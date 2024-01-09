https://ria.ru/20240109/wattpad-1920358947.html

Онлайн-сообщество Wattpad оштрафовали из-за запрещенного контента

Онлайн-сообщество Wattpad оштрафовали из-за запрещенного контента - РИА Новости, 09.01.2024

Онлайн-сообщество Wattpad оштрафовали из-за запрещенного контента

Таганский суд Москвы во вторник оштрафовал на 800 тысяч рублей онлайн-сообщество для писателей Wattpad за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T17:14

2024-01-09T17:14

2024-01-09T17:14

происшествия

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742944710_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_d2a65058c6360045fcac497997f10a60.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Таганский суд Москвы во вторник оштрафовал на 800 тысяч рублей онлайн-сообщество для писателей Wattpad за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде. "Ваттпад Корп. (Wattpad Corp.) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Wattpad - онлайн-сообщество, в котором пользователи могут размещать свои произведения в открытом доступе.

https://ria.ru/20240109/shtraf-1920324477.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия