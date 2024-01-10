https://ria.ru/20240110/avariya-1920612552.html

В Омской области автобус с вахтовиками столкнулся с фурой, есть погибшие

В Омской области автобус с вахтовиками столкнулся с фурой, есть погибшие - РИА Новости, 10.01.2024

В Омской области автобус с вахтовиками столкнулся с фурой, есть погибшие

Автобус, перевозивший 13 вахтовиков, столкнулся с фурой на трассе в Омской области, два человека погибли, еще пять госпитализированы, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T20:32

2024-01-10T20:32

2024-01-10T20:40

происшествия

омская область

тюмень

новосибирск

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ОМСК, 10 янв - РИА Новости. Автобус, перевозивший 13 вахтовиков, столкнулся с фурой на трассе в Омской области, два человека погибли, еще пять госпитализированы, сообщили в пресс-службе регионального СУСК. ДТП произошло вечером на трассе в районе деревни Александровка Марьяновского района Омской области. В районе 12-го километра западного обхода трассы Тюмень - Новосибирск микроавтобус, перевозивший из Тюмени в Новосибирск 13 вахтовиков, столкнулся с фурой Scania. "В результате столкновения один из двух водителей микроавтобуса и один пассажир погибли, пять человек, в том числе трое мужчин в тяжелом состоянии, госпитализированы, остальным пострадавшим оказана медпомощь на месте", - сообщили в пресс-службе. В регионе наблюдаются ухудшения погодных условий - метель и сильные порывы ветра. Следователи проводят доследственную проверку и выясняют обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20230113/dtp-1844604812.html

омская область

тюмень

новосибирск

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происшествия, омская область, тюмень, новосибирск