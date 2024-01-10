Рейтинг@Mail.ru
СМИ: директор АНБ покинет пост в начале февраля - РИА Новости, 10.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:23 10.01.2024 (обновлено: 16:24 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/anb-1920553645.html
СМИ: директор АНБ покинет пост в начале февраля
СМИ: директор АНБ покинет пост в начале февраля - РИА Новости, 10.01.2024
СМИ: директор АНБ покинет пост в начале февраля
Директор Агентства национальной безопасности США (АНБ) Пол Накасоне покинет свой пост в начале февраля, передает агентство Блумберг со ссылкой на два... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T16:23
2024-01-10T16:24
в мире
сша
пол накасоне
агентство национальной безопасности сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151567/10/1515671017_0:0:3501:1969_1920x0_80_0_0_bb6ded64cee964b699a2805787ef3be8.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Директор Агентства национальной безопасности США (АНБ) Пол Накасоне покинет свой пост в начале февраля, передает агентство Блумберг со ссылкой на два осведомленных источника. "Директор Агентства национальной безопасности уйдет в отставку в начале февраля", - пишет агентство. Отмечается, что Накасоне также уйдет с должностей главы Киберкомандования США и Центральной службы безопасности страны. Как пишет агентство, отставка Накасоне ожидалась еще в прошлом году, однако она была перенесена из-за задержек в сенате с утверждением его преемника, генерал-лейтенанта ВВС США Тимоти Хофа. Кандидатура Хофа, как указывает агентство, была одобрена сенатом в прошлом месяце. Согласно агентству, представитель АНБ заявил, что точная дата ухода Накасоне с должности главы ведомства пока неизвестна.
https://ria.ru/20240108/ostin-1920185994.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151567/10/1515671017_65:0:3177:2334_1920x0_80_0_0_b682842dfb43474e4060d53cec876c0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, пол накасоне, агентство национальной безопасности сша
В мире, США, Пол Накасоне, Агентство национальной безопасности США
СМИ: директор АНБ покинет пост в начале февраля

Bloomberg: глава АНБ США Накасоне уйдет в отставку в начале февраля

© AP Photo / Cliff OwenГенерал-лейтенант Пол Накасоне
Генерал-лейтенант Пол Накасоне - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / Cliff Owen
Генерал-лейтенант Пол Накасоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Директор Агентства национальной безопасности США (АНБ) Пол Накасоне покинет свой пост в начале февраля, передает агентство Блумберг со ссылкой на два осведомленных источника.
"Директор Агентства национальной безопасности уйдет в отставку в начале февраля", - пишет агентство. Отмечается, что Накасоне также уйдет с должностей главы Киберкомандования США и Центральной службы безопасности страны.
Как пишет агентство, отставка Накасоне ожидалась еще в прошлом году, однако она была перенесена из-за задержек в сенате с утверждением его преемника, генерал-лейтенанта ВВС США Тимоти Хофа. Кандидатура Хофа, как указывает агентство, была одобрена сенатом в прошлом месяце.
Согласно агентству, представитель АНБ заявил, что точная дата ухода Накасоне с должности главы ведомства пока неизвестна.
Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
Пентагон ответил на вопрос о возможной отставке Остина
8 января, 19:23
 
В миреСШАПол НакасонеАгентство национальной безопасности США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала