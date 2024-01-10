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В Омской области автобус с вахтовиками столкнулся с фурой, есть погибшие - РИА Новости, 10.01.2024
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20:32 10.01.2024 (обновлено: 20:40 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/avariya-1920612552.html
В Омской области автобус с вахтовиками столкнулся с фурой, есть погибшие
В Омской области автобус с вахтовиками столкнулся с фурой, есть погибшие - РИА Новости, 10.01.2024
В Омской области автобус с вахтовиками столкнулся с фурой, есть погибшие
Автобус, перевозивший 13 вахтовиков, столкнулся с фурой на трассе в Омской области, два человека погибли, еще пять госпитализированы, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T20:32
2024-01-10T20:40
происшествия
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ОМСК, 10 янв - РИА Новости. Автобус, перевозивший 13 вахтовиков, столкнулся с фурой на трассе в Омской области, два человека погибли, еще пять госпитализированы, сообщили в пресс-службе регионального СУСК. ДТП произошло вечером на трассе в районе деревни Александровка Марьяновского района Омской области. В районе 12-го километра западного обхода трассы Тюмень - Новосибирск микроавтобус, перевозивший из Тюмени в Новосибирск 13 вахтовиков, столкнулся с фурой Scania. "В результате столкновения один из двух водителей микроавтобуса и один пассажир погибли, пять человек, в том числе трое мужчин в тяжелом состоянии, госпитализированы, остальным пострадавшим оказана медпомощь на месте", - сообщили в пресс-службе. В регионе наблюдаются ухудшения погодных условий - метель и сильные порывы ветра. Следователи проводят доследственную проверку и выясняют обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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происшествия, омская область, тюмень, новосибирск
Происшествия, Омская область, Тюмень, Новосибирск
В Омской области автобус с вахтовиками столкнулся с фурой, есть погибшие

В Омской области автобус с вахтовиками столкнулся с фурой, погибли два человека

© Фото : Прокуратура Омской области/TelegramМесто ДТП с участием автобуса и фуры в Омской области. 10 января 2024
Место ДТП с участием автобуса и фуры в Омской области. 10 января 2024 - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© Фото : Прокуратура Омской области/Telegram
Место ДТП с участием автобуса и фуры в Омской области. 10 января 2024
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ОМСК, 10 янв - РИА Новости. Автобус, перевозивший 13 вахтовиков, столкнулся с фурой на трассе в Омской области, два человека погибли, еще пять госпитализированы, сообщили в пресс-службе регионального СУСК.
ДТП произошло вечером на трассе в районе деревни Александровка Марьяновского района Омской области. В районе 12-го километра западного обхода трассы Тюмень - Новосибирск микроавтобус, перевозивший из Тюмени в Новосибирск 13 вахтовиков, столкнулся с фурой Scania.
"В результате столкновения один из двух водителей микроавтобуса и один пассажир погибли, пять человек, в том числе трое мужчин в тяжелом состоянии, госпитализированы, остальным пострадавшим оказана медпомощь на месте", - сообщили в пресс-службе.
В регионе наблюдаются ухудшения погодных условий - метель и сильные порывы ветра. Следователи проводят доследственную проверку и выясняют обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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