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В результате взрыва в отеле в Техасе пострадал 21 человек
В результате взрыва в отеле в Техасе пострадал 21 человек - РИА Новости, 09.01.2024
В результате взрыва в отеле в Техасе пострадал 21 человек
В результате взрыва в отеле техасского города Форт-Уэрт пострадал 21 человек, один из них остается в критическом состоянии, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T03:37
2024-01-09T03:37
2024-01-09T10:42
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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. В результате взрыва в отеле техасского города Форт-Уэрт пострадал 21 человек, один из них остается в критическом состоянии, сообщил РИА Новости представитель местного департамента полиции."Последний отчет указывает на 21 пострадавшего, один из которых находится в критическом состоянии, четверо серьезно пострадали, 14 были доставлены в местную больницу. Один из пострадавших добрался до больницы самостоятельно", - сообщил представитель полиции.Ранее местные власти заявляли об 11 пострадавших в результате взрыва.В полиции добавили, что прибывшие на место происшествия пожарные заметили запах газа и для поддержки привлекли местного газового оператора.
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техас, в мире, сша, форт-уэрт
Техас, В мире, США, Форт-Уэрт
В результате взрыва в отеле в Техасе пострадал 21 человек
Полиция: в результате взрыва в отеле в Техасе пострадал 21 человек