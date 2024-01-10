https://ria.ru/20240110/bikovich-1920477165.html
Милош Бикович намекнул, что стал отцом
Милош Бикович намекнул, что стал отцом - РИА Новости, 10.01.2024
Милош Бикович намекнул, что стал отцом
Актер Милош Бикович выложил на своей странице в Instagram* детский рисунок, чем спровоцировал слухи о том, что впервые стал отцом. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T12:10
2024-01-10T12:10
2024-01-10T12:12
милош бикович
россия
сербия
знаменитости
новости шоу-бизнеса
культура
шоу-бизнес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920474655_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_2562fb2892510d1a948a40086e3154a7.jpg
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Актер Милош Бикович выложил на своей странице в Instagram* детский рисунок, чем спровоцировал слухи о том, что впервые стал отцом. На картинке нарисованы папа, мама и ребенок. Однако звезда комедии "Холоп" оставил изображение без подписи, заинтриговав поклонников.В СМИ появилась информация, что супруга Биковича Ивана Малич родила сына в одной из клиник Белграда. Представители актера и он сам пока информацию не подтвердили. Тем не менее, многие подписчики сразу стали поздравлять артиста с радостным событием. "Милош, с новой ролью, самой сложной и самой приятной! Поздравляю!" — написала актриса Марина Александрова. Под постом оставили также свои поздравления и пожелания актеры Виктория Толстоганова, Максим Лагашкин и другие коллеги Биковича из России и Сербии.Актер сербского происхождения Милош Бикович получил российское гражданство и активно снимается в отечественных кинолентах. В августе 2022 года он представил поклонникам свою девушку — юриста и модель Ивану Малич. Этой осенью стало известно, что актеры поженились и ждут первенца. Сам Бикович никак не комментирует слухи и тщательно оберегает свою личную жизнь от прессы. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231229/mladenets-1919040150.html
россия
сербия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920474655_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1db29b570db11fa9efa79cbbcd00b562.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
милош бикович, россия, сербия, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Милош Бикович, Россия, Сербия, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Культура, Шоу-бизнес
Милош Бикович намекнул, что стал отцом
Актер Милош Бикович намекнул, что стал отцом
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Актер Милош Бикович выложил на своей странице в Instagram* детский рисунок, чем спровоцировал слухи о том, что впервые стал отцом.
На картинке нарисованы папа, мама и ребенок. Однако звезда комедии "Холоп" оставил изображение без подписи, заинтриговав поклонников.
В СМИ появилась информация, что супруга Биковича Ивана Малич родила сына в одной из клиник Белграда
. Представители актера и он сам пока информацию не подтвердили.
Тем не менее, многие подписчики сразу стали поздравлять артиста с радостным событием.
«
"Милош, с новой ролью, самой сложной и самой приятной! Поздравляю!" — написала актриса Марина Александрова
.
Под постом оставили также свои поздравления и пожелания актеры Виктория Толстоганова
, Максим Лагашкин и другие коллеги Биковича из России
и Сербии
.
Актер сербского происхождения Милош Бикович получил российское гражданство и активно снимается в отечественных кинолентах. В августе 2022 года он представил поклонникам свою девушку — юриста и модель Ивану Малич. Этой осенью стало известно, что актеры поженились и ждут первенца. Сам Бикович никак не комментирует слухи и тщательно оберегает свою личную жизнь от прессы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Возлюбленная Гарика Харламова поделилась снимком младенца