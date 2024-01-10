https://ria.ru/20240110/bespilotnik-1920425572.html

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Саратовской областью

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Саратовской областью - РИА Новости, 10.01.2024

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Саратовской областью

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Саратовской областью, говорится в сообщении Минобороны. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T07:14

2024-01-10T07:14

2024-01-10T13:29

специальная военная операция на украине

россия

саратовская область

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Саратовской областью, говорится в сообщении Минобороны."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Саратовской области", — заявили в ведомстве.По данным губернатора Романа Бусаргина, это произошло в небе над территорией Энгельсского района."Никто не пострадал. Последствий для инфраструктуры населенных пунктов нет. Все объекты работают в штатном режиме", — написал он в Telegram-канале.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.

https://ria.ru/20240110/vzryvy-1920411108.html

россия

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, саратовская область, безопасность