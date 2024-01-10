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Милош Бикович намекнул, что стал отцом - РИА Новости, 10.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:10 10.01.2024 (обновлено: 12:12 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/bikovich-1920477165.html
Милош Бикович намекнул, что стал отцом
Милош Бикович намекнул, что стал отцом - РИА Новости, 10.01.2024
Милош Бикович намекнул, что стал отцом
Актер Милош Бикович выложил на своей странице в Instagram* детский рисунок, чем спровоцировал слухи о том, что впервые стал отцом. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T12:10
2024-01-10T12:12
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Актер Милош Бикович выложил на своей странице в Instagram* детский рисунок, чем спровоцировал слухи о том, что впервые стал отцом. На картинке нарисованы папа, мама и ребенок. Однако звезда комедии "Холоп" оставил изображение без подписи, заинтриговав поклонников.В СМИ появилась информация, что супруга Биковича Ивана Малич родила сына в одной из клиник Белграда. Представители актера и он сам пока информацию не подтвердили. Тем не менее, многие подписчики сразу стали поздравлять артиста с радостным событием. "Милош, с новой ролью, самой сложной и самой приятной! Поздравляю!" — написала актриса Марина Александрова. Под постом оставили также свои поздравления и пожелания актеры Виктория Толстоганова, Максим Лагашкин и другие коллеги Биковича из России и Сербии.Актер сербского происхождения Милош Бикович получил российское гражданство и активно снимается в отечественных кинолентах. В августе 2022 года он представил поклонникам свою девушку — юриста и модель Ивану Малич. Этой осенью стало известно, что актеры поженились и ждут первенца. Сам Бикович никак не комментирует слухи и тщательно оберегает свою личную жизнь от прессы. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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милош бикович, россия, сербия, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Милош Бикович, Россия, Сербия, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Культура, Шоу-бизнес
Милош Бикович намекнул, что стал отцом

Актер Милош Бикович намекнул, что стал отцом

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Милош Бикович
Актер Милош Бикович - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Милош Бикович
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Актер Милош Бикович выложил на своей странице в Instagram* детский рисунок, чем спровоцировал слухи о том, что впервые стал отцом.
© @bikovicСкриншот поста, опубликованного на странице Милоша Биковича в соцсети
Скриншот поста, опубликованного на странице Милоша Биковича в соцсети
© @bikovic
Скриншот поста, опубликованного на странице Милоша Биковича в соцсети
На картинке нарисованы папа, мама и ребенок. Однако звезда комедии "Холоп" оставил изображение без подписи, заинтриговав поклонников.
В СМИ появилась информация, что супруга Биковича Ивана Малич родила сына в одной из клиник Белграда. Представители актера и он сам пока информацию не подтвердили.
Тем не менее, многие подписчики сразу стали поздравлять артиста с радостным событием.
«
"Милош, с новой ролью, самой сложной и самой приятной! Поздравляю!" — написала актриса Марина Александрова.
Под постом оставили также свои поздравления и пожелания актеры Виктория Толстоганова, Максим Лагашкин и другие коллеги Биковича из России и Сербии.
Актер сербского происхождения Милош Бикович получил российское гражданство и активно снимается в отечественных кинолентах. В августе 2022 года он представил поклонникам свою девушку — юриста и модель Ивану Малич. Этой осенью стало известно, что актеры поженились и ждут первенца. Сам Бикович никак не комментирует слухи и тщательно оберегает свою личную жизнь от прессы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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