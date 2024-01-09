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В отеле в техасском городе произошел взрыв
В отеле в техасском городе произошел взрыв - РИА Новости, 09.01.2024
В отеле в техасском городе произошел взрыв
В отеле в техасском городе Форт-Уэрт прогремел взрыв, сообщает местный телеканал NBC. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T01:50
2024-01-09T01:50
2024-01-09T03:37
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ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. В отеле в техасском городе Форт-Уэрт прогремел взрыв, сообщает местный телеканал NBC.По информации СМИ, поступило сообщение о взрыве в местном отеле Sandman Signature. Телеканал также публикует кадры с места ЧП, на которых видны множественные обломки здания.Пожарные уточнили, что возможной причиной взрыва могла стать утечка газа. При этом пострадали 11 человек, их уже госпитализировали. Представитель правоохранительных органов рассказал РИА Новости, что число раненых достигло 21, при этом один из них находится в критическом состоянии.Местная полиция в соцсети Х призывает избегать центра города и обещает делиться информацией о случившемся по мере поступления.
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в мире, форт-уэрт, сша
В отеле в техасском городе произошел взрыв
NBC: в техасском городе Форт-Уэрт произошел взрыв в отеле
ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости.
В отеле в техасском городе Форт-Уэрт прогремел взрыв, сообщает местный телеканал NBC
.
По информации СМИ, поступило сообщение о взрыве в местном отеле Sandman Signature. Телеканал также публикует кадры с места ЧП, на которых видны множественные обломки здания.
Пожарные уточнили, что возможной причиной взрыва могла стать утечка газа. При этом пострадали 11 человек, их уже госпитализировали. Представитель правоохранительных органов рассказал РИА Новости, что число раненых достигло 21, при этом один из них находится в критическом состоянии.
Местная полиция в соцсети Х
призывает избегать центра города и обещает делиться информацией о случившемся по мере поступления.
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