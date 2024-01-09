https://ria.ru/20240109/zabastovka-1920302367.html

Энергетики во Франции планируют начать забастовку в разгар холодов

Энергетики во Франции планируют начать забастовку в разгар холодов - РИА Новости, 09.01.2024

Энергетики во Франции планируют начать забастовку в разгар холодов

Сотрудники энергокомпании EDF во Франции планируют с 15 января начать забастовку из-за низких зарплат, сообщил РИА Новости генеральный секретарь профсоюза... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T14:02

2024-01-09T14:02

2024-01-09T14:18

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ПАРИЖ, 9 янв – РИА Новости. Сотрудники энергокомпании EDF во Франции планируют с 15 января начать забастовку из-за низких зарплат, сообщил РИА Новости генеральный секретарь профсоюза FNME-CGT Фабрис Кудур."На данный момент объединение профсоюзов направило предупреждение о забастовке, начиная с 15 января. Все объекты EDF будут затронуты требованиями касательно переговоров о зарплатах на 2024 год, которые не соответствуют нашим ожиданиям", - сказал собеседник агентства.Накануне заключительные переговоры о зарплатах в EDF закончились провалом. В ответ четыре профсоюза работников энергетического сектора обещали направить руководству компании предупреждение о забастовке.Руководство предложило увеличить вознаграждение сотрудников на 1,5% в дополнение к индексации зарплат на 2% во все отрасли.Профсоюзы же требовали увеличения зарплат сотрудников на 4% и заявили о "симуляции переговоров".На данный момент Францию накрыла волна холода. Из-за снегопадов в столичном регионе Иль-де-Франс во вторник образовались небывалые пробки. Девяти департаментам метрополии Национальная метеорологическая служба "Метео-Франс" присвоила повышенный, "оранжевый", уровень погодной угрозы из-за гололёда и снегопада. 48 департаментов находятся в "желтом" статусе из-за холодных температур.Осенью 2022 года в разгар энергетического кризиса в Европе забастовка сотрудников EDF привела к задержкам в ремонтных работах на ряде атомных энергоблоков, что создало риск нехватки электроэнергии в стране.

https://ria.ru/20231227/bashnya-1918444819.html

https://ria.ru/20231222/zakon-1917579354.html

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франция, в мире, иль-де-франс, европа