https://ria.ru/20240109/zhkkh-1920273987.html

В России продолжат программу по модернизации системы ЖКХ, заявил Песков

В России продолжат программу по модернизации системы ЖКХ, заявил Песков - РИА Новости, 09.01.2024

В России продолжат программу по модернизации системы ЖКХ, заявил Песков

В системе ЖКХ есть есть ветхое оборудование, и программа по модернизации продолжится, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T12:12

2024-01-09T12:12

2024-01-09T15:33

россия

жкх

московская область (подмосковье)

подольск

дмитрий песков

андрей воробьев

происшествия

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В системе ЖКХ есть есть ветхое оборудование, и программа по модернизации продолжится, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с отключением отопления и электричества в разных округах Подмосковья.Он отметил, что проблемы с самого начала решались оперативно, все экстренные, муниципальные, районные и региональные службы работали в круглосуточном режиме."Но, во-первых, речь идет об аномальных морозах, во-вторых, конечно же, несмотря на все титанические усилия по обновлению всех систем ЖКХ, естественно, определенная их часть остается в достаточно ветхом состоянии. Эти программы будут продолжаться, но не за 10, не за 15 минут: обновить все трубы, все системы ЖКХ невозможно, поэтому, конечно, эти программы растянуты по времени", — сказал Песков.По словам пресс-секретаря, специалисты приложили максимум возможных усилий, чтобы ликвидировать последствия, хотя не со всеми удалось справиться сразу."К сожалению, много неудобств, зачастую мучений людям пришлось пережить, которые сидели в холоде, кто-то без электричества. Но разумеется, будут делаться выводы с тем, чтобы в тех местах, наиболее уязвимых с точки зрения ветхости инфраструктуры, чтобы она заранее поменялась", — добавил Песков.Четвертого января на теплотрассе от котельной Климовского специализированного патронного завода произошел прорыв, без отопления остались 170 домов. Как заявлял Воробьев, аварию допустил владелец котельной. Пока что к теплу подключили 86 домов, на месте работают более 200 бригад. Начальника котельной, гендиректора завода и заместителя главы администрации городского округа задержали по делу о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.Кроме того, проблемы на теплосетях начали проявляться и в других городских округах.

https://ria.ru/20240109/otoplenie-1920264335.html

https://ria.ru/20240108/peterburg-1920138721.html

россия

московская область (подмосковье)

подольск

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россия, жкх, московская область (подмосковье), подольск, дмитрий песков, андрей воробьев, происшествия