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Умер бывший председатель Конституционного суда России Баглай

Умер бывший председатель Конституционного суда России Баглай - РИА Новости, 10.01.2024

Умер бывший председатель Конституционного суда России Баглай

Бывший председатель Конституционного суда (КС) России Марат Баглай скончался в среду после продолжительной болезни, сообщается на сайте КС. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T21:20

2024-01-10T21:20

2024-01-10T22:04

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Бывший председатель Конституционного суда (КС) России Марат Баглай скончался в среду после продолжительной болезни, сообщается на сайте КС. "Десятого января 2024 года в Москве после продолжительной болезни скончался Марат Викторович Баглай – заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации, видный ученый-правовед, доктор юридических наук, профессор, бывший председатель Конституционного Суда России", – говорится в сообщении. Баглай родился в 1931 году в Баку, окончил юридический факультет государственного университета в Ростове-на-Дону и аспирантуру Института государства и права АН СССР. Работал и преподавал в различных научных организациях и вузах, в том числе в Институте государства и права АН СССР, в Московском государственном институте международных отношений МИД СССР, в Институте международного рабочего движения АН СССР. Являлся первым проректором по научной работе Академии труда и социальных отношений, был профессором кафедры конституционного права МГИМО, почетным доктором ряда отечественных университетов. Баглай в 1993 году участвовал в работе Конституционного Совещания, а спустя два года стал судьей Конституционного Суда РФ и впоследствии его третьим председателем. Автор ряда монографий и статей на темы зарубежного и конституционного права, в 1996 году он написал учебник "Конституционное право Российской Федерации", впоследствии неоднократно переиздававшийся. За многолетнюю службу Баглай удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, ордена Дружбы народов, медалей. "Уход Марата Викторовича – утрата для всего юридического сообщества. Он пользовался уважением коллег как высокий профессионал, надежный товарищ, мудрый учитель", – отмечается в сообщении. По данным из открытых источников, Баглай в мае 2000 года привел к присяге президента России Владимира Путина.

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общество, россия