стало известно, что Великобритания и США отразили крупнейшую атаку движения "Ансар алла" (хуситы) в Красном море. Сообщалось, что ВМС США сбили 24 ракеты и беспилотника, запущенные хуситами с территории Йемена в рамках одной из крупнейших предпринятых ими за последние месяцы атак.
Движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.