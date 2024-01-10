https://ria.ru/20240110/anb-1920553645.html

СМИ: директор АНБ покинет пост в начале февраля

СМИ: директор АНБ покинет пост в начале февраля - РИА Новости, 10.01.2024

СМИ: директор АНБ покинет пост в начале февраля

Директор Агентства национальной безопасности США (АНБ) Пол Накасоне покинет свой пост в начале февраля, передает агентство Блумберг со ссылкой на два... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T16:23

2024-01-10T16:23

2024-01-10T16:24

в мире

сша

пол накасоне

агентство национальной безопасности сша

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Директор Агентства национальной безопасности США (АНБ) Пол Накасоне покинет свой пост в начале февраля, передает агентство Блумберг со ссылкой на два осведомленных источника. "Директор Агентства национальной безопасности уйдет в отставку в начале февраля", - пишет агентство. Отмечается, что Накасоне также уйдет с должностей главы Киберкомандования США и Центральной службы безопасности страны. Как пишет агентство, отставка Накасоне ожидалась еще в прошлом году, однако она была перенесена из-за задержек в сенате с утверждением его преемника, генерал-лейтенанта ВВС США Тимоти Хофа. Кандидатура Хофа, как указывает агентство, была одобрена сенатом в прошлом месяце. Согласно агентству, представитель АНБ заявил, что точная дата ухода Накасоне с должности главы ведомства пока неизвестна.

https://ria.ru/20240108/ostin-1920185994.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, пол накасоне, агентство национальной безопасности сша