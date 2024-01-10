https://ria.ru/20240110/bespilotnik-1920550667.html

Над Волгоградской областью сбили беспилотник

Над Волгоградской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 10.01.2024

Над Волгоградской областью сбили беспилотник

Над территорией Волгоградской области силами Минобороны РФ сбит беспилотный летательный аппарат, пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет, сообщил РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T16:16

2024-01-10T16:16

2024-01-10T16:24

специальная военная операция на украине

волгоградская область

безопасность

андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 10 янв - РИА Новости. Над территорией Волгоградской области силами Минобороны РФ сбит беспилотный летательный аппарат, пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Его слова приводятся в официальном Telegram-канале администрации региона."Сегодня, 10 января, над территорией Волгоградской области силами Минобороны РФ сбит беспилотный летательный аппарат", - сказал Бочаров .Отмечается, что пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет.

https://ria.ru/20240110/bespilotnik-1920541848.html

волгоградская область

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2024

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волгоградская область, безопасность, андрей бочаров