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Экс-знаток "Что? Где? Когда?" Аскеров* получил новый иноагентский штраф - РИА Новости, 10.01.2024
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10:07 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/askerov-1920447432.html
Экс-знаток "Что? Где? Когда?" Аскеров* получил новый иноагентский штраф
Экс-знаток "Что? Где? Когда?" Аскеров* получил новый иноагентский штраф - РИА Новости, 10.01.2024
Экс-знаток "Что? Где? Когда?" Аскеров* получил новый иноагентский штраф
Савеловский суд Москвы повторно оштрафовал на 50 тысяч рублей игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова* за отсутствие плашки иноагента в публикациях в... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T10:07
2024-01-10T10:07
россия
происшествия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Савеловский суд Москвы повторно оштрафовал на 50 тысяч рублей игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова* за отсутствие плашки иноагента в публикациях в социальных сетях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда в среду. "Признать Аскерова* виновным по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ и назначить ему штраф в размере 50 тысяч рублей", - огласила решение судья Марина Арсеньева. Представитель Аскерова* в суд не явился. Как следует из материалов дела, протокол составили по причине того, что Аскеров* не указал статус иностранного агента в личном YouTube-канале. В сентября 2023 года Аскерова* уже штрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие иноагентской плашки. В августе по решению суда его также штрафовали на 40 тысяч по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ из-за непредоставления отчетности отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган. Аскеров* попал в список иностранных агентов в декабре 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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россия, происшествия
Россия, Происшествия
Экс-знаток "Что? Где? Когда?" Аскеров* получил новый иноагентский штраф

Экс-знатока ЧГК Аскерова оштрафовали за отсутствие плашки иноагента в публикации

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкРовшан Аскеров*
Ровшан Аскеров* - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Ровшан Аскеров*. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Савеловский суд Москвы повторно оштрафовал на 50 тысяч рублей игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова* за отсутствие плашки иноагента в публикациях в социальных сетях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда в среду.
"Признать Аскерова* виновным по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ и назначить ему штраф в размере 50 тысяч рублей", - огласила решение судья Марина Арсеньева. Представитель Аскерова* в суд не явился. Как следует из материалов дела, протокол составили по причине того, что Аскеров* не указал статус иностранного агента в личном YouTube-канале.
В сентября 2023 года Аскерова* уже штрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие иноагентской плашки. В августе по решению суда его также штрафовали на 40 тысяч по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ из-за непредоставления отчетности отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган.
Аскеров* попал в список иностранных агентов в декабре 2022 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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