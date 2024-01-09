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В России продолжат программу по модернизации системы ЖКХ, заявил Песков - РИА Новости, 09.01.2024
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12:12 09.01.2024 (обновлено: 15:33 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/zhkkh-1920273987.html
В России продолжат программу по модернизации системы ЖКХ, заявил Песков
В России продолжат программу по модернизации системы ЖКХ, заявил Песков - РИА Новости, 09.01.2024
В России продолжат программу по модернизации системы ЖКХ, заявил Песков
В системе ЖКХ есть есть ветхое оборудование, и программа по модернизации продолжится, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T12:12
2024-01-09T15:33
россия
жкх
московская область (подмосковье)
подольск
дмитрий песков
андрей воробьев
происшествия
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В системе ЖКХ есть есть ветхое оборудование, и программа по модернизации продолжится, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с отключением отопления и электричества в разных округах Подмосковья.Он отметил, что проблемы с самого начала решались оперативно, все экстренные, муниципальные, районные и региональные службы работали в круглосуточном режиме.&quot;Но, во-первых, речь идет об аномальных морозах, во-вторых, конечно же, несмотря на все титанические усилия по обновлению всех систем ЖКХ, естественно, определенная их часть остается в достаточно ветхом состоянии. Эти программы будут продолжаться, но не за 10, не за 15 минут: обновить все трубы, все системы ЖКХ невозможно, поэтому, конечно, эти программы растянуты по времени&quot;, — сказал Песков.По словам пресс-секретаря, специалисты приложили максимум возможных усилий, чтобы ликвидировать последствия, хотя не со всеми удалось справиться сразу."К сожалению, много неудобств, зачастую мучений людям пришлось пережить, которые сидели в холоде, кто-то без электричества. Но разумеется, будут делаться выводы с тем, чтобы в тех местах, наиболее уязвимых с точки зрения ветхости инфраструктуры, чтобы она заранее поменялась", — добавил Песков.Четвертого января на теплотрассе от котельной Климовского специализированного патронного завода произошел прорыв, без отопления остались 170 домов. Как заявлял Воробьев, аварию допустил владелец котельной. Пока что к теплу подключили 86 домов, на месте работают более 200 бригад. Начальника котельной, гендиректора завода и заместителя главы администрации городского округа задержали по делу о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.Кроме того, проблемы на теплосетях начали проявляться и в других городских округах.
https://ria.ru/20240109/otoplenie-1920264335.html
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россия
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подольск
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россия, жкх, московская область (подмосковье), подольск, дмитрий песков, андрей воробьев, происшествия
Россия, ЖКХ, Московская область (Подмосковье), Подольск, Дмитрий Песков, Андрей Воробьев, Происшествия
В России продолжат программу по модернизации системы ЖКХ, заявил Песков

Песков заявил о продолжении программы по модернизации системы ЖКХ в России

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРабота котельной
Работа котельной - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Работа котельной. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В системе ЖКХ есть есть ветхое оборудование, и программа по модернизации продолжится, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с отключением отопления и электричества в разных округах Подмосковья.
Он отметил, что проблемы с самого начала решались оперативно, все экстренные, муниципальные, районные и региональные службы работали в круглосуточном режиме.
«

"Но, во-первых, речь идет об аномальных морозах, во-вторых, конечно же, несмотря на все титанические усилия по обновлению всех систем ЖКХ, естественно, определенная их часть остается в достаточно ветхом состоянии. Эти программы будут продолжаться, но не за 10, не за 15 минут: обновить все трубы, все системы ЖКХ невозможно, поэтому, конечно, эти программы растянуты по времени", — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, специалисты приложили максимум возможных усилий, чтобы ликвидировать последствия, хотя не со всеми удалось справиться сразу.
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"К сожалению, много неудобств, зачастую мучений людям пришлось пережить, которые сидели в холоде, кто-то без электричества. Но разумеется, будут делаться выводы с тем, чтобы в тех местах, наиболее уязвимых с точки зрения ветхости инфраструктуры, чтобы она заранее поменялась", — добавил Песков.
Четвертого января на теплотрассе от котельной Климовского специализированного патронного завода произошел прорыв, без отопления остались 170 домов. Как заявлял Воробьев, аварию допустил владелец котельной. Пока что к теплу подключили 86 домов, на месте работают более 200 бригад. Начальника котельной, гендиректора завода и заместителя главы администрации городского округа задержали по делу о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
Кроме того, проблемы на теплосетях начали проявляться и в других городских округах.
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