Рейтинг@Mail.ru
В результате взрыва в отеле в Техасе пострадал 21 человек - РИА Новости, 09.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:37 09.01.2024 (обновлено: 10:42 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/vzryv-1920216188.html
В результате взрыва в отеле в Техасе пострадал 21 человек
В результате взрыва в отеле в Техасе пострадал 21 человек - РИА Новости, 09.01.2024
В результате взрыва в отеле в Техасе пострадал 21 человек
В результате взрыва в отеле техасского города Форт-Уэрт пострадал 21 человек, один из них остается в критическом состоянии, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T03:37
2024-01-09T10:42
техас
в мире
сша
форт-уэрт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920244916_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_7e3484182d1c5e831e466297dc1630a0.jpg
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. В результате взрыва в отеле техасского города Форт-Уэрт пострадал 21 человек, один из них остается в критическом состоянии, сообщил РИА Новости представитель местного департамента полиции."Последний отчет указывает на 21 пострадавшего, один из которых находится в критическом состоянии, четверо серьезно пострадали, 14 были доставлены в местную больницу. Один из пострадавших добрался до больницы самостоятельно", - сообщил представитель полиции.Ранее местные власти заявляли об 11 пострадавших в результате взрыва.В полиции добавили, что прибывшие на место происшествия пожарные заметили запах газа и для поддержки привлекли местного газового оператора.
https://ria.ru/20240102/vzryvy-1919501279.html
техас
сша
форт-уэрт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920244916_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7bb5a6a0f33dd1a24da8a0e320442049.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
техас, в мире, сша, форт-уэрт
Техас, В мире, США, Форт-Уэрт
В результате взрыва в отеле в Техасе пострадал 21 человек

Полиция: в результате взрыва в отеле в Техасе пострадал 21 человек

© AP Photo / Julio CortezМесто взрыва в отеле Sandman Signature в техасском городе Форт-Уэрт. 9 января 2024
Место взрыва в отеле Sandman Signature в техасском городе Форт-Уэрт. 9 января 2024 - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© AP Photo / Julio Cortez
Место взрыва в отеле Sandman Signature в техасском городе Форт-Уэрт. 9 января 2024
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. В результате взрыва в отеле техасского города Форт-Уэрт пострадал 21 человек, один из них остается в критическом состоянии, сообщил РИА Новости представитель местного департамента полиции.
«
"Последний отчет указывает на 21 пострадавшего, один из которых находится в критическом состоянии, четверо серьезно пострадали, 14 были доставлены в местную больницу. Один из пострадавших добрался до больницы самостоятельно", - сообщил представитель полиции.
Ранее местные власти заявляли об 11 пострадавших в результате взрыва.
В полиции добавили, что прибывшие на место происшествия пожарные заметили запах газа и для поддержки привлекли местного газового оператора.
Ситуация на острове Рузвельт в Нью-Йорке
Российский консул прокомментировал сообщения о взрывах в Нью-Йорке
2 января, 18:49
 
ТехасВ миреСШАФорт-Уэрт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала