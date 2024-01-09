Рейтинг@Mail.ru
"Нацистский карлик". Слова Зеленского о России вызвали гнев в Сети - РИА Новости, 09.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:09 09.01.2024 (обновлено: 10:27 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/zelenskiy-1920220054.html
"Нацистский карлик". Слова Зеленского о России вызвали гнев в Сети
"Нацистский карлик". Слова Зеленского о России вызвали гнев в Сети - РИА Новости, 09.01.2024
"Нацистский карлик". Слова Зеленского о России вызвали гнев в Сети
Пользователи соцсети X раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости "усилить санкции против России". РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T06:09
2024-01-09T10:27
в мире
украина
россия
владимир зеленский
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892838843_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_6cc589420d2c72697cecae2a087dbc06.jpg
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости "усилить санкции против России"."Нацистский карлик", — ответил jimbo0085_jim."Напряженный месяц для попрошайничества", — заявил Awesome_Rob_83."Никаких санкций. Россия побеждает", — выразил мнение FranciscoH31346."Нарастают звуки отчаяния по мере того, как на Западе начинают осознавать, что вы все сильно недооценили Россию", — добавил RobertGCart."Пока ты доишь американских налогоплательщиков, у тебя нет шансов на победу, чертов взяточник", — возмутился CowboyDrewtoo.После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.
https://ria.ru/20240108/zelenskiy-1920194988.html
https://ria.ru/20240109/udar-1920214106.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892838843_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_3add0c3684ed42230aa23493d5bfc94f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир зеленский, сша
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, США

"Нацистский карлик". Слова Зеленского о России вызвали гнев в Сети

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости "усилить санкции против России".
«
"Нацистский карлик", — ответил jimbo0085_jim.
"Напряженный месяц для попрошайничества", — заявил Awesome_Rob_83.
"Никаких санкций. Россия побеждает", — выразил мнение FranciscoH31346.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
"Политически умер". В Раде вынесли приговор Зеленскому
8 января, 21:03
"Нарастают звуки отчаяния по мере того, как на Западе начинают осознавать, что вы все сильно недооценили Россию", — добавил RobertGCart.
"Пока ты доишь американских налогоплательщиков, у тебя нет шансов на победу, чертов взяточник", — возмутился CowboyDrewtoo.
После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
"Одним ударом". На Западе восхитились успехом российских военных на Украине
Вчера, 02:09
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала