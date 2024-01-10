https://ria.ru/20240110/biden-1920592076.html
Хантер Байден не стал выступать на заседании комитета палаты представителей
Хантер Байден не стал выступать на заседании комитета палаты представителей - РИА Новости, 10.01.2024
Хантер Байден не стал выступать на заседании комитета палаты представителей
Сын президента США Хантер Байден покинул заседание профильного комитета палаты представителей, который обсуждает вопрос о привлечении его к ответственности за... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T18:36
2024-01-10T18:36
2024-01-10T19:28
хантер байден
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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Сын президента США Хантер Байден покинул заседание профильного комитета палаты представителей, который обсуждает вопрос о привлечении его к ответственности за неуважение к конгрессу, так и не выступив. Трансляцию вел телеканал CNN.Контролируемый республиканцами комитет по надзору собрался в среду, чтобы подготовить проект инициативы о наказании Байдена-младшего за неуважение к конгрессу, которое выразилось в отказе от дачи показаний.Хантер Байден молча сидел в зале заседаний, где шла бурная пикировка между республиканцами и демократами-однопартийцами президента, и в разгар слушаний вышел из помещения."Что за трус!" - сказала конгрессвумен Марджори Тэйлор Грин.Не стеснялась в выражениях и ее коллега Нэнси Мэйс, которая назвала появление президентского сына "просто пиар-трюком"."Мой первый вопрос, кто дал взятку Хантеру Байдену, чтобы он пришел... У вас самого нет яиц, чтобы явиться сюда", - сказала она. Мэйс призвала "арестовать и отправить прямиком в тюрьму" Хантера Байдена, которого и так судят за неуплату налогов и незаконное владение оружием.Комитет по надзору, который в ноябре повесткой вызывал Хантера Байдена на допрос, ищет доказательства вовлеченности американского лидера Джо Байдена в бизнес-операции своих родственников, якобы торговавших его именем по всему миру.В коридоре конгресса адвокат Хантера Байдена повторил журналистам, что его клиент был готов давать показания публично, но республиканцы настаивают на формате "за закрытыми дверями", чтобы якобы иметь возможность превратно толковать сказанное.Вынося порицание проявившему неуважение лицу, палата представителей может обратиться к министерству юстиции с ходатайством о привлечении его к уголовной ответственности.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хантер байден, в мире, сша, джо байден
Хантер Байден, В мире, США, Джо Байден
Хантер Байден не стал выступать на заседании комитета палаты представителей
Хантер Байден не стал выступать на заседании по делу о неуважении к конгрессу
ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости.
Сын президента США Хантер Байден покинул заседание профильного комитета палаты представителей, который обсуждает вопрос о привлечении его к ответственности за неуважение к конгрессу, так и не выступив. Трансляцию вел телеканал CNN
.
Контролируемый республиканцами комитет по надзору собрался в среду, чтобы подготовить проект инициативы о наказании Байдена-младшего за неуважение к конгрессу, которое выразилось в отказе от дачи показаний.
Хантер Байден молча сидел в зале заседаний, где шла бурная пикировка между республиканцами и демократами-однопартийцами президента, и в разгар слушаний вышел из помещения.
"Что за трус!" - сказала конгрессвумен Марджори Тэйлор Грин.
Не стеснялась в выражениях и ее коллега Нэнси Мэйс, которая назвала появление президентского сына "просто пиар-трюком".
"Мой первый вопрос, кто дал взятку Хантеру Байдену, чтобы он пришел... У вас самого нет яиц, чтобы явиться сюда", - сказала она. Мэйс призвала "арестовать и отправить прямиком в тюрьму" Хантера Байдена, которого и так судят за неуплату налогов и незаконное владение оружием.
Комитет по надзору, который в ноябре повесткой вызывал Хантера Байдена на допрос, ищет доказательства вовлеченности американского лидера Джо Байдена в бизнес-операции своих родственников, якобы торговавших его именем по всему миру.
В коридоре конгресса адвокат Хантера Байдена повторил журналистам, что его клиент был готов давать показания публично, но республиканцы настаивают на формате "за закрытыми дверями", чтобы якобы иметь возможность превратно толковать сказанное.
Вынося порицание проявившему неуважение лицу, палата представителей может обратиться к министерству юстиции с ходатайством о привлечении его к уголовной ответственности.
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