https://ria.ru/20240109/zelenskiy-1920220054.html
"Нацистский карлик". Слова Зеленского о России вызвали гнев в Сети
"Нацистский карлик". Слова Зеленского о России вызвали гнев в Сети - РИА Новости, 09.01.2024
"Нацистский карлик". Слова Зеленского о России вызвали гнев в Сети
Пользователи соцсети X раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости "усилить санкции против России". РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T06:09
2024-01-09T06:09
2024-01-09T10:27
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости "усилить санкции против России"."Нацистский карлик", — ответил jimbo0085_jim."Напряженный месяц для попрошайничества", — заявил Awesome_Rob_83."Никаких санкций. Россия побеждает", — выразил мнение FranciscoH31346."Нарастают звуки отчаяния по мере того, как на Западе начинают осознавать, что вы все сильно недооценили Россию", — добавил RobertGCart."Пока ты доишь американских налогоплательщиков, у тебя нет шансов на победу, чертов взяточник", — возмутился CowboyDrewtoo.После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.
https://ria.ru/20240108/zelenskiy-1920194988.html
https://ria.ru/20240109/udar-1920214106.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, владимир зеленский, сша
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, США