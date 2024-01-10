https://ria.ru/20240110/anb-1920553645.html
СМИ: директор АНБ покинет пост в начале февраля
СМИ: директор АНБ покинет пост в начале февраля - РИА Новости, 10.01.2024
СМИ: директор АНБ покинет пост в начале февраля
Директор Агентства национальной безопасности США (АНБ) Пол Накасоне покинет свой пост в начале февраля, передает агентство Блумберг со ссылкой на два... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T16:23
2024-01-10T16:23
2024-01-10T16:24
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пол накасоне
агентство национальной безопасности сша
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Директор Агентства национальной безопасности США (АНБ) Пол Накасоне покинет свой пост в начале февраля, передает агентство Блумберг со ссылкой на два осведомленных источника. "Директор Агентства национальной безопасности уйдет в отставку в начале февраля", - пишет агентство. Отмечается, что Накасоне также уйдет с должностей главы Киберкомандования США и Центральной службы безопасности страны. Как пишет агентство, отставка Накасоне ожидалась еще в прошлом году, однако она была перенесена из-за задержек в сенате с утверждением его преемника, генерал-лейтенанта ВВС США Тимоти Хофа. Кандидатура Хофа, как указывает агентство, была одобрена сенатом в прошлом месяце. Согласно агентству, представитель АНБ заявил, что точная дата ухода Накасоне с должности главы ведомства пока неизвестна.
https://ria.ru/20240108/ostin-1920185994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, пол накасоне, агентство национальной безопасности сша
В мире, США, Пол Накасоне, Агентство национальной безопасности США
СМИ: директор АНБ покинет пост в начале февраля
Bloomberg: глава АНБ США Накасоне уйдет в отставку в начале февраля
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Директор Агентства национальной безопасности США (АНБ) Пол Накасоне покинет свой пост в начале февраля, передает агентство Блумберг со ссылкой на два осведомленных источника.
"Директор Агентства национальной безопасности уйдет в отставку в начале февраля", - пишет агентство. Отмечается, что Накасоне также уйдет с должностей главы Киберкомандования США
и Центральной службы безопасности страны.
Как пишет агентство, отставка Накасоне ожидалась еще в прошлом году, однако она была перенесена из-за задержек в сенате с утверждением его преемника, генерал-лейтенанта ВВС США Тимоти Хофа. Кандидатура Хофа, как указывает агентство, была одобрена сенатом в прошлом месяце.
Согласно агентству, представитель АНБ заявил, что точная дата ухода Накасоне с должности главы ведомства пока неизвестна.
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