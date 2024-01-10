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Глава Рослесхоза рассказал, когда регионы получат тысячи пожарных БПЛА - РИА Новости, 10.01.2024
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03:09 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/bespilotniki-1920419363.html
Глава Рослесхоза рассказал, когда регионы получат тысячи пожарных БПЛА
Глава Рослесхоза рассказал, когда регионы получат тысячи пожарных БПЛА - РИА Новости, 10.01.2024
Глава Рослесхоза рассказал, когда регионы получат тысячи пожарных БПЛА
Все российские регионы, где есть леса, в 2024 году получат почти два миллиарда рублей на закупку более 1200 беспилотников для борьбы с лесными пожарами, до... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T03:09
2024-01-10T03:09
россия
иван советников
виктория абрамченко
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
общество
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Все российские регионы, где есть леса, в 2024 году получат почти два миллиарда рублей на закупку более 1200 беспилотников для борьбы с лесными пожарами, до конца 2030 года субъекты получат более пяти тысяч дронов, сообщил в интервью РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников. "Все регионы, где есть леса, получат более 1200 беспилотных систем почти на 2 миллиарда рублей. Это большая сумма для лесного хозяйства, и, надеюсь, это позволит нам быстрее тушить пожары и выявлять нарушителей. Всего до конца 2030 года планируется закупить более 5,1 тысячи БПЛА", - сказал Советников. Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что с 2024 года беспилотники будут системно применяться для мониторинга лесных пожаров, наблюдения за особо охраняемыми природными территориями, объектами обращения с отходами, состоянием водных объектов, недр и контроля за соблюдением лицензионных требований.
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россия, иван советников, виктория абрамченко, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), общество
Россия, Иван Советников, Виктория Абрамченко, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Общество
Глава Рослесхоза рассказал, когда регионы получат тысячи пожарных БПЛА

Советников: регионы получат более пяти тысяч пожарных БПЛА до конца 2030 года

© iStock.com / sarawuth702Дрон
Дрон - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© iStock.com / sarawuth702
Дрон. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Все российские регионы, где есть леса, в 2024 году получат почти два миллиарда рублей на закупку более 1200 беспилотников для борьбы с лесными пожарами, до конца 2030 года субъекты получат более пяти тысяч дронов, сообщил в интервью РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников.
"Все регионы, где есть леса, получат более 1200 беспилотных систем почти на 2 миллиарда рублей. Это большая сумма для лесного хозяйства, и, надеюсь, это позволит нам быстрее тушить пожары и выявлять нарушителей. Всего до конца 2030 года планируется закупить более 5,1 тысячи БПЛА", - сказал Советников.
Фермер управляет дроном на поле - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Правительство внедрит сельскохозяйственные беспилотники в 12 регионах
19 сентября 2023, 09:53
Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что с 2024 года беспилотники будут системно применяться для мониторинга лесных пожаров, наблюдения за особо охраняемыми природными территориями, объектами обращения с отходами, состоянием водных объектов, недр и контроля за соблюдением лицензионных требований.
 
РоссияИван СоветниковВиктория АбрамченкоФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Общество
 
 
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