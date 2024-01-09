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В результате взрыва в отеле в Техасе пострадал 21 человек

В результате взрыва в отеле в Техасе пострадал 21 человек - РИА Новости, 09.01.2024

В результате взрыва в отеле в Техасе пострадал 21 человек

В результате взрыва в отеле техасского города Форт-Уэрт пострадал 21 человек, один из них остается в критическом состоянии, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T03:37

2024-01-09T03:37

2024-01-09T10:42

техас

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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. В результате взрыва в отеле техасского города Форт-Уэрт пострадал 21 человек, один из них остается в критическом состоянии, сообщил РИА Новости представитель местного департамента полиции."Последний отчет указывает на 21 пострадавшего, один из которых находится в критическом состоянии, четверо серьезно пострадали, 14 были доставлены в местную больницу. Один из пострадавших добрался до больницы самостоятельно", - сообщил представитель полиции.Ранее местные власти заявляли об 11 пострадавших в результате взрыва.В полиции добавили, что прибывшие на место происшествия пожарные заметили запах газа и для поддержки привлекли местного газового оператора.

https://ria.ru/20240102/vzryvy-1919501279.html

техас

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техас, в мире, сша, форт-уэрт