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Блинкен пригрозил последствиями хуситам за атаки в Красном море - РИА Новости, 10.01.2024
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20:00 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/blinken-1920607424.html
Блинкен пригрозил последствиями хуситам за атаки в Красном море
Блинкен пригрозил последствиями хуситам за атаки в Красном море - РИА Новости, 10.01.2024
Блинкен пригрозил последствиями хуситам за атаки в Красном море
Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь пригрозил йеменским хуситам "последствиями" за продолжение атак на суда в Красном море, об этом он заявил журналистам по... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T20:00
2024-01-10T20:00
в мире
красное море
бахрейн
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь пригрозил йеменским хуситам "последствиями" за продолжение атак на суда в Красном море, об этом он заявил журналистам по завершении визита в Бахрейн. "Мы собрали вместе около 20 стран, чтобы ясно заявить о том, что, если эти атаки продолжатся, как это было вчера, у этого будут последствия", - сказал госсекретарь США. Он подчеркнул, что продолжающиеся атаки "представляют реальную угрозу интересам стран по всему миру". "С ноября были осуществлены сотни атак в Красном море, это затронуло более 40 стран, и самая крупная из них с участием БПЛА и ракет произошла вчера", - указал он, вновь обвинив Тегеран в содействии, в том числе по части технологий и оборудования, разведданных и информации, йеменским хуситам. "Крайне важно реагировать на агрессию, которая исходит от хуситов в отношении судоходства в Красном море", - подчеркнул госсекретарь США. В среду стало известно, что Великобритания и США отразили крупнейшую атаку движения "Ансар алла" (хуситы) в Красном море. Сообщалось, что ВМС США сбили 24 ракеты и беспилотника, запущенные хуситами с территории Йемена в рамках одной из крупнейших предпринятых ими за последние месяцы атак. Движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.
https://ria.ru/20240104/khusity-1919637200.html
https://ria.ru/20240104/nebenzya-1919641351.html
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в мире, красное море, бахрейн, энтони блинкен
В мире, Красное море, Бахрейн, Энтони Блинкен
Блинкен пригрозил последствиями хуситам за атаки в Красном море

Блинкен пригрозил йеменским хуситам последствиями за атаки в Красном море

© AP Photo / Andrew HarnikЭнтони Блинкен
Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь пригрозил йеменским хуситам "последствиями" за продолжение атак на суда в Красном море, об этом он заявил журналистам по завершении визита в Бахрейн.
"Мы собрали вместе около 20 стран, чтобы ясно заявить о том, что, если эти атаки продолжатся, как это было вчера, у этого будут последствия", - сказал госсекретарь США. Он подчеркнул, что продолжающиеся атаки "представляют реальную угрозу интересам стран по всему миру".
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"С ноября были осуществлены сотни атак в Красном море, это затронуло более 40 стран, и самая крупная из них с участием БПЛА и ракет произошла вчера", - указал он, вновь обвинив Тегеран в содействии, в том числе по части технологий и оборудования, разведданных и информации, йеменским хуситам. "Крайне важно реагировать на агрессию, которая исходит от хуситов в отношении судоходства в Красном море", - подчеркнул госсекретарь США.
В среду стало известно, что Великобритания и США отразили крупнейшую атаку движения "Ансар алла" (хуситы) в Красном море. Сообщалось, что ВМС США сбили 24 ракеты и беспилотника, запущенные хуситами с территории Йемена в рамках одной из крупнейших предпринятых ими за последние месяцы атак.
Движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.
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