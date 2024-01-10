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Экс-знаток "Что? Где? Когда?" Аскеров* получил новый иноагентский штраф
Экс-знаток "Что? Где? Когда?" Аскеров* получил новый иноагентский штраф - РИА Новости, 10.01.2024
Экс-знаток "Что? Где? Когда?" Аскеров* получил новый иноагентский штраф
Савеловский суд Москвы повторно оштрафовал на 50 тысяч рублей игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова* за отсутствие плашки иноагента в публикациях в... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T10:07
2024-01-10T10:07
2024-01-10T10:07
россия
происшествия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Савеловский суд Москвы повторно оштрафовал на 50 тысяч рублей игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова* за отсутствие плашки иноагента в публикациях в социальных сетях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда в среду. "Признать Аскерова* виновным по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ и назначить ему штраф в размере 50 тысяч рублей", - огласила решение судья Марина Арсеньева. Представитель Аскерова* в суд не явился. Как следует из материалов дела, протокол составили по причине того, что Аскеров* не указал статус иностранного агента в личном YouTube-канале. В сентября 2023 года Аскерова* уже штрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие иноагентской плашки. В августе по решению суда его также штрафовали на 40 тысяч по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ из-за непредоставления отчетности отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган. Аскеров* попал в список иностранных агентов в декабре 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20231009/novikov-1901421694.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия
Экс-знаток "Что? Где? Когда?" Аскеров* получил новый иноагентский штраф
Экс-знатока ЧГК Аскерова оштрафовали за отсутствие плашки иноагента в публикации
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Савеловский суд Москвы повторно оштрафовал на 50 тысяч рублей игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова* за отсутствие плашки иноагента в публикациях в социальных сетях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда в среду.
"Признать Аскерова* виновным по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ
и назначить ему штраф в размере 50 тысяч рублей", - огласила решение судья Марина Арсеньева. Представитель Аскерова* в суд не явился. Как следует из материалов дела, протокол составили по причине того, что Аскеров* не указал статус иностранного агента в личном YouTube-канале.
В сентября 2023 года Аскерова* уже штрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие иноагентской плашки. В августе по решению суда его также штрафовали на 40 тысяч по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ из-за непредоставления отчетности отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган.
Аскеров* попал в список иностранных агентов в декабре 2022 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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