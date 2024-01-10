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Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Саратовской областью
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Саратовской областью - РИА Новости, 10.01.2024
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Саратовской областью
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Саратовской областью, говорится в сообщении Минобороны. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T07:14
2024-01-10T07:14
2024-01-10T13:29
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Саратовской областью, говорится в сообщении Минобороны."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Саратовской области", — заявили в ведомстве.По данным губернатора Романа Бусаргина, это произошло в небе над территорией Энгельсского района."Никто не пострадал. Последствий для инфраструктуры населенных пунктов нет. Все объекты работают в штатном режиме", — написал он в Telegram-канале.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
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россия, саратовская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Саратовская область, Безопасность
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Саратовской областью
Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Саратовской областью