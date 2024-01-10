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В столице Папуа — Новой Гвинеи вспыхнули беспорядки - РИА Новости, 10.01.2024
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18:43 10.01.2024 (обновлено: 18:59 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/besporyadki-1920593312.html
В столице Папуа — Новой Гвинеи вспыхнули беспорядки
В столице Папуа — Новой Гвинеи вспыхнули беспорядки - РИА Новости, 10.01.2024
В столице Папуа — Новой Гвинеи вспыхнули беспорядки
Беспорядки вспыхнули в Порт-Морсби, столице Папуа-Новой Гвинеи, есть жертвы, зафиксированы случаи грабежей и вандализма, сообщил губернатор национального... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T18:43
2024-01-10T18:59
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Беспорядки вспыхнули в Порт-Морсби, столице Папуа-Новой Гвинеи, есть жертвы, зафиксированы случаи грабежей и вандализма, сообщил губернатор национального столичного округа Пауэс Паркоп. "Сегодня - грустный и трагический день для нашего любимого города, Порта-Морсби, столицы нашей прекрасной страны, где, к сожалению, мы стали свидетелями внутренних беспорядков. &lt;...&gt; Причиной этих печальных событий был сбор специальных сотрудников полиции нашего города в парке Унаги Овал, которые стремятся решить вопрос с несоответствием в их зарплатах. Цена последующих грабежей и разрушений весома, и мое сердце болит за все предприятия города, которые пострадали", - говорится в заявлении губернатора в соцсети Facebook* (запрещена в России как экстремистская). Глава столичного округа также призвал прекратить грабежи и восстановить порядок. В частности, он обратился к городской полиции с просьбой как можно скорее вернуть контроль над городом. "Многие люди, к несчастью, лишились жизни сегодня", - добавил губернатор. Как сообщило новозеландское радио RNZ, в столице Папуа - Новой Гвинеи вспыхнули беспорядки во время забастовки полиции и военных против вычетов из их зарплат. По данным радиостанции, в протестах участвуют порядка 200 работников правоохранительных органов и силовых структур.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20231231/serbya-1919209460.html
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папуа-новая гвинея, в мире
Папуа-Новая Гвинея, В мире
В столице Папуа — Новой Гвинеи вспыхнули беспорядки

Пауэс Паркоп: в столице Папуа — Новой Гвинеи вспыхнули беспорядки, есть жертвы

© AFP 2024 / ANDREW KUTANЛюди бегут с украденными товарами в Порт-Морсби в Папуа-Новой Гвинеи. 10 января 2024
Люди бегут с украденными товарами в Порт-Морсби в Папуа-Новой Гвинеи. 10 января 2024 - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AFP 2024 / ANDREW KUTAN
Люди бегут с украденными товарами в Порт-Морсби в Папуа-Новой Гвинеи. 10 января 2024
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Беспорядки вспыхнули в Порт-Морсби, столице Папуа-Новой Гвинеи, есть жертвы, зафиксированы случаи грабежей и вандализма, сообщил губернатор национального столичного округа Пауэс Паркоп.
"Сегодня - грустный и трагический день для нашего любимого города, Порта-Морсби, столицы нашей прекрасной страны, где, к сожалению, мы стали свидетелями внутренних беспорядков. <...> Причиной этих печальных событий был сбор специальных сотрудников полиции нашего города в парке Унаги Овал, которые стремятся решить вопрос с несоответствием в их зарплатах. Цена последующих грабежей и разрушений весома, и мое сердце болит за все предприятия города, которые пострадали", - говорится в заявлении губернатора в соцсети Facebook* (запрещена в России как экстремистская).
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Глава столичного округа также призвал прекратить грабежи и восстановить порядок. В частности, он обратился к городской полиции с просьбой как можно скорее вернуть контроль над городом.
"Многие люди, к несчастью, лишились жизни сегодня", - добавил губернатор.
Как сообщило новозеландское радио RNZ, в столице Папуа - Новой Гвинеи вспыхнули беспорядки во время забастовки полиции и военных против вычетов из их зарплат. По данным радиостанции, в протестах участвуют порядка 200 работников правоохранительных органов и силовых структур.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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