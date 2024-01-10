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Баста стал новым рекордсменом на "Яндекс Музыке" - РИА Новости, 10.01.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
16:36 10.01.2024 (обновлено: 19:35 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/basta-1920547190.html
Баста стал новым рекордсменом на "Яндекс Музыке"
Баста стал новым рекордсменом на "Яндекс Музыке" - РИА Новости, 10.01.2024
Баста стал новым рекордсменом на "Яндекс Музыке"
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) стал рекордсменом на "Яндекс Музыке" по количеству ежемесячных слушателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T16:36
2024-01-10T19:35
шоубиз
баста (василий вакуленко)
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) стал рекордсменом на "Яндекс Музыке" по количеству ежемесячных слушателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.К музыке исполнителя обратились более девяти миллионов пользователей, что стало абсолютным рекордом платформы.&quot;Основным фактором лидерства Басты стали прослушивания трека &quot;На заре&quot; — кавера певца на песню группы &quot;Альянс&quot;, который вошел в саундтрек популярного сериала &quot;Слово пацана&quot;, — говорится в релизе.Среди других популярных треков Басты стали "В разные стороны", "Ты была права", "Карма" и "Сансара".В пресс-службе отмечают, что артист также обогнал таких популярных исполнительниц, как Anna Asti (Анна Дзюба) и Instasamka (Дарья Зотеева).
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баста (василий вакуленко), яндекс.музыка, знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Баста (Василий Вакуленко), Яндекс.Музыка, Знаменитости, Музыка, Новости шоу-бизнеса
Баста стал новым рекордсменом на "Яндекс Музыке"

Баста обогнал ANNA ASTI и INSTASAMKA по количеству ежемесячных слушателей

© РИА Новости / Михаил Киреев | Перейти в медиабанкРэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста)
Рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Михаил Киреев
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Рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) стал рекордсменом на "Яндекс Музыке" по количеству ежемесячных слушателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.
К музыке исполнителя обратились более девяти миллионов пользователей, что стало абсолютным рекордом платформы.
«

"Основным фактором лидерства Басты стали прослушивания трека "На заре" — кавера певца на песню группы "Альянс", который вошел в саундтрек популярного сериала "Слово пацана", — говорится в релизе.

Среди других популярных треков Басты стали "В разные стороны", "Ты была права", "Карма" и "Сансара".
В пресс-службе отмечают, что артист также обогнал таких популярных исполнительниц, как Anna Asti (Анна Дзюба) и Instasamka (Дарья Зотеева).
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ШоубизБаста (Василий Вакуленко)Яндекс.МузыкаЗнаменитостиМузыкаНовости шоу-бизнеса
 
 
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