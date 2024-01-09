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Пожарные рассказали о возможной причине взрыва в отеле в Форт-Уэрте - РИА Новости, 09.01.2024
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02:11 09.01.2024 (обновлено: 10:41 09.01.2024)
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Пожарные рассказали о возможной причине взрыва в отеле в Форт-Уэрте
Пожарные рассказали о возможной причине взрыва в отеле в Форт-Уэрте - РИА Новости, 09.01.2024
Пожарные рассказали о возможной причине взрыва в отеле в Форт-Уэрте
Возможной причиной взрыва в отеле американского Форт-Уэрта в штате Техас могла стать утечка газа, заявил представитель пожарного департамента города. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T02:11
2024-01-09T10:41
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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Возможной причиной взрыва в отеле американского Форт-Уэрта в штате Техас могла стать утечка газа, заявил представитель пожарного департамента города. "Прямо сейчас в рамках нашего расследования это больше похоже на своего рода утечку газа", - сказал он журналистам, добавив, что на настоящий момент экстренные службы еще не подтверждают данную версию причины происшествия. Ранее в отеле Sandman Signature техасского города Форт-Уэрт произошел сильный взрыв. Местная полиция в соцсети Х призывает избегать центра города и обещает делиться информацией об инциденте по мере поступления.
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в мире, форт-уэрт, техас, сша
В мире, Форт-Уэрт, Техас, США
Пожарные рассказали о возможной причине взрыва в отеле в Форт-Уэрте

Пожарные: причиной взрыва в отеле в Форт-Уэрте могла стать утечка газа

© AP Photo / Julio CortezМесто взрыва в отеле Sandman Signature в техасском городе Форт-Уэрт. 9 января 2024
Место взрыва в отеле Sandman Signature в техасском городе Форт-Уэрт. 9 января 2024 - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© AP Photo / Julio Cortez
Место взрыва в отеле Sandman Signature в техасском городе Форт-Уэрт. 9 января 2024
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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Возможной причиной взрыва в отеле американского Форт-Уэрта в штате Техас могла стать утечка газа, заявил представитель пожарного департамента города.
"Прямо сейчас в рамках нашего расследования это больше похоже на своего рода утечку газа", - сказал он журналистам, добавив, что на настоящий момент экстренные службы еще не подтверждают данную версию причины происшествия.
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Ранее в отеле Sandman Signature техасского города Форт-Уэрт произошел сильный взрыв. Местная полиция в соцсети Х призывает избегать центра города и обещает делиться информацией об инциденте по мере поступления.
 
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