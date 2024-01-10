https://ria.ru/20240110/bespilotnik-1920541848.html

Над Воронежской областью сбили украинский беспилотник

Над Воронежской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 10.01.2024

Над Воронежской областью сбили украинский беспилотник

Российские военные сбили украинский беспилотник над Воронежской областью, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T15:41

2024-01-10T15:41

2024-01-10T16:52

воронежская область

россия

безопасность

специальная военная операция на украине

саратовская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российские военные сбили украинский беспилотник над Воронежской областью, сообщило Минобороны."Десятого января текущего года около 14:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области", — говорится в публикации.Это не первый случай за среду, когда ВСУ пытались атаковать российские регионы при помощи дронов. Утром военное ведомство рассказало, что один украинский беспилотник перехватили над Саратовской областью. Кроме того, ночью ВСУ сбросили боеприпасы с дрона на Кировский район Донецка.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Во многих субъектах Федерации действует оранжевый уровень террористической опасности.За минувшие сутки российские системы ПВО сбили 34 украинских БПЛА.

https://ria.ru/20240109/orel-1920361825.html

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воронежская область, россия, безопасность, саратовская область, вооруженные силы украины