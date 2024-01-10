https://ria.ru/20240110/basta-1920547190.html

Баста стал новым рекордсменом на "Яндекс Музыке"

Баста стал новым рекордсменом на "Яндекс Музыке" - РИА Новости, 10.01.2024

Баста стал новым рекордсменом на "Яндекс Музыке"

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) стал рекордсменом на "Яндекс Музыке" по количеству ежемесячных слушателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T16:36

2024-01-10T16:36

2024-01-10T19:35

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баста (василий вакуленко)

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) стал рекордсменом на "Яндекс Музыке" по количеству ежемесячных слушателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.К музыке исполнителя обратились более девяти миллионов пользователей, что стало абсолютным рекордом платформы."Основным фактором лидерства Басты стали прослушивания трека "На заре" — кавера певца на песню группы "Альянс", который вошел в саундтрек популярного сериала "Слово пацана", — говорится в релизе.Среди других популярных треков Басты стали "В разные стороны", "Ты была права", "Карма" и "Сансара".В пресс-службе отмечают, что артист также обогнал таких популярных исполнительниц, как Anna Asti (Анна Дзюба) и Instasamka (Дарья Зотеева).

https://ria.ru/20231204/artist-1913578962.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

баста (василий вакуленко), яндекс.музыка, знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса