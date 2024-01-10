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Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Саратовской областью - РИА Новости, 10.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:14 10.01.2024 (обновлено: 13:29 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/bespilotnik-1920425572.html
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Саратовской областью
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Саратовской областью - РИА Новости, 10.01.2024
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Саратовской областью
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Саратовской областью, говорится в сообщении Минобороны. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T07:14
2024-01-10T13:29
специальная военная операция на украине
россия
саратовская область
безопасность
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Саратовской областью, говорится в сообщении Минобороны."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Саратовской области", — заявили в ведомстве.По данным губернатора Романа Бусаргина, это произошло в небе над территорией Энгельсского района."Никто не пострадал. Последствий для инфраструктуры населенных пунктов нет. Все объекты работают в штатном режиме", — написал он в Telegram-канале.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
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россия, саратовская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Саратовская область, Безопасность
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Саратовской областью

Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Саратовской областью

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Саратовской областью, говорится в сообщении Минобороны.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Саратовской области", — заявили в ведомстве.
По данным губернатора Романа Бусаргина, это произошло в небе над территорией Энгельсского района.
"Никто не пострадал. Последствий для инфраструктуры населенных пунктов нет. Все объекты работают в штатном режиме", — написал он в Telegram-канале.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСаратовская областьБезопасность
 
 
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