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Турция поставила в Россию вторую партию яиц - РИА Новости, 09.01.2024
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12:01 09.01.2024 (обновлено: 12:29 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/yaytsa-1920269355.html
Турция поставила в Россию вторую партию яиц
Турция поставила в Россию вторую партию яиц - РИА Новости, 09.01.2024
Турция поставила в Россию вторую партию яиц
Вторая партия куриных яиц из Турции поступила в Россию, сообщил Россельхознадзор, проконтролировавший поставку. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T12:01
2024-01-09T12:29
турция
россия
общество
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Вторая партия куриных яиц из Турции поступила в Россию, сообщил Россельхознадзор, проконтролировавший поставку.&quot;Через пункт пропуска &quot;Яраг-Казмаляр&quot; ввезена вторая партия пищевого яйца из Турции в количестве 19,36 тонны (316 800 штук) для дальнейшей реализации на территории России&quot;, — говорится в пресс-релизе.Первая партия такого же объема поступила 3 января.Куриные яйца в России в 2023 году подорожали примерно в полтора раза. Как пояснил на итоговой пресс-конференции Владимир Путин, к этому привело увеличение спроса, тогда как производство не выросло, а импорт вовремя не открыли.В середине декабря министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что ведомство ожидает поставок из Азербайджана и Турции, которые позволят скорректировать цены.С 19 по 24 декабря в Россию поступили две партии яиц из Азербайджана.Правительство в период с 1 января по 30 июня разрешило ввозить без пошлины до 1,2 миллиарда штук куриных яиц.
https://ria.ru/20231229/yaytsa-1919052434.html
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турция, россия, общество, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Турция, Россия, Общество, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Турция поставила в Россию вторую партию яиц

Россельхознадзор: Турция поставила в РФ вторую партию яиц

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЯйца
Яйца - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Яйца. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Вторая партия куриных яиц из Турции поступила в Россию, сообщил Россельхознадзор, проконтролировавший поставку.
«

"Через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена вторая партия пищевого яйца из Турции в количестве 19,36 тонны (316 800 штук) для дальнейшей реализации на территории России", — говорится в пресс-релизе.

Первая партия такого же объема поступила 3 января.
Куриные яйца в России в 2023 году подорожали примерно в полтора раза. Как пояснил на итоговой пресс-конференции Владимир Путин, к этому привело увеличение спроса, тогда как производство не выросло, а импорт вовремя не открыли.
В середине декабря министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что ведомство ожидает поставок из Азербайджана и Турции, которые позволят скорректировать цены.
С 19 по 24 декабря в Россию поступили две партии яиц из Азербайджана.
Правительство в период с 1 января по 30 июня разрешило ввозить без пошлины до 1,2 миллиарда штук куриных яиц.
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ТурцияРоссияОбществоФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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