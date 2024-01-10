https://ria.ru/20240110/besporyadki-1920593312.html

В столице Папуа — Новой Гвинеи вспыхнули беспорядки

В столице Папуа — Новой Гвинеи вспыхнули беспорядки - РИА Новости, 10.01.2024

В столице Папуа — Новой Гвинеи вспыхнули беспорядки

Беспорядки вспыхнули в Порт-Морсби, столице Папуа-Новой Гвинеи, есть жертвы, зафиксированы случаи грабежей и вандализма, сообщил губернатор национального... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T18:43

2024-01-10T18:43

2024-01-10T18:59

папуа-новая гвинея

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920594416_0:214:3072:1942_1920x0_80_0_0_79f9611c62f64d5f092969b7d9d2df24.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Беспорядки вспыхнули в Порт-Морсби, столице Папуа-Новой Гвинеи, есть жертвы, зафиксированы случаи грабежей и вандализма, сообщил губернатор национального столичного округа Пауэс Паркоп. "Сегодня - грустный и трагический день для нашего любимого города, Порта-Морсби, столицы нашей прекрасной страны, где, к сожалению, мы стали свидетелями внутренних беспорядков. <...> Причиной этих печальных событий был сбор специальных сотрудников полиции нашего города в парке Унаги Овал, которые стремятся решить вопрос с несоответствием в их зарплатах. Цена последующих грабежей и разрушений весома, и мое сердце болит за все предприятия города, которые пострадали", - говорится в заявлении губернатора в соцсети Facebook* (запрещена в России как экстремистская). Глава столичного округа также призвал прекратить грабежи и восстановить порядок. В частности, он обратился к городской полиции с просьбой как можно скорее вернуть контроль над городом. "Многие люди, к несчастью, лишились жизни сегодня", - добавил губернатор. Как сообщило новозеландское радио RNZ, в столице Папуа - Новой Гвинеи вспыхнули беспорядки во время забастовки полиции и военных против вычетов из их зарплат. По данным радиостанции, в протестах участвуют порядка 200 работников правоохранительных органов и силовых структур.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20231231/serbya-1919209460.html

https://ria.ru/20240110/ekvador-1920503035.html

папуа-новая гвинея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

папуа-новая гвинея, в мире