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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольных Киеву частях ДНР
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольных Киеву частях ДНР - РИА Новости, 09.01.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольных Киеву частях ДНР
Взрывы произошли в подконтрольных Киеву частях ДНР и Херсонской области, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T00:39
2024-01-09T00:39
2024-01-09T00:39
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Взрывы произошли в подконтрольных Киеву частях ДНР и Херсонской области, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в районе Покровска (экс-Красноармейска) Донецкой области и Бериславском районе Херсонской области", - пишет издание. Ранее в подконтрольных Киеву частях ДНР и Херсонской области звучала воздушная тревога. В мае 2016 года город Красноармейск в рамках политики декоммунизации на Украине был переименован в Покровск, в память о существовавшей здесь церкви Покрова Богородицы. До Авдеевки, ближайшего прифронтового города, от Красноармейска около 60 километров. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, киев, донецкая народная республика, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольных Киеву частях ДНР
"Страна.ua": в частях ДНР и Херсонской области произошли взрывы