https://ria.ru/20240109/vzryv-1920339449.html

При взрыве в Хомсе погибли девять сирийских военных, сообщил источник

При взрыве в Хомсе погибли девять сирийских военных, сообщил источник - РИА Новости, 09.01.2024

При взрыве в Хомсе погибли девять сирийских военных, сообщил источник

Девять сирийских военнослужащих погибли, более 20 пострадали в результате взрыва в автобусе в провинции Хомс, сообщил РИА Новости источник в сирийских органах... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T16:05

2024-01-09T16:05

2024-01-09T16:16

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хомс (город)

сирия

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ДАМАСК, 9 янв - РИА Новости. Девять сирийских военнослужащих погибли, более 20 пострадали в результате взрыва в автобусе в провинции Хомс, сообщил РИА Новости источник в сирийских органах безопасности."Девять сирийских военных, включая двух офицеров, погибли, ещё 22 пострадали при взрыве бомбы в автобусе на востоке провинции Хомс", - сообщил источник.По словам источника, бомба была заложена боевиками террористической группировки "Исламское государство"*.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20240105/iordaniya-1919764233.html

хомс (город)

сирия

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в мире, хомс (город), сирия