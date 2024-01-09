https://ria.ru/20240109/yaytsa-1920269355.html

Турция поставила в Россию вторую партию яиц

Турция поставила в Россию вторую партию яиц - РИА Новости, 09.01.2024

Турция поставила в Россию вторую партию яиц

Вторая партия куриных яиц из Турции поступила в Россию, сообщил Россельхознадзор, проконтролировавший поставку. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T12:01

2024-01-09T12:01

2024-01-09T12:29

турция

россия

общество

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Вторая партия куриных яиц из Турции поступила в Россию, сообщил Россельхознадзор, проконтролировавший поставку."Через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена вторая партия пищевого яйца из Турции в количестве 19,36 тонны (316 800 штук) для дальнейшей реализации на территории России", — говорится в пресс-релизе.Первая партия такого же объема поступила 3 января.Куриные яйца в России в 2023 году подорожали примерно в полтора раза. Как пояснил на итоговой пресс-конференции Владимир Путин, к этому привело увеличение спроса, тогда как производство не выросло, а импорт вовремя не открыли.В середине декабря министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что ведомство ожидает поставок из Азербайджана и Турции, которые позволят скорректировать цены.С 19 по 24 декабря в Россию поступили две партии яиц из Азербайджана.Правительство в период с 1 января по 30 июня разрешило ввозить без пошлины до 1,2 миллиарда штук куриных яиц.

https://ria.ru/20231229/yaytsa-1919052434.html

турция

россия

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турция, россия, общество, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)