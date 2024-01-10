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Над Воронежской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 10.01.2024
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15:41 10.01.2024 (обновлено: 16:52 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/bespilotnik-1920541848.html
Над Воронежской областью сбили украинский беспилотник
Над Воронежской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 10.01.2024
Над Воронежской областью сбили украинский беспилотник
Российские военные сбили украинский беспилотник над Воронежской областью, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T15:41
2024-01-10T16:52
воронежская область
россия
безопасность
специальная военная операция на украине
саратовская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российские военные сбили украинский беспилотник над Воронежской областью, сообщило Минобороны.&quot;Десятого января текущего года около 14:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области&quot;, — говорится в публикации.Это не первый случай за среду, когда ВСУ пытались атаковать российские регионы при помощи дронов. Утром военное ведомство рассказало, что один украинский беспилотник перехватили над Саратовской областью. Кроме того, ночью ВСУ сбросили боеприпасы с дрона на Кировский район Донецка.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Во многих субъектах Федерации действует оранжевый уровень террористической опасности.За минувшие сутки российские системы ПВО сбили 34 украинских БПЛА.
https://ria.ru/20240109/orel-1920361825.html
воронежская область
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воронежская область, россия, безопасность, саратовская область, вооруженные силы украины
Воронежская область, Россия, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Саратовская область, Вооруженные силы Украины
Над Воронежской областью сбили украинский беспилотник

МО РФ сообщило о сбитом украинском беспилотнике над Воронежской областью

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая стрельба зенитным дивизионом ПВО
Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российские военные сбили украинский беспилотник над Воронежской областью, сообщило Минобороны.
«

"Десятого января текущего года около 14:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области", — говорится в публикации.

Это не первый случай за среду, когда ВСУ пытались атаковать российские регионы при помощи дронов. Утром военное ведомство рассказало, что один украинский беспилотник перехватили над Саратовской областью. Кроме того, ночью ВСУ сбросили боеприпасы с дрона на Кировский район Донецка.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Во многих субъектах Федерации действует оранжевый уровень террористической опасности.
За минувшие сутки российские системы ПВО сбили 34 украинских БПЛА.
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Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьРоссияБезопасностьСаратовская областьВооруженные силы Украины
 
 
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