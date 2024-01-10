https://ria.ru/20240110/bikovich-1920477165.html

Милош Бикович намекнул, что стал отцом

Милош Бикович намекнул, что стал отцом - РИА Новости, 10.01.2024

Милош Бикович намекнул, что стал отцом

Актер Милош Бикович выложил на своей странице в Instagram* детский рисунок, чем спровоцировал слухи о том, что впервые стал отцом. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T12:10

2024-01-10T12:10

2024-01-10T12:12

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Актер Милош Бикович выложил на своей странице в Instagram* детский рисунок, чем спровоцировал слухи о том, что впервые стал отцом. На картинке нарисованы папа, мама и ребенок. Однако звезда комедии "Холоп" оставил изображение без подписи, заинтриговав поклонников.В СМИ появилась информация, что супруга Биковича Ивана Малич родила сына в одной из клиник Белграда. Представители актера и он сам пока информацию не подтвердили. Тем не менее, многие подписчики сразу стали поздравлять артиста с радостным событием. "Милош, с новой ролью, самой сложной и самой приятной! Поздравляю!" — написала актриса Марина Александрова. Под постом оставили также свои поздравления и пожелания актеры Виктория Толстоганова, Максим Лагашкин и другие коллеги Биковича из России и Сербии.Актер сербского происхождения Милош Бикович получил российское гражданство и активно снимается в отечественных кинолентах. В августе 2022 года он представил поклонникам свою девушку — юриста и модель Ивану Малич. Этой осенью стало известно, что актеры поженились и ждут первенца. Сам Бикович никак не комментирует слухи и тщательно оберегает свою личную жизнь от прессы. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231229/mladenets-1919040150.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

милош бикович, россия, сербия, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес