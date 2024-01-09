https://ria.ru/20240109/zemletryasenie-1920258002.html

У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,7

У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 09.01.2024

У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Королевства Тонга, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T11:36

2024-01-09T11:36

2024-01-09T11:36

в мире

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Королевства Тонга, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 171 километре к северо-востоку от столицы королевства, города Нукуалофа с населением около 23 тысяч человек, в 07.53 по времени UTC (10.53 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html

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