https://ria.ru/20240109/zemletryasenie-1920258002.html
У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,7
У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 09.01.2024
У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Королевства Тонга, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T11:36
2024-01-09T11:36
2024-01-09T11:36
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Королевства Тонга, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 171 километре к северо-востоку от столицы королевства, города Нукуалофа с населением около 23 тысяч человек, в 07.53 по времени UTC (10.53 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html
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в мире
У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,7
EMSC: землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Королевства Тонга