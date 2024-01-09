https://ria.ru/20240109/zhara-1920227742.html
Ученые спрогнозировали рекордную жару в 2024 году
Ученые спрогнозировали рекордную жару в 2024 году - РИА Новости, 09.01.2024
Ученые спрогнозировали рекордную жару в 2024 году
Нынешний 2024 год может побить рекорд 2023-го и стать самым жарким за всю историю наблюдений, передает агентство Bloomberg со ссылкой на ученых. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T09:01
2024-01-09T09:01
2024-01-09T13:26
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Нынешний 2024 год может побить рекорд 2023-го и стать самым жарким за всю историю наблюдений, передает агентство Bloomberg со ссылкой на ученых.Так, в прошлом году средний показатель был примерно на 1,4 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальную эпоху (до XVIII века). По предварительным оценкам экспертов, в этом году температура повысится на 1,3 — 1,6 градуса."В первую очередь, конечно, виновато изменение климата. Сжигание ископаемого топлива увеличивает количество парниковых газов в атмосфере, что приводит к повышению средней глобальной температуры", — объясняется в статье.Другой значительной причиной происходящего ученые называют Эль-Ниньо — природный феномен, для которого характерно аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана.Как заявила агентству специалист некоммерческой организации по моделированию океана [C]Worthy Улла Хид, чем дольше длится действие Эль-Ниньо, тем теплее становится Тихий океан и воздух над ним. Cпециалист от Национального управления океанических и атмосферных исследований Майкл Макфэден уточнил, что Эль-Ниньо требуется несколько месяцев, чтобы достичь пика, поэтому возможна задержка между нагревом Тихого океана и повышением температуры на поверхности Земли."Другими словами, второй год Эль-Ниньо будет жарче первого", — отмечает Bloomberg.По мнению метеоролога Петтери Тааласа, 2024 год будет еще жарче, а случаи засухи или наводнений лишь участятся. Так, в прошлом году засушливая погода в Центральной Америке уже привела к пересыханию озера Гатун, питающего Панамский канал.По словам Викки Томпсон, климатолога из Королевского метеорологического института Нидерландов, из-за высоких температур в прошлом году растаяла значительная часть морского льда, а это может изменить струйное течение через Северную Атлантику. В результате штормы в Европе могут усилиться или же возникнуть в новых местах, добавил он.Кроме того, из-за феномена Эль-Ниньо произойдут изменения, которые могут сильно повлиять на сферу сельского хозяйства, а также усугубят ситуацию с лесными пожарами, например, в Канаде и США, полагают специалисты.Вероятно, человечество прошло некий переломный момент в климатической системе, заключает Bloomberg.По прогнозу Всемирной метеорологической организации ООН, в следующие пять лет глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких значений. Этому будут способствовать как антропогенный фактор, то есть парниковые газы, так и естественные обстоятельства, в том числе феномен Эль-Ниньо, который повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков.
https://ria.ru/20230721/zhara-1885462085.html
https://ria.ru/20231224/zima-1917534727.html
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в мире, тихий океан, центральная америка, панамский канал
В мире, Тихий океан, Центральная Америка, Панамский канал
Ученые спрогнозировали рекордную жару в 2024 году
Bloomberg: ученые допустили, что 2024 год станет самым жарким в истории
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости.
Нынешний 2024 год может побить рекорд 2023-го и стать самым жарким за всю историю наблюдений, передает агентство Bloomberg
со ссылкой на ученых.
Так, в прошлом году средний показатель был примерно на 1,4 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальную эпоху (до XVIII века). По предварительным оценкам экспертов, в этом году температура повысится на 1,3 — 1,6 градуса.
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"В первую очередь, конечно, виновато изменение климата. Сжигание ископаемого топлива увеличивает количество парниковых газов в атмосфере, что приводит к повышению средней глобальной температуры", — объясняется в статье.
Другой значительной причиной происходящего ученые называют Эль-Ниньо — природный феномен, для которого характерно аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана.
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Как заявила агентству специалист некоммерческой организации по моделированию океана [C]Worthy Улла Хид, чем дольше длится действие Эль-Ниньо, тем теплее становится Тихий океан и воздух над ним. Cпециалист от Национального управления океанических и атмосферных исследований Майкл Макфэден уточнил, что Эль-Ниньо требуется несколько месяцев, чтобы достичь пика, поэтому возможна задержка между нагревом Тихого океана и повышением температуры на поверхности Земли.
«
"Другими словами, второй год Эль-Ниньо будет жарче первого", — отмечает Bloomberg.
По мнению метеоролога Петтери Тааласа, 2024 год будет еще жарче, а случаи засухи или наводнений лишь участятся. Так, в прошлом году засушливая погода в Центральной Америке уже привела к пересыханию озера Гатун, питающего Панамский канал.
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По словам Викки Томпсон, климатолога из Королевского метеорологического института Нидерландов, из-за высоких температур в прошлом году растаяла значительная часть морского льда, а это может изменить струйное течение через Северную Атлантику. В результате штормы в Европе могут усилиться или же возникнуть в новых местах, добавил он.
Кроме того, из-за феномена Эль-Ниньо произойдут изменения, которые могут сильно повлиять на сферу сельского хозяйства, а также усугубят ситуацию с лесными пожарами, например, в Канаде и США, полагают специалисты.
Вероятно, человечество прошло некий переломный момент в климатической системе, заключает Bloomberg.
По прогнозу Всемирной метеорологической организации ООН, в следующие пять лет глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких значений. Этому будут способствовать как антропогенный фактор, то есть парниковые газы, так и естественные обстоятельства, в том числе феномен Эль-Ниньо, который повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков.
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