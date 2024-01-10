https://ria.ru/20240110/bespilotniki-1920419363.html

Глава Рослесхоза рассказал, когда регионы получат тысячи пожарных БПЛА

Глава Рослесхоза рассказал, когда регионы получат тысячи пожарных БПЛА - РИА Новости, 10.01.2024

Глава Рослесхоза рассказал, когда регионы получат тысячи пожарных БПЛА

Все российские регионы, где есть леса, в 2024 году получат почти два миллиарда рублей на закупку более 1200 беспилотников для борьбы с лесными пожарами, до... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T03:09

2024-01-10T03:09

2024-01-10T03:09

россия

иван советников

виктория абрамченко

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

общество

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Все российские регионы, где есть леса, в 2024 году получат почти два миллиарда рублей на закупку более 1200 беспилотников для борьбы с лесными пожарами, до конца 2030 года субъекты получат более пяти тысяч дронов, сообщил в интервью РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников. "Все регионы, где есть леса, получат более 1200 беспилотных систем почти на 2 миллиарда рублей. Это большая сумма для лесного хозяйства, и, надеюсь, это позволит нам быстрее тушить пожары и выявлять нарушителей. Всего до конца 2030 года планируется закупить более 5,1 тысячи БПЛА", - сказал Советников. Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что с 2024 года беспилотники будут системно применяться для мониторинга лесных пожаров, наблюдения за особо охраняемыми природными территориями, объектами обращения с отходами, состоянием водных объектов, недр и контроля за соблюдением лицензионных требований.

https://ria.ru/20230919/bpla-1897130301.html

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россия, иван советников, виктория абрамченко, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), общество