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Пожарные рассказали о возможной причине взрыва в отеле в Форт-Уэрте

Пожарные рассказали о возможной причине взрыва в отеле в Форт-Уэрте - РИА Новости, 09.01.2024

Пожарные рассказали о возможной причине взрыва в отеле в Форт-Уэрте

Возможной причиной взрыва в отеле американского Форт-Уэрта в штате Техас могла стать утечка газа, заявил представитель пожарного департамента города. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T02:11

2024-01-09T02:11

2024-01-09T10:41

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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Возможной причиной взрыва в отеле американского Форт-Уэрта в штате Техас могла стать утечка газа, заявил представитель пожарного департамента города. "Прямо сейчас в рамках нашего расследования это больше похоже на своего рода утечку газа", - сказал он журналистам, добавив, что на настоящий момент экстренные службы еще не подтверждают данную версию причины происшествия. Ранее в отеле Sandman Signature техасского города Форт-Уэрт произошел сильный взрыв. Местная полиция в соцсети Х призывает избегать центра города и обещает делиться информацией об инциденте по мере поступления.

https://ria.ru/20240102/vzryvy-1919501279.html

форт-уэрт

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в мире, форт-уэрт, техас, сша