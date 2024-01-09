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При взрыве в Хомсе погибли девять сирийских военных, сообщил источник
При взрыве в Хомсе погибли девять сирийских военных, сообщил источник - РИА Новости, 09.01.2024
При взрыве в Хомсе погибли девять сирийских военных, сообщил источник
Девять сирийских военнослужащих погибли, более 20 пострадали в результате взрыва в автобусе в провинции Хомс, сообщил РИА Новости источник в сирийских органах... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T16:05
2024-01-09T16:05
2024-01-09T16:16
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ДАМАСК, 9 янв - РИА Новости. Девять сирийских военнослужащих погибли, более 20 пострадали в результате взрыва в автобусе в провинции Хомс, сообщил РИА Новости источник в сирийских органах безопасности."Девять сирийских военных, включая двух офицеров, погибли, ещё 22 пострадали при взрыве бомбы в автобусе на востоке провинции Хомс", - сообщил источник.По словам источника, бомба была заложена боевиками террористической группировки "Исламское государство"*.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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в мире, хомс (город), сирия
В мире, Хомс (город), Сирия
При взрыве в Хомсе погибли девять сирийских военных, сообщил источник
При взрыве в автобусе в Хомсе погибли 9 сирийских военных, более 20 пострадали
ДАМАСК, 9 янв - РИА Новости. Девять сирийских военнослужащих погибли, более 20 пострадали в результате взрыва в автобусе в провинции Хомс, сообщил РИА Новости источник в сирийских органах безопасности.
"Девять сирийских военных, включая двух офицеров, погибли, ещё 22 пострадали при взрыве бомбы в автобусе на востоке провинции Хомс", - сообщил источник.
По словам источника, бомба была заложена боевиками террористической группировки "Исламское государство"*.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
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