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Онлайн-сообщество Wattpad оштрафовали из-за запрещенного контента - РИА Новости, 09.01.2024
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17:14 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/wattpad-1920358947.html
Онлайн-сообщество Wattpad оштрафовали из-за запрещенного контента
Онлайн-сообщество Wattpad оштрафовали из-за запрещенного контента - РИА Новости, 09.01.2024
Онлайн-сообщество Wattpad оштрафовали из-за запрещенного контента
Таганский суд Москвы во вторник оштрафовал на 800 тысяч рублей онлайн-сообщество для писателей Wattpad за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T17:14
2024-01-09T17:14
происшествия
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россия
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Таганский суд Москвы во вторник оштрафовал на 800 тысяч рублей онлайн-сообщество для писателей Wattpad за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде. "Ваттпад Корп. (Wattpad Corp.) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Wattpad - онлайн-сообщество, в котором пользователи могут размещать свои произведения в открытом доступе.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Онлайн-сообщество Wattpad оштрафовали из-за запрещенного контента

Суд оштрафовал Wattpad на 800 тысяч рублей за отказ удалить запрещённый контент

© Depositphotos.com / VitalikRadkoДевушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© Depositphotos.com / VitalikRadko
Девушка с ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Таганский суд Москвы во вторник оштрафовал на 800 тысяч рублей онлайн-сообщество для писателей Wattpad за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде.
"Ваттпад Корп. (Wattpad Corp.) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
Wattpad - онлайн-сообщество, в котором пользователи могут размещать свои произведения в открытом доступе.
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